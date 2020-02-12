 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Душанбинских застройщиков-жуликов комплекса "Доступное жилье" посадили на 8-16 лет
15:32 13.02.2020

Бывшего директора комплекса "Доступное жилье" осудили на 21 год
Бахманер Надиров, Asia-Plus

Еще пять его сообщников, среди которых одна женщина, получили от 8 до 16 лет.

Суд города Душанбе приговорил бывшего главу ГУП "Манзили дастрас" (Доступное жилье) Нурулло Наимова к 21 году заключения за мошенничество и присвоение денег при строительстве домов.

Информацию "Азия-Плюс" подтвердили в городском суде Душанбе, но отказались сообщать подробности. Между тем, радио "Озоди" сообщает, что еще пять его сообщников осудили к срокам от 8 до 16 лет. Среди осужденных одна женщина.
"Рустам Раджабов приговорен к 16 годам, Худжамкул Расулов - 10 годам, Махина Раджабова и Хуршед Ходжаев к 9 годам, Сахидод Алиев осужден на 8 лет и Нурулло Наимов на 21 год",- сообщает радио.

О задержании бывшего директора ГУП Нурулло Наимова по подозрению в мошенничестве СМИ сообщили в конце декабря 2018 года, но подробности всегда держались в тайне.
Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон 29 января 2019 года на пресс-конференции сообщил о задержание четырех ответственных лиц ГУП "Доступного жилья" за мошенничество.

"С одного обвиняемого взыскано 500 тыс. сомони, с другого – 4 единицы техники. Следствие по проекту "Доступное жилье" продолжается", – отметил тогда генпрокурор.
В конце января этого года в Счетной палате Таджикистана сообщили, что в деятельности ГУП "Доступное жилье" выявлен финансовой ущерб в размере около 42 млн сомони. Отметили, что Счетная палата совместно с Генпрокуратурой возвратили в бюджет 59% похищенных средств.

По данным Счетной палаты, стало известно, что в 2014-16 годах в 4 многоэтажных домах, строящихся в Душанбе, со стороны подрядчиков были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 160 млн сомони. Из них 20 млн сомони приходится на долю госбюджета, а более 140 млн сомони за счет вкладчиков из числа граждан.
"За эти годы со стороны подрядчиков проекта ООО "Диерсоз" и "Хуршеди тобон" для строительства жилых домов были собраны 8,7 млн сомони у населения. Однако эти средства не были впоследствии указаны в доходной части бюджета предприятия. Иными словами, эти средства были присвоены. Всего в период с 2013 по 2018 годы 215 дольщиков сдали в кассу ГУП "Манзили дастрас" 27 млн сомони наличными для вклада в строительство жилых домов, которые впоследствии не были зафиксированы в доходной части бюджета", - сообщил руководитель палаты Карахон Чиллазода.

Между тем, комплекс многоэтажных жилых зданий "Доступное жилье" был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2019 года. В его открытии 27 декабря принял участие мэр столицы Рустам Эмомали.
В комплекс вошли одно 20-этажное, семь 16-этажных, два 18-этажных зданий.

Источник - asiaplustj.info
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