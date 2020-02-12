 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.02.2020
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Среда, 12.02.2020
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    Узбекистан   | 
В Лондоне "всплыла" пропавшая из узбекского музея картина?
18:50 13.02.2020

ИСКУССТВОВЕД БОРИС ЧУХОВИЧ ПРИЗВАЛ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА НАЗНАЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ КАРТИНЫ, ОРИГИНАЛ КОТОРОЙ "ВСПЛЫЛ" НА ЛОНДОНСКОМ АУКЦИОНЕ

Среда, 12 Февраля 2020

Открытое письмо Министру культуры Республики Узбекистан господину Озодбеку Назарбекову

Уважаемый Озодбек Ахмадович,

Приветствуя Ваше заявление о начале решительной борьбы с коррупцией в системе Министерства культуры Республики Узбекистан, я хотел бы от имени международной Обсерватории Alerte Héritage обратиться к Вам по следующему вопросу.

Одним из наиболее вопиющих проявлений коррупции в системе Министерства культуры в последние годы стало появление картины Александра Николаевича Волкова из коллекции Ферганского музея на западном арт-рынке. Напомню, что А.Н. Волков - один из наиболее известных в мире художников Центральной Азии: цена некоторых его работ на зарубежных аукционах достигала нескольких миллионов долларов. В мае 2012 года полотно А. Н. Волкова "Кукуруза шумит", приобретенное во второй половине 1980-х годов Ферганским музеем у семьи художника, было выставлено на торги лондонским аукционом МакДугаллс. Подлинность всплывшего в Лондоне музейного полотна официально подтвердили московский эксперт Юлия Рыбакова и семья художника. Благодаря бдительности российского эксперта Ильдара Галеева, известившего устроителей аукциона МакДугаллс о вероятно криминальном характере трафика картины из Узбекистана, она была снята с торгов, но ее дальнейшая судьба остается неизвестной. Вся эта история была детально и со многими документальными свидетельствами описана в моем тексте, опубликованном в мае 2018 года.

Казалось бы, документированная история хищения общенародного достояния должна была бы предстать во множестве материалов СМИ и стать предметом расследования правительственных органов Узбекистана. Однако прошлое руководство Министерства культуры никак не отреагировало на поступивший от нас тревожный сигнал. Более того, согласно дошедшим до нас устным свидетельствам, руководство Министерства приняло негласное решение не давать делу ход этому делу по соображениям, о которых остается лишь догадываться.

Если искоренение коррупции в институциях Министерства культуры действительно поставлено в повестку дня, я хотел бы призвать Вас инициировать расследование этого скандального эпизода. В качестве первого шага достаточно было бы назначить независимую экспертизу той версии картины "Кукуруза шумит", которая сегодня представлена в Ферганском музее (по нашему предположению, подлинник, представленный в Лондоне, был заменен специально изготовленной копией и именно эта фальшивка находится сегодня в музее, если только она не была вновь заменена на снятый с аукциона оригинал). В круг экспертов было бы логично включить вышеупомянутых Юлию Рыбакову, Ильдара Галеева и членов семьи Волкова, которые лучше других знают произведения своего предка: все они имели дело с оригиналом картины, появившимся на аукционе. Для объективности стоило бы пригласить еще двух-трех международно признанных специалистов, имевших опыт работы с музейными картинами А. Н. Волкова, а также специалистов, способных проводить все виды технологических исследований произведений искусства. Если экспертиза покажет, что в Музее хранится фальшивка, будет вскрыт канал трафика музейных ценностей Узбекистана на рынок. Со своей стороны, Alerte Héritage готова оказать правительству Узбекистана всемерное консультационное содействие в осуществлении необходимых юридических процедур для установления местонахождения оригинала картины и ее возвращения в Ферганский музей.

В надежде на позитивную реакцию,

Борис Чухович, президент Обсерватории Alerte Héritage

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581609000
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