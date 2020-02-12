Аральское море: катастрофа Средней Азии

17:21 13.02.2020

Небольшая статья о больших экологических проблемах.



Даулет Тургалиев



Аральское море - это бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До середины 20 века было четвертым по площади в мире.



Историческая справка



Аральское море и питающие ее реки, Амударья и Сырдарья, сыграли важную роль в жизни кочевников. Две полноводные реки превращали засушливую пустыню в обитаемую территорию. После присоединения Средней Азии к Российской Империи начался рост городов и развитие промышленной ловли рыбы.



Безвредное взаимодействие человека с Аральским морем продолжалось до середины ХХ века. Благодаря недальновидной политики руководства Советского Союза, которая решила выращивать влаголюбивый хлопчатник в засушливой части Азии, в 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии.



После окончания Второй мировой войны процесс строительства каналов ускорился. Правительства Египта заключила сделку по импорту хлопка для промышленности Советского Союза, но в 1978 году было подписано Кэмп-Дэвидское соглашение. Египет поменял своих союзников, тем самым вышел на мировой рынок по продаже хлопка.



В ответ на это руководство СССР решило увеличить масштаб выращивания хлопка, для этого требовалось увеличить количество новых оросительных каналов в Узбекистане. Например, один из каналов протяженностью 1445 километров отобрал у Амударьи 45% ее стока. В последствии с 1960 по 1990 годы площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн до 7 миллионов гектаров. Но объем Аральского моря снизился с 1083 км? до 323 км?.



Проблему игнорировали вплоть до 1985 года, когда Михаил Горбачев сделал эту экологическую катастрофу достоянием гласности, но было уже поздно. В 1989 году Арал разделился на два изолированных водоема: Северное и Южное Аральское море. А к 2007 году появилось четкое разделение границ.



Экологическая катастрофа



Полное игнорирование проблемы и замалчивания трагедии привело к образованию огромной соляной пустыни, усыпанной пестицидами и другими сельскохозяйственными ядохимикатами. Пыльные бури разносят отравляющие вещества на расстояние до 500 километров. Население региона страдает от респираторных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, а также расстройств пищеварения. Увеличилось младенческая смертность. В пределах 100 километров от первоначальной береговой линии изменился климат. Он стал в разы жарче летом и холоднее зимой. Из-за солевых бурь снизился уровень влажности воздуха.



Из-за минерализации воды более чем в 10 раз Аральского моря потеряла уникальную флору и фауну, а с гибелью животных пропал рыболовный промысел, который кормил населения региона и обеспечивал рабочие места. По некоторым данным, в 1960 году вылов рыбы мог достигать 40 тысяч тонн, то к середине 1980-х года он полностью прекратился.



С узбекской стороны процесс усыхания моря был настолько быстрый, что на месте бывшего озера образовалась новая соляная пустыня – Аралкум.



Бактериологическая лаборатория



После образования острова в юго-западной части Аральского моря у советских военных появилась идея - построить биохимическую лабораторию, которая будет испытывать бактериологическое оружие. В лаборатории проводили эксперименты над опасными возбудителями. Например, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин. Все испытания проводили на лабораторных животных. Лабораторию закрыли в 1992 году. Все исследуемые микроорганизмы захоронили в почве. Жители региона опасаются, что они могли выжить и начать распространяться с помощью грызунов. Такой исход может вызвать эпидемию во всей Средней Азии.



Стороны конфликта



Может показаться, что после распада СССР есть возможность восстановления рек, снизив нагрузку на Арал. Одной из главных сложностей является то, что хлопок укоренился в экономике Узбекистана. Страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка.



После распада Советского Союза Амударья и Сырдарья стали международными реками, которые протекают через четыре страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Каждая из стран получает право на использование этих вод в своих интересах. Это создает дополнительную напряженность между странами. Например, Кыргызстан, страна верхнего течения, планирует построить около пятнадцати гидроэлектростанций, что создаст большие экологические и финансовые проблемы для стран низкого течения: Казахстана и Узбекистана.



Процесс решения проблемы



Невозможность восстановления Аральского моря в его прежних размерах признали все страны Центральной Азии. Одним из очевидных решений могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. В действительности все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, планируют увеличить объемы полива сельхозугодий - в основном, чтобы прокормить растущее население.



Предлагаются только локальные попытки решения проблемы. Например, восстановление западного водоема Большого Арала, для этого необходимо создать несколько гидротехнических сооружений и сократить потерю воды в оросительных каналах. Данный план улучшит местный климат и создаст благоприятные условия для обитания птиц и водоплавающих млекопитающих. Также предлагается модифицировать старые каналы для орошения. Сейчас они представляют собой обычные траншеи, через стенки которых огромная часть воды впитывается в песок.



По приблизительному подсчету, для восстановления Аральского Моря необходимо увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем в четыре раза. Это нанесет серьезный урон экономике Узбекистана и Таджикистана.



Узбекистан - это страна, которая пострадала больше всех от катастрофы. Узбекистан старается решить проблему через проведения конференции с попытками решения проблемы. Но финансовые вопросы заставляют думать об обратном, например, в Аралкуме открыты крупные запасы углеводородов – по некоторым оценкам, они составляют около 31% всех нефтяных и 40% газовых запасов Средней Азии. Российская компания "Лукойл" уже заинтересована в месторождениях. А это может означать, что экономический интерес будет намного важнее, чем экологический.



Все решения будут малоэффективны пока все страны не будут готовы на большие финансовые вложения и рациональному использованию ресурсов.