За короткое время Швецию потрясли сразу два скандала с допингом

17:25 13.02.2020

Швецию потрясли сразу два допинговых скандала. Биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный своими яростными нападками на русских спортсменов, не знает, что и думать. В антидопинговой работе Швеция всегда была впереди всех, а теперь ей нанесен такой удар, сокрушается он в беседе с "Экспрессен".



Expressen (Швеция): "Я удивлен, хорошо, что их поймали"

Анна Фриберг (Anna Friberg)



За короткое время Швецию потрясли сразу два скандала с допингом.



Биатлонист Себастьян Самуэльссон (Sebastian Samuelsson) резко раскритиковал обоих уличенных спортсменов.



"Хорошо, что их поймали", - заявил он.



На прошлой неделе стало известно, что борца Йенни Франссон (Jenny Fransson) уличили в применении анаболического стероида метилтестостерона. Проба Б тоже дала положительный результат, и Франссон тут же исключили из олимпийской сборной Швеции.



Всего через несколько дней допинг обнаружили в пробах еще одного шведского спортсмена - бегуна Робела Фсихи (Robel Fsiha). Обладателя бронзовой медали Чемпионата Европы отстранили от соревнований на время, нужное для анализа пробы Б.



Биатлонист Себастьян Самуэльссон резко отреагировал на эти два инцидента с употреблением допинга шведскими спортсменами.



"Я удивился, когда услышал об этих двух случаях. Обычно считается, что мы в смысле антидопинговой работы впереди всех", - сказал Самуэльссон, который сейчас находится в итальянской Разун-Антерсельве, где завтра начнется Чемпионат мира.



Себастьян Самуэльссон: "Ужасно грустно"



Самуэльссон уже давно уделяет много внимания теме допинга, и произошедшее его сильно задело.



"Это ужасно грустно. Большой удар по шведскому спорту. В то же время хорошо, что их поймали. Но, ясное дело, особенно ужасно, что это шведы, не хочется, чтобы шведы прибегали к допингу".



"Конечно, не надо думать, что со шведскими спортсменами такого не бывает. Вот эти два последних случая тому пример. Мы должны следить и за собой тоже, а не просто считать, что шведы гораздо лучше всех остальных".



Не верит в оправдание



Йенни Франссон заявила, что допинг в ее анализе - это саботаж. Но Себастьян Самуэльссон в такое объяснение не верит.



"Так говорят все, кого ловят. Но как-то же этот препарат оказался у них в организме. А как это произошло, на самом деле не имеет особого значения. Следить, чтобы такого не было - их обязанность".



Чемпионат мира по биатлону начнется завтра со смешанной эстафеты. В шведскую команду входят Линн Перссон (Linn Persson), Ханна Эберг (Hanna Oberg), Йеспер Нелин (Jesper Nelin) и Себастьян Самуэльссон (Sebastian Samuelsson).