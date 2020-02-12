Для достройки Рогуна опять ищут дополнительные финансы

15:35 13.02.2020

Для достройки Рогуна ищут дополнительные источники финансирования



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Власти утверждают, что такие крупные объекты одним госбюджетом не построишь.



"Строить такой крупный объект, как Рогунская ГЭС, не представляется возможным только за счет бюджетного финансирования", - заявил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода 13 февраля на пресс-конференции в Душанбе.



Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по привлечению средств международных финансовых институтов.

"Изучаем условия, которые предлагают нам некоторые из них", - сказал министр.

По его словам, привлеченные средства за счет размещения евробондов на мировых финансовых рынках уже полностью израсходованы.

"Вопрос о новом выпуске евробондов для финансирования строительства Рогунской ГЭС пока не обсуждается", - сказал Каххорзода.

Он подчеркнул, что в течение нынешнего года, как и в прошлом году, на строительство Рогуна будет направлено 2,1 млрд сомони из госбюджета.



"Это очень важный для всей экономики республики объект, и, чтобы построить его в намеченные сроки, осуществляется поэтапное финансирование", - отметил глава Минфина.

Министр подтвердил, что созданное для достройки станции ОАО "Рогунская ГЭС" имеет задолженности перед подрядчиками и поставщиками товаров и услуг.

"Общество располагает некоторыми объектами, как на территории города Рогуна, так и в других частях республики, которые потеряли свое значение для строительного процесса. Если тот или иной объект не будет использоваться в процессе дальнейшего строительства, лучше было бы продать его, чтобы в какой-то мере снизить имеющиеся задолженности", - считает Каххорзода.



В конце января этого года гендиректор ОАО "Рогунская ГЭС" Хайрулло Сафарзода сообщил членам верхней палаты парламента республики, что Общество задолжало отечественным и иностранным подрядным компаниям, поставщикам товаров и услуг более 1 млрд сомони ($103 млн).

Он отметил, что строительство объектов станции нуждается в дальнейшем стабильном финансировании.



Сафарзода предлагает продать часть активов ОАО "Рогунская ГЭС", которые находятся в других регионах республики и их использование по назначению не представляется возможным.



По его словам, содержание таких активов увеличивает расходы, и влияет на финансовую деятельность Общества.

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, уставной капитал ОАО "Рогунская ГЭС" в настоящее время составляет 27 млрд 760 млн сомони: 97,1% акций (на сумму более 26,9 млрд сомони) принадлежать государству, а 2,9% (на сумму 799,9 млн сомони) - физическим и юридическим лицам.