Дарига Назарбаева: "Некачественные законы дискредитируют государственную власть" (А неблагодарные дети?)

14:47 13.02.2020

Дарига Назарбаева: Некачественные законы дискредитируют государственную власть

Несмотря на заметное улучшение качества законотворческой деятельности, остается ряд нерешенных проблем организации законодательного процесса в целом.



Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела совещание по графику рассмотрения законопроектов в Палатах Парламента РК. В мероприятии приняли участие представители руководства Мажилиса, члены Бюро Сената, Министр юстиции, представители руководства Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, а также руководство аппаратов Палат Парламента, сообщает zakon.kz.

Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что, несмотря на заметное улучшение качества законотворческой деятельности, остается ряд нерешенных проблем организации законодательного процесса в целом.



Необходимо выслушать все стороны и понять, где есть сбои в системе, которые мешают выполнению нашей главной функции – принятию качественных законов, - подчеркнула она.



Стоит отметить, что 90% законопроектов инициируются Правительством. Ежегодно утверждается План законопроектных работ, где указаны сроки внесения законопроектов в Парламент.



Но на практике План не соблюдается, постоянно происходят сдвиги сроков внесения законопроектов в Парламент к концу года. Это, на мой взгляд, свидетельствует о некачественном планировании и низкой исполнительской дисциплине. В этой связи, хотела бы обратить внимание представителей Правительства на необходимость улучшения планирования и контроля исполнения Плана законопроектных работ, - отметила Д. Назарбаева.



Следующей проблемой, по словам Спикера Сената, является качество законопроектов, вносимых Правительством в Парламент. Мажилис проводит большую работу с законопроектами, инициированными Правительством, внося в них поправки, порой заново переписывая проект закона. На поправки депутатов, требующие финансовых расходов, необходимо заключение Правительства, на что уходит время. Зачастую заключения Правительства приходят с нарушениями сроков.



Приведу один только пример – законопроект по вопросам недропользования, газа и газоснабжения. Поступил в Мажилис 11 сентября и рассматривался там три месяца. В Сенат поступил 12 декабря. Если вычесть все праздничные и выходные дни, то буквально через 3 рабочих дня мы были вынуждены рассматривать его в первом чтении на заседании Палаты, а еще через 3 рабочих дня – во втором чтении. Таким образом, Сенат рассматривал данный законопроект всего 8 рабочих дней с учетом дней рассмотрения на заседании Сената. Куда это годится? Это только один пример несогласованности в наших действиях, но очень яркий, - сказала Д. Назарбаева.



В ходе совещания была затронута работа такого важного звена в законодательном процессе как Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве.



Сенат через своих представителей активизировал свою работу в этой комиссии по обсуждению концепций проектов законов на начальной стадии, чтобы хоть как-то повлиять на качество принимаемых законов. Согласно положению о работе данной комиссии, материалы по обсуждаемым вопросам должны представляться членам комиссии за 7 рабочих дней, но зачастую они представляются с нарушением сроков. Обращаю внимание Министерства юстиции на недопустимость таких фактов, - сказала Д. Назарбаева.



Отдельным пунктом обсуждения стало право сенаторов вносить поправки в законопроекты. Нередко возникают ситуации, когда сенаторы выявляют противоречия в проекте, предлагают поправки, которые улучшают законопроект, а разработчики начинают убеждать сенаторов, что все эти противоречия исправят позже, поправки учтут в следующем законопроекте, но вот этот конкретный проект закона в виду ограниченности сроков необходимо принять без поправок.



Сенаторы никогда не предлагали и не будут предлагать вернуть законопроект в Мажилис необоснованно. К внесению поправок сенаторами и возвращению законопроектов в Мажилис следует относиться нормально, как к рабочему деловому процессу. Все наши предложения в конечном итоге направлены на повышение качества законопроектов. Некачественные законы дискредитируют государственную власть, - подчеркнула Д. Назарбаева.



В своем выступлении Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, что на сегодняшний день разрабатывается механизм, чтобы до подготовки концепции законопроектов были опубликованы основные подходы для открытого обсуждения их в обществе со всеми заинтересованными группами населения.

Дарига Назарбаева также предложила изменить процедуру подготовки международных соглашений, чтобы в их разработке принимали участие и сенаторы.

Завершая совещание, Спикер Сената предложила всем участникам законодательного процесса отбросить ведомственные интересы и работать согласованно, начиная с обсуждения концепции законопроектов до принятия законов.



За каждым законом судьба огромного количества людей, предприятий, бизнеса. Это очень серьезный вопрос. Я призываю Правительство пересмотреть свой План законопроектных работ на этот год, он неработающий, - заявила Д. Назарбаева.