Почему Дмитрий Донской не оказал сопротивления хану Тохтамышу в 1382. Неизвестный мятеж (тайны истории)

14:30 13.02.2020

Ярослав Бутаков



В 1382 году золотоордынский хан Тохтамыш с большим войском подступил к Москве. А славный победитель на Куликовом поле князь Дмитрий Донской в это время поехал на север, в Кострому, собирать войско. Туда же он отправил семью и казну. Тохтамыш же обманом взял Москву и сжег ее. Русь снова была вынуждена платить Орде дань.



Пассивность Дмитрия Донского в той ситуации совершенно противоположна образу его действий два года назад, в борьбе с Мамаем. Она еще более удивительна на фоне другого сообщаемого летописями факта. Двоюродный брат Дмитрия серпуховской князь Владимир Андреевич (чья роль была велика и в Куликовской битве) не собирался отсиживаться. Он оказал ордам Тохтамыша активное сопротивление: напал со своей ратью на один из татарских отрядов и разгромил его.



Недоумение возникает также и при знакомстве с летописным рассказом о том, как Тохтамыш сумел захватить Москву. Что же на самом деле произошло в столице роковым летом 1382 года?



Противоречия в источниках



Историки, начиная с Н. М. Карамзина, говорят нам, что Дмитрий Донской более не желал платить ежегодную дань татарам. Между тем весной 1382 года пронесся слух, что Тохтамыш велел ограбить и посадить в темницу русских купцов на Волге, а сам с войском пошел на Русь. Нападение было неожиданным. Ко всему прочему после Куликовской битвы земля Русская оскудела воинами. Поэтому Дмитрий удалился из Москвы, чтобы выиграть время для сбора рати.



Тохтамыш, подойдя к столице Руси, не мог преодолеть ее новые белокаменные стены, с которых к тому же впервые стреляли пушки. Тогда он пошел на хитрость. Находившиеся в его окружении нижегородские князья поклялись москвичам, что татары никого не тронут, а только посмотрят город. Москвичи поверили предателям и вышли из города с хлебом-солью. Татары же напали на них, всех перебили и сожгли город.



Нелепости в летописном повествовании очевидны. Зачем было пускать врагов в город, кто бы там ни клялся? Какая нужда могла заставить осажденных москвичей открыть крепкие ворота, если осада длилась, согласно историческому документу, всего четыре дня? Источники явно не договаривают многого. Или историки их не понимают, руководствуясь своими предвзятыми суждениями.



Главное, что явствует из летописи, при осаде Москвы в 1382 году в городе отсутствовала всякая власть. Упоминается некий литовский князь Остей, которого Дмитрий оставил распоряжаться вместо себя, но он явно не имел авторитета. Позвольте, а как же бояре, высшее духовенство – где они все были?



Мятеж в Москве



Из летописей ясно видно, что Москву летом 1382 года поразил большой народный мятеж. Историк Дмитрий Иловайский восстанавливал последовательность событий таким образом:



"В покинутой великим князем столице весть о приближении татар произвела большое смятение. По выражению летописца, народ в эту минуту походил на овец без пастыря… Богатые граждане спешили с имуществом и семьями выехать из города, чтобы бежать в дальние места, но чернь подняла мятеж, и если отпускала их, то предварительно ограбивши. Мятежники звонили в колокола и собирались на шумные веча. Решено было занять все ворота стражей и не выпускать никого из города. Бояр перестали слушаться. Высшим лицом в городе оставался митрополит Киприан, которого в предыдущем году великий князь призвал в Москву и торжественно принял в митрополию. Но он первый потерял голову, думал только о своей безопасности и решил уехать вместе с великой княгиней Евдокией и ее детьми. Чернь едва согласилась выпустить их из города".



Кто есть кто



Итак, князь уехал из Москвы почему-то раньше остальных высших особ, бросив на произвол судьбы собственную семью. Это заставляет предположить, что на самом деле бегство Дмитрия Донского было вынужденным, но не из-за приближения татар, иначе бы он прихватил с собой жену и детей, а по причине народного мятежа.



В этой связи следует вспомнить, что правление Дмитрия Донского и раньше протекало в неспокойной внутриполитической обстановке. Князь отказывался впускать в Москву митрополита Киприана, назначенного в 1376 году. Он намеревался провести на митрополию своего ставленника, в результате чего вступил в конфликт с большей частью русского духовенства. Только в 1381 году Дмитрий Донской примирился с Киприаном.



Был и светский источник недовольства властью. В 1379 году князь приказал отрубить голову боярину Ивану Вельяминову. Его отец Василий был московским тысяцким – так называлась выборная должность с большими полномочиями. Он умер в 1374 году, и князь упразднил его должность, а полагающиеся тысяцкому большие доходы присвоил себе. Иван Вельяминов, претендовавший на место отца, бежал, но был пойман и предан казни. Историк Игорь Фроянов считал эти события насильственной ликвидацией остатков древнего вечевого самоуправления в Москве. Очевидно, что такими действиями Дмитрий Донской нажил себе немало врагов.



А кто же были нижегородские князья, обманувшие москвичей? Это были братья жены Дмитрия Донского – Василий Кирдяпа и Семен. Их отец, еще княживший Дмитрий Константинович, сам претендовал в период малолетства Дмитрия Московского на великое княжение Владимирское.



Что произошло на самом деле



Можно выдвинуть такую версию подлинных событий и предположить, что мотивы действующих лиц были следующими.



Дмитрий Донской был изгнан из Москвы в результате народного мятежа, вызванного многочисленными нареканиями по поводу его правления. Семья великого князя удерживалась в заложниках.



Дмитрий Донской еще в 1380 году, являясь врагом Мамая, был соответственно союзником Тохтамыша, воевавшего с Мамаем из-за власти над Золотой Ордой. Теперь по примеру своего предка Александра Невского, призвавшего татар (Неврюева рать 1252 г.) для свержения своего брата Андрея, Дмитрий обратился к Тохтамышу с просьбой подавить мятеж в Москве при условии, что за это он станет его данником.



Узнав о движении татар, москвичи по просьбе митрополита, остававшегося высшим лицом в городе, согласились выпустить семью великого князя вместе с самим митрополитом. У восставших не было единого руководства, и им был нужен какой-нибудь князь. Зная об этом, Тохтамыш и прихватил с собой двух шуринов Дмитрия. Он притворился, что желает заключить мир с москвичами и даже дать им князей, если на то будет их воля. Сами Семен и Василий не подозревали о коварном замысле хана, так как надеялись княжить в Москве. Они искренне поверили Тохтамышу, а москвичи в свою очередь доверились им.



Усыпив бдительность москвичей видимостью перемирия, Тохтамыш внезапно напал на них. Он, конечно, и не думал сажать в Москве детей нижегородского князя, и все это время действовал только в интересах Дмитрия Донского. Последний поэтому и не думал в принципе оказывать сопротивление Тохтамышу. После разорения Москвы Дмитрий Донской вернулся княжить на пепелище. Он остался преданным соратником Тохтамыша до самой смерти.