В узбекском Ангрене будет восстановлен памятник Партизану-Герою Федору Полетаеву

17:27 13.02.2020

Монумент Федору Полетаеву в Ангрене будет восстановлен в связи с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне.



Монумент Федору Полетаеву в махалле "Саид ота" в Ангрене Ташкентской области будет отреставрирован, сообщила пресс-служба хокимията города.



Федор Полетаев (1909−1945) - участник итальянского движения Сопротивления в период Второй мировой войны, Герой Советского Союза и Национальный герой Италии. Был установлен в Ангрене в 1972 году.



"На сегодняшний день проводятся работы по реставрации и благоустройству близлежащей территории данного монумента, который к 2014 году пришел в негодное состояние", - говорится в сообщении.



Монумент будет восстановлен в связи с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне. К работам по восстановлению бюста Полетаеву привлечены скульптор Р. Рахматов и заведующий кафедрой Национального института художества и дизайна им. К. Бехзода Р. Хужаниезов.



Открытие монумента запланировано до 5 марта, уточнили в пресс-службе.