НАТО готовится добить "халифат" в Ираке, - А.Серенко

15:41 13.02.2020

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



13/02/2020



НАТО расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке. Это происходит в ответ на требование президента США Дональда Трампа усилить роль Североатлантического союза в борьбе с терроризмом в Ираке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО не допустить возрождения "Исламского государства" (ИГ - организация запрещена в РФ) в регионе.

Решение о перезагрузке иракской миссии НАТО было принято на встрече министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе 12 февраля. "Мы обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африке, кризисы здесь являются вызовом для нас, - сказал на вчерашней пресс-конференции в штаб-квартире НАТО Йенс Столтенберг. - Министры обороны подтвердили поддержку Ираку и договорились активизировать нашу миссию в этой стране".



Речь идет о продолжении и расширении учебной миссии НАТО, которая предусматривает обучение иракских силовиков. В миссии принимают участие около 500 советников и инструкторов из стран альянса. Йенс Столтенберг подчеркнул, что "НАТО находится в Ираке по приглашению иракского правительства": "Вся наша деятельность там осуществляется в тесном контакте с руководством Ирака. Цель нашей миссии - повышение потенциала иракских сил безопасности с целью недопущения возвращения ИГ".



По словам генсека НАТО, на встрече 12 февраля министры обороны альянса решили, что "мы могли бы бороться с терроризмом еще более успешно". Йенс Столтенберг отметил, что сегодня "надо сначала сделать больше в рамках существующего мандата нашей миссии в Ираке": "Но мы уже проводим консультации с иракским правительством о расширении нашей миссии. Мы как раз обсуждали это сегодня".



Генеральный секретарь НАТО заметил также, что все страны альянса поддержали предложение о том, чтобы некоторые операции, проводимые в рамках международной коалиции по борьбе с ИГ под руководством США, перешли в новый формат - под контроль НАТО.



Фактически, речь идет сегодня о том, чтобы Североатлантический альянс заменил США в качестве лидера международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Ираке. Напомним, что ранее Дональд Трамп озвучил пожелание к НАТО сыграть более активную роль в борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе. Очевидно, что заявленное переформатирование иракской миссии НАТО является реакцией на ожидания американского президента.



По словам Йенса Столтенберга, "пока преждевременно говорить" о том, какой именно функционал возьмет на себя НАТО в международной коалиции. Вопросы о конкретной численности военнослужащих и направлениях, которые перейдут в ведение альянса, будут обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств альянса в пятницу 14 февраля, а затем в ходе визита генсека НАТО в Мюнхен, где Столтенберг планирует встретиться с лидерами международной коалиции по борьбе с ИГ.

Йенс Столтенберг отметил, что переформатирование иракской миссии НАТО и усиление роли альянса в международной коалиции по борьбе с ИГ, не потребует дополнительной санкции со стороны официального Багдада: "Мы уже и так находимся в Ираке по приглашению иракского правительства".



"Мы хотим, чтобы иракские силы безопасности могли сами обеспечивать свою оборону и были в состоянии недопустить возвращения ИГ", - сказал Йенс Столтенберг. Он отметил, что пока учебная миссия НАТО в Ираке приостановлена (это было сделано еще в середине января, после обострения отношений между США и Ираном), однако, "она возобновится, как только это будет возможно". "Ирак находится на передовой борьбы с терроризмом, - подчеркнул генсек НАТО. - Самые большие жертвы в борьбе с ИГ были принесены жителями и силами безопасности Ирака".



Важную роль в переформатировании роли НАТО в ближневосточном регионе, очевидно, предстоит сыграть странам-союзницам альянса, прежде всего, Иордании. По словам Йенса Столтенберга, "Иордания является очень близким партнером НАТО и партнером по международной коалиции по борьбе с ИГ", с которым происходит постоянный обмен информацией по линии спецслужб и в ходе проведения совместных спецопераций.

Брюссель