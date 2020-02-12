Преступления Усмана ибн Аффана, из-за которых мусульмане восстали против него. Закат Омейядов (история)

14:26 13.02.2020 Преступления Усмана ибн Аффана, из-за которых мусульмане восстали против него



Данная глава повествует о том, как Усман ибн Аффан несправедливо распоряжался имуществом мусульман, раздавая его своим родственникам из клана бану Умайя (Омейядов), а также как он угнетал благочестивых сподвижников Пророка Мухаммада, да благословит Всевышний его и его род.



Усман не был подобен своим предшественникам, которые были осторожны в своих действиях, считались со своими противниками и скрывали свои племенные устремления. Как только Усман получил власть, он открыто проявил приверженность своему племени – Омейядам, вызвав тем самым гнев людей и отпугнув даже многих своих сторонников из числа упомянутого племени. Усман преступил границы племенных порядков, установленные Абу Бакром и Умаром, сосредоточившись на обогащении своего племени – Омейядов. Он противоречил Корану и Сунне, не слушал советов, которые давали ему другие люди, и ни с кем не считался.



Усман и сподвижники



По отношению к Усману сподвижники делились на две категории: его сторонников и помощников, а также его открытых врагов. Что касается его сторонников, то это те, кто присягнул ему и подготовил для него дорогу к приходу к власти. Главным образом, это Саад ибн Абу Ваккас, Тальха ибн Убайдуллах, Зубейр ибн Аввам, Абдаррахман ибн Ауф – те люди, которых Усман задобрил подачками, одарил всем необходимым для жизни, открыв для них двери к беспредельному обогащению[1].



Накапливание денег Усманом и Муавией, а также попирание прав бедняков и нуждающихся стали видимыми причинами противостояния им Абу Зарра. Тогда как истинная причина заключалась в непризнании им правления Омеяйдов и отрицании его законности. Позиция Абу Зарра сформировалась не в эпоху правления Усмана, но еще при Абу Бакре и Умаре, когда началось отклонение от пути Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Это противостояние имело догматический оттенок. Оно являлось противостоянием дела Ахль аль-бейт против дела Омейядов. Именно поэтому Абу Зарр и пострадал от власти Усмана[2].



Подобным образом обстояли отношения Усмана и Аммара ибн Ясира, ибо оба – и Абу Зарр и Аммар, были последователями Имама Али, и их отношение к Омейядам было схожим. Поэтому Усман решил поступить с Аммаром, как поступил с Абу Зарром, сослав его туда, где он умер. Так и произошло бы, если бы не вмешался Имам Али, сказав Усману: "Побойся Аллаха! Ты уже выслал одного благочестивого мусульманина, и он погиб там, а сейчас ты желаешь, чтобы погиб еще один?" Усман стал угрожать Имаму и сказал: "Тебя следует выслать прежде него!" Имам ответил: "Сделай это, если желаешь[3]!" Усман под давлением отказался от своего решения относительно Аммара, но Аммар не изменил своего мнения об Усмане и выступил против него, когда тот подарил некоторым из своих жен украшения за деньги мусульман. Усман направил к Аммару один из своих отрядов, и они избили его так, что он потерял сознание[4].



Против Усмана выступил и Абдуллах ибн Масуд, настраивая мусульман против него. Он находился в Куфе, проповедовал людям и обучал их Книге Аллаха. Усман сместил его и отправил на его место Валида ибн Укбу. Ибн Масуд отправился в Медину, где у него произошло столкновение с Усманом, который велел своим стражам избить Ибн Масуда, и они сделали это, сломав ему ребро[5]. Затем Усман велел лишить его доли пропитания. Имам Али заступился за него и разместил его в своем доме. Усман не остановился на этом и издал указ, запрещающий Ибн Масуду покидать Медину, где он заболел и умер[6].



Усман и Имам Али



Во время правления Абу Бакра и Умара Имам Али исполнял роль защитника и охранителя. Давление, оказываемое на него, выставляло его как законного представителя общины и пути семейства Пророка, к которому присоединились многие сподвижники. Имам не посягал на власть, дабы сохранить единство общины, но он не отказался от идей, которые он унаследовал от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Он отказался от роли правителя, но не отказался от роли призывающего (к благому). Иными словами, он дал место племенным порядкам во власти, но он не дал ему возможности навредить Исламу. Как видится, Абу Бакр и Умар не стремились явным образом к этому, каждый из них уважал знания Имама Али и признавал, что они превосходят их знания. Это вовсе не означает, что образ Ислама был идеальным и полностью верным во время их правления, ибо уже тогда стали возникать отклонения. Но они не достигли такого уровня, чтобы Имам был вынужден перейти к открытому противостоянию, хоть его и беспокоили последствия, к которым могут привести эти отклонения.



Когда Усман стал правителем, и отклонения от Ислама достигли предела, у которого останавливались Абу Бакр и Умар, а власть стала затрагивать дела религии, позиция Имама Али и его сторонников изменилась, и они стали противостоять Усману и Омейядам, которые вновь подняли свое знамя после его свержения Посланником Аллаха при завоевании Мекки. Усиление Омейядов при правлении Усмана стало началом становления мусульман на путь неверия, а также возникновения нового "ислама", противостоящего Исламу, который исповедовали Ахль аль-бейт, и враждующего с ним.



То есть это не было лишь утверждением определенной семьи у власти, но, на самом деле, было попыткой создать новый "ислам" вместо существующего, который, хоть и потерял свои основы, но еще не был искажен настолько, чтобы люди, следуя за ним, вернулись в неверие. Омейяды воспользовались предоставленным им случаем и проникли во власть, чтобы отомстить роду бану Хашим, которых представляло семейство Пророка под предводительством Имама Али.



Имам Али сказал: "Покуда третий не восстал на должность халифа, раздувая грудь в гордыне, а вместе с ним восстали сыновья их отца, прожорливо прибирая к рукам богатство Бога, подобно тому как жадно глотает верблюд весеннюю траву. Но умер он безвременной смертью, добили его собственные деяния, и прикончила его ненасытность[7]". Имам критикует Усмана, указывая на его высокомерие, сговор с Омейядами и растрачивание им денег мусульман, сравнивая их с верблюдом, который жадно пожирает весеннюю траву. Невозможно привести более точного сравнения, описывающего положение Усмана и Омейядов, а также их отношения к имуществу мусульман.



Такого не было при предшественниках Усмана. Они, несмотря на их пренебрежение исламским законом и семьей Пророка, были осторожны с имуществом мусульман и не стремились усилить и обогатить своих родственников и членов своих родов, как это начал делать Усман. Нет ни одного предания, указывающего на то, чтобы Имам упрекал их по этому поводу. Его противостояние им было связано с их отклонением от исламских законов и неверным их применением. Когда же дело дошло до угнетения простых мусульман, Имам не стал мириться. Когда Усман стал правителем, Имам сказал: "Вы точно знали, что я достойнейший для этого из всех остальных людей; и, клянусь Аллахом, я смирюсь в той мере, в которой не будут задеты интересы мусульман, и пока не будет притеснения ни для кого, кроме как для меня лично, ища (от этого положения возможные) выгоду и преимущества (от Бога) и отстраняясь от того, к чему вы стремитесь из украшений и обольщений[8]".



Эти слова демонстрируют позицию Имама по отношению к халифам – позицию принесения себя в жертву ради Ислама и мусульман. Имам говорит, что не будет сидеть и смотреть, как кто-то вредит Исламу или мусульманам, и он не стал, что можно заключить из его позиции по отношению к Усману. Когда Усман издал указ о том, чтобы никто не разговаривал с Абу Зарром и не провожал его, Имам проигнорировал этот указ вышел, чтобы проводить его в Ар-Рабаду, а с ним его брат Акиль, сыновья Хасан и Хусейн, а также Аммар ибн Ясир. Провожая его, Имам сказал: "О Абу Зарр, поистине, ты разгневался ради Аллаха, так полагайся на Того, ради Кого ты разгневался. Поистине, люди убоялись тебя, опасаясь за свой мир, ты же страшился их, опасаясь за свою религию, так оставь в их руках то, за что они тебя боялись, и беги от них с тем, за что ты боялся их; и кто больше них пребывает в нужде о том, чего ты их лишил, и кто больше тебя пребывает в небрежении о том, в чем они тебе отказали! Ты узнаешь, кто будет в прибыли завтра, и кому следует больше завидовать. И если небеса и земли были бы запечатаны для раба Божьего и был бы он после того богобоязненным, то Аллах распростер бы их для него! Да не привлечет тебя ничто, кроме правды, и да не устрашит тебя ничто, кроме суетности, и если бы принял ты их мир, то возлюбили бы они тебя, и если бы одолжил что-либо из этого мира, то дали бы тебе пребывать в нем в безопасности[9]".



С продолжением четвертой главы из книги "Меч и политика в Исламе" вы можете ознакомиться здесь https://shia.world/.



Источники и сноски:



[1] У Зубейра на момент смерти было во владении одиннадцать домов в Медине, два дома в Басре, один в Куфе и один в Египте, а также земля, купленная за сто семьдесят тысяч дирхамов. Что касается имущества Абдаррахмана ибн Ауфа, то оно в два раза превышало то, чем владел Зубейр. Ибн Саад передал, что стоимость того, что было оставлено Тальхой из денег и недвижимости, составляла триста миллионов дирхамов. (Ат-табакат. Т. 3. С. 158).

[2] Аль-Балязери пишет: "Когда Усман дал Марвану ибн Хакаму все то, что дал, а также Харису ибн Абу Хакаму ибн Абу Асу триста тысяч дирхамов, и Зейду ибн Сабиту аль-Ансари сто тысяч дирхамов, Абу Зарр стал говорить: „Обрадуйте накапливающих [деньги] жестоким наказанием! Это донесли до Усмана, и он отправил Абу Зарра в Ар-Рабаду, где он и умер"", и стал зачитывать айят: „И тех, которые копят золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, – обрадуй же их [вестью] о наказании мучительном" (9:34). (Ансаб аль-ашраф. Т. 8. С. 243; Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 8. С. 256).

[3] Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 173.

[4] Мусаннаф. Ибн Абу Шейба. Т. 10. С. 26.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Нахдж аль-баляга. Хутба 3.

[8] Нахдж аль-баляга. Хутба 74.

[9] Там же. Хутба 130. Источник - В поисках пророческого Ислама

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