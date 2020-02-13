Ташкентский театр "Ильхом" спасен? Рано радоваться...

18:52 13.02.2020

О ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОВОДУ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ ТЕАТРА "ИЛЬХОМ"



Четверг, 13 Февраля 2020



Итак, какие выводы можно сделать с сегодняшней пресс-конференции в театре Ильхом?



1) Вчерашние заявления минкульта, Саиды, и прочая - не более, чем заявления. Устные и ничем не подкрепленные. С целью сбить волну возмущения.



2) ООО [] гораздо хуже, оказывается, чем мы думали. Ольга Шаврина, которой принадлежат 25% уставного фонда, не ответила ни на один вопрос. Путалась в словах "реконструкция", "строительство". Представитель минкультуры, кстати, тоже путалась как называть ООО: то ли "застройщик", то ли "реконструйщик".



3) У ООО нет никакого проекта, минкультуры об этом знает, но это его ни на грамм не волнует. Театр с мировым именем сгоняют с места, и неизвестно ради каких благ. Прощай, имидж Узбекистана!



4) Так как нет проекта, само ООО еще не знает, что и как будет строить, поэтому неизвестно, сколько времени будет длиться эта то ли реконструкция, то ли новостройка.



5) Планируют строить 5-6 этажный бизнес-центр. Как раз его там не хватало.



6) Шаврина отказалась отвечать по поводу истории своего ООО: что, кто, откуда и куда... Дотошные журналисты раскопали, что директор ООО - полный тезка 19-летнего мальчика, увлекающегося боевыми искусствами. Шаврина отказалась отвечать на этот вопрос, как и на вопрос касательно личности второго соучредителя ООО, владеющего 75% капитала, что в сумовом выражении равно 750 млн, а именно Немата Хайдарова, полного тезки бывшего начальника угрозыска ГУВД. Шаврина сказала, что вся эта инфа есть в реестре.



7) Шаврина также не ответила на вопрос, хватит ли у ООО денег, чтобы достроить свой БЦ, где они, так уж и быть, возможно выделят закуток театру.



8) Из публики поднялась девушка Яна и сказала, что город задыхается от бизнес-центров, и в то же время нет пространств для творчества молодежи. На что представитель минкультуры ответила, что есть 350 музыкальных и художественных школ, а также Дом Молодежи. Идите и творите, дескать.



9) Шаврина попыталась постебаться насчет "все боятся нового". На это ответили, что мы не то что боимся, мы просто уверены, что ваше новое будет несуразным и никчемным. Пример - снос Приюта Кауфмана.



10) Я напомнила минкультуры, что в данный момент сносят исторический квартал Паркент-2, жители которого еще в октябре подали документы на признание их домов объектами материально-культурного наследия. Минкультуры ответило следующее (держитесь Лолита Мелихова, Елена Дивеева, Елена Шакирджанова и другие!): "Вы, жители Ташкента, должны помогать министерству защищать культурное наследие". Во как! Мы кричали, писали, стучали во все двери, делали репортажи... А они, оказывается, не слышали.



Все это очень грустно и печально.



Минкультуры пообещало вести переговоры с хокимиятом по поводу нового здания для театра.



Фарида Шарифуллина