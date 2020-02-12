Евроскептицизм: почему европейская валюта терпит бедствие в 2020 году

14:33 13.02.2020

Евро дешевеет по множеству причин, большинство из которых - долгосрочные



Дмитрий Мигунов



Курс евро в последние недели стремительно падал, опустившись до минимума с начала октября. Лишь сотых долей цента не хватает европейской валюте, чтобы обновить антирекорд трех последних лет. Обвал евро происходит не по какому-то одному поводу, а под воздействием целого комплекса причин. Это предрекает денежной единице ЕС непростое будущее и крайне малую вероятность потеснить доллар среди крупнейших резервных валют.



В январе евро опустился на 1,1%, оформив худший старт года за последнюю пятилетку. В феврале евро продолжил ослабление, опустившись к полудню 12 февраля до отметки $1,0904. Еще хуже было только в 2015 году, но тогда мир переживал мини-кризис из-за падения цен на нефтяном рынке. Последнее поддержало доллар и опустило большинство остальных валют. Нынешний спад выглядит менее резким, но, судя по всему, окажется глубже и фундаментальнее.



Интересно, что текущий год, напротив, обещал быть для евро хорошим, как отмечает агентство Bloomberg. Во-первых, в торговой войне между США и Китаем наступил если не вечный мир, то, по крайней мере, длительная пауза. Во-вторых, Brexit наконец состоялся и в отношениях между ЕС и Великобританией наступила определенность. Но получилось все не так, как рассчитывали еврооптимисты.



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Главным ньюсмейкером для мировых бирж в начале года стала эпидемия коронавируса. Она уже привела к снижению котировок нефти и других товарных ресурсов и обеспечила остановку производства на многих заводах и фабриках Китая, где сосредоточена почти треть мировой промышленности. Проблема перекидывается на другие страны Восточной Азии и затрагивает Европу. Помимо перебоев с поставками, в КНР снижается и спрос на множество товаров и услуг, значительная часть которых поступает из стран Евросоюза. Неудивительно, что все это влияет на курс евро самым негативным образом.



Вирус все еще не достиг пика, но его влияние на китайскую экономику уже оценивается в 0,5% ВВП. Судя по всему, острая фаза эпидемии растянется самое меньшее на весь I квартал, а значит, ущерб окажется еще вдвое-втрое больше. ЕС - крупнейший экспортер товаров в Китай, на экономике союза кризис в восточной державе скажется сильнее всего.



Однако помимо Китая у европейцев и так головной боли хватает. Вышедшая 12 февраля статистика показала, что по итогам декабря (то есть еще до начала эпидемии) промышленное производство в еврозоне рухнуло на 2,1%, что является худшим показателем за последние четыре года. Это сильно повлияло на данные по широкой экономике - ВВП вырос всего на 0,3% в годовом исчислении, а по мере выхода новых данных статистика может быть дополнительно пересмотрена в сторону ухудшения.



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Мало того что сокращение производства влияет на курс евро непосредственным образом, так еще и ухудшение экономической ситуации может сподвигнуть европейский Центробанк на снижение ставок и другие мероприятия по смягчению денежно-кредитной политики. C известными последствиями в виде нового ослабления общесоюзной валюты.



Не стоит забывать и политическом факторе. Проблему управляемого выхода Великобритании из ЕС удалось решить, но тут же обострилась ситуация на фронте борьбы с популизмом. В ФРГ политический маневр правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", в последний момент поддержавшей на выборах в Тюрингии представителя Свободной Демократической партии, привел к острому политическому кризису, в результате которого наследница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр перестала быть таковой. Мало того что местная операция "Преемник" поставлена под угрозу, так еще и на повторных региональных выборах радикальные правые и левые партии могут набрать еще больше голосов. Политический мейнстрим в крупнейшей стране ЕС еще больше ослабнет, что грозит сильной политической и экономической турбулентностью.



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В Ирландии же на последних выборах верх взяла радикальная партия "Шинн Фейн", известная своими связями с Ирландской республиканской армией. Партии, которая выступает с довольно агрессивной популистской позицией, простили ее сотрудничество с террористическими организациями - слишком сильно у ирландцев накипело от современного центризма, который обеспечил хороший рост ВВП и высокие места в международных рейтингах, но не дал существенного улучшения уровня жизни для большинства граждан. Позиции популистов продолжают усиливаться в Италии, Испании и Швеции, а в некоторых других странах правящие партии добиваются успеха лишь перехватывая радикальную повестку. Все это может обеспечить серьезные последствия для сложившегося политического консенсуса в будущем, а значит, и в сфере управления экономикой.



Наконец, еще одним фактором, угрожающим стабильности евро, является относительно слабое развитие высокотехнологичной интернет-индустрии в Европе. Среди крупнейших IT-компаний мира много американских и китайских, чуть меньше фирм из других стран Восточной Азии, есть немного даже российских, а вот европейских практически нет. Между тем именно флагманы хайтек-индустрии сейчас привлекают львиную долю капиталов на американский фондовый рынок, дополнительно укрепляя доллар по отношению к евро и другим валютам. Сколько бы европейцы ни пытались согласовать политику по созданию собственных IT-чемпионов, получается у них не очень хорошо. Что довольно странно, учитывая, что с техническим образованием в Европе никогда проблем в последние 200 лет не было.



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Для европейской экономики, впрочем, снижение курса евро может и не быть такой уж большой проблемой. Слабый евро подстегивает местных производителей, чья продукция становится более конкурентоспособной как на мировом, так и на внутреннем рынках. Это касается любой сферы - от высокоточного машиностроения до туризма. В то же время он подрывает покупательную способность широких слоев населения, которые и так не слишком довольны текущей экономической политикой, когда большая часть довольно скромного роста ВВП уходит в карманы нескольких верхних процентов населения.



Не стоит забывать и фактор Трампа: президент США вполне может обвинить европейцев в искусственном занижении курса - хотя никаких признаков такой манипуляции обнаружить не получается, евро дешевеет исключительно по естественным причинам. Результатом такого конфликта может стать очередной виток валютной или торговой войны, которая никому на пользу не пойдет.



Самый же главный вывод из сложившейся в последнее время на валютном рынке ситуации состоит в том, что евро никак не получается состояться как полноценному конкуренту доллара в качестве мировой резервной валюты. Он слишком нестабилен и подвержен ослаблению при каждом признаке неуверенности инвесторов в экономике еврозоны и ЕС. А поводов для такой неуверенности 2020-й год дает в избытке. Если Брюсселю не удастся реализовать свои давно намеченные реформы (нет никаких оснований полагать, что они даже просто начнутся), с мечтой о надежном и сильном евро придется окончательно распрощаться.