Насилие вполсилы. США анонсировали новое соглашение с талибами сроком на неделю, - "Къ"

00:12 14.02.2020

Министр обороны США анонсировал в НАТО новое соглашение с талибами сроком на неделю



Министры обороны стран-членов НАТО в Брюсселе подвели черту под двухдневным обсуждением трех ключевых тем: создания Россией новых ракет, а также судьбы тренировочных миссий альянса в Афганистане и Ираке. Но если по российской теме все ограничилось обещанием разработать адекватный ответ в будущем, то по Афганистану и Ираку новости появились в ходе самого двухдневного заседания. Главной из них стало заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США и "Талибан" договорились "снизить уровень насилия" на неделю. За попытками альянса остудить сразу две горячие точки наблюдал в Брюсселе корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.



Пресс-конференцию во второй, заключительный день министерской встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг начал со слов о России. Правда, это заявление почти не отличалось от того, что он говорил ранее. Об анонсированном ответе на развертывание Россией новых типов ракет господин Столтенберг сказал мало конкретного. "Сейчас мы рассматриваем конкретные вопросы, связанные с реагированием на появление новых ракетных систем у России. Речь идет об увеличении масштабов учений НАТО, усилении системы ПРО, расширении ядерного и обычного потенциала альянса. Конечно, также это включает новые инициативы по контролю над вооружениями",- заявил генсек альянса, пообещав "продолжить обсуждение этой важной темы".



Между тем встреча министров обороны сопровождалась оживлением дискуссий о судьбе двух главных миссий альянса - в Афганистане и Ираке. Когда министры съезжались в брюссельскую штаб-квартиру, госсекретарь США Майкл Помпео позвонил афганскому президенту Ашрафу Гани, чтобы проинформировать его о "значительном прогрессе, достигнутом в ходе продолжающихся мирных переговоров" с террористическим движением "Талибан" (запрещено в России). Сразу после этого источники телеканала CNN сообщили, что уже на этой неделе будет объявлено о соглашении между Вашингтоном и талибами. Правда, в нем будет говориться не о полномасштабном урегулировании конфликта, а лишь о "сокращении уровня насилия", которое разблокирует путь для дальнейших шагов "с надеждой на то, что мирное соглашение будет достигнуто в ближайшем будущем".



Это сообщение оказалось правдой. Выйдя к журналистам после заседания, посвященного афганской миссии НАТО "Решительная поддержка", глава Пентагона Марк Эспер объявил: "США и "Талибан" договорились о снижении насилия на семь дней". Правда, он не уточнил, когда начнется этот отсчет.



Напомним, что в прошлом году все попытки подписать соглашение с движением "Талибан" заканчивались провалом. Самым масштабным разочарованием стал сентябрьский теракт возле американского посольства в Кабуле. В результате взрыва погибли 12 человек, среди которых были двое военнослужащих НАТО - американец и румын. Это заставило президента США Дональда Трампа заявить о "смерти переговоров" с талибами. Но уже в декабре они возобновились с новой силой.



На вопрос "Ъ", чем именно нынешняя попытка добиться договоренностей с "Талибаном" отличается от предыдущих, и просьбу перечислить, когда это движение в полной мере придерживалось договоренностей, глава Пентагона ответил достаточно пространно.



"Я бы не хотел вспоминать всю историю этого конфликта,- сказал Марк Эспер.- Считаю, что лучший выход из ситуации - это политическое соглашение. У нас сейчас есть основа для этого, мы ее анализируем и проводим консультации с союзниками по НАТО, с Конгрессом. Мы думаем, что надо дать шанс миру, и будем добиваться того, чтобы все стороны соблюдали обязательства по мере продвижения (переговорного процесса.- "Ъ")".

Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко также усомнился в значимости договоренности, о которой объявил Вашингтон. "Пока максимумом для перемирия в Афганистане остается три дня в 2018 году, когда талибы не стреляли вообще и даже заходили в города, чтобы сделать селфи с афганскими военными,- напомнил "Ъ" господин Серенко.- Теперь же США предлагают даже не прекратить, а только снизить насилие на семь дней. Это не значит практически ничего - интенсивность конфликта и так снижается каждую зиму просто потому, что воевать холодно. Кроме того, в последнее время талибы просто ослаблены: если в прошлом году у них были силы для захвата Кундуза, то в этом - им приходится отчитываться о захвате полицейского блокпоста". Однако, по словам эксперта, другого пути, кроме как продолжать малоперспективные переговоры, у Вашингтона просто нет - "это единственный способ как-то держать ситуацию под контролем, хотя и он далеко не всегда помогает".



Тем не менее с первого дня министерской встречи Йенс Столтенберг не уставал повторять, что НАТО полностью поддерживает усилия своих членов, направленные на достижение мира в Афганистане.

При этом он вспомнил не только о США, но и о Германии с Норвегией. ФРГ в прошлом году наравне с Катаром выступила соучредителем межафганских переговоров в Дохе. А Норвегия предлагала свою площадку для следующей подобной встречи.



НАТО делает гиперзвучные заявления

Не меньшее внимание министры стран альянса уделили Ираку. Напомним, что ситуация там дестабилизировалась в январе, когда США ликвидировали на территории республики командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных войск.



Однако, как утверждает Йенс Столтенберг, тренировочной миссии НАТО в Ираке это требование не коснется. Напротив, миссию, приостановленную сразу после убийства Касема Сулеймани, возобновят. "Министры дали принципиальное согласие возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность. Это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака",- заявил на пресс-конференции Йенс Столтенберг. После чего, правда, напомнил, что НАТО находится в Ираке по приглашению Багдада и во всем прислушивается к его мнению.



Чем ближе к России, тем лучше к НАТО

Исследовательская организация Pew Research провела опрос, в ходе которого выясняла отношение стран к Северо-Атлантическому альянсу (НАТО). В большинстве случаев оно оказалось в целом положительным. Исключение составили Турция, Греция и Россия. Причем на Украине, в Литве и Польше за последние 10 лет отношение к НАТО заметно улучшилось.



"Коммерсантъ" от 13.02.2020, 23:00