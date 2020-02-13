Трамп бросает вызов единству "Талибана", - И.Субботин

00:46 14.02.2020

США и боевики согласовали "снижение уровня насилия"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13/02/2020



Президент Афганистана Ашраф Гани согласился поддержать планы США. Фото со страницы президента Афганистана в Twitter

США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) пришли к договоренности о постепенном снижении уровня насилия в Афганистане. Это подтвердил в разговоре с арабскими СМИ высокопоставленный представитель группировки. Соглашение, которое фактически доказывает неспособность Вашингтона склонить движение к немедленному прекращению огня, станет промежуточным шагом к более широкой сделке между сторонами, которая поставит точку в истории с иностранным военным присутствием в стране.

Одним из первых детали "промежуточного" соглашения раскрыл катарский телеканал Al-Jazeera. Из его материала следует, что объявление об этой сделке даст старт семидневному "испытательному" сроку. В течение этого времени как находящиеся в Афганистане американские войска, так и боевики "Талибана" должны будут воздерживаться от неоправданного применения силы. Выполнение этих условий, согласно задумке, приведет к подписанию более широкого соглашения между американцами и движением "Талибан" и началу непосредственных переговоров между талибами и высшими эшелонами афганской власти. Впрочем, остается неясным, готовы ли США закрывать глаза на мелкие стычки с боевиками в течение переговорного процесса.

Выступая на начавшейся встрече министров обороны стран – членов НАТО в Брюсселе, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что движение "Талибан" должно "продемонстрировать свою реальную способность обеспечить снижение насилия в Афганистане, чтобы сделать возможным любой прогресс в направлении мира". Впрочем, Столтенберг заметил: "Мы твердо верим, что лучший способ, которым НАТО может поддержать мирный процесс, – это продолжение нашей миссии по тренировке, содействию и консультированию афганских Вооруженных сил (ВС). Готовя афганские войска, мы помогаем афганцам послать четкий сигнал движению "Талибан" о том, что оно никогда не сможет добиться победы на поле боя".

Официальный Кабул, как кажется, приветствует промежуточную сделку, несмотря на то что ранее он настаивал на своих условиях диалога. Помощник президента Афганистана Вахид Омер заявил 13 февраля, что в переговорном процессе достигнут прогресс. "Мы надеемся, что эта фаза диалога закончится тем, что афганское правительство и "Талибан" вступят в переговоры", – сказал политик. До этого состоялись телефонные переговоры между госсекретарем США Майклом Помпео и президентом Афганистана Ашрафом Гани. "Госсекретарь сообщил мне о предложении "Талибана" о значительном и длительном сокращении насилия", – написал Гани в Twitter некоторое время назад. Он пообещал содействовать миру.



Благодаря сделке ВС США смогли бы сократить численность своего контингента в Афганистане с 13 до 8 тыс. человек. Однако американский телеканал CNN цитировал неназванных представителей Пентагона, которые выражали сомнение в том, что "Талибан" способен обеспечить выполнение условий промежуточного соглашения на всей территории страны. Кроме того, по словам собеседников CNN, у американского оборонного ведомства есть опасения, что действующие в Афганистане боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) могут воспользоваться договоренностями между США и противниками официального Кабула и привлечь на свою сторону молодых членов "Талибана", выступающих против примирения.



Сепаратные переговоры между США и "Талибаном" едва не привели в сентябре 2019 года к встрече между президентом США Дональдом Трампом, его афганским коллегой и политическим руководством террористического движения в Кэмп-Дэвиде. Однако на фоне очередной гибели американских военных в Афганистане и приближающейся годовщины терактов 11 сентября администрация президента США была вынуждена свернуть инициативу и объявить об отмене встречи. Позже переговоры с талибами в Катаре были возобновлены. 22 января Трамп на встрече с Гани в Давосе обратил внимание на то, что для успеха переговоров талибы должны "снизить уровень насилия". После этого спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в Кабул, где провел встречу с представителями "Талибана".



В экспертной среде говорят о беспрецедентности инициативы по снижению уровня насилия. "Сложно себе представить, что именно имеется в виду под "снижением уровня боевых действий", – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. – Очевидно, детально это известно только участникам переговоров. Впрочем, есть основания полагать, что американцы уже проверили талибов на способность выполнять подобные условия. Мониторинг боевых действий на территории Афганистана за последние месяцы показывает снижение числа террористических атак, почти что отсутствие терактов в крупных городах. Я думаю, что это была проверка, которую талибы прошли".

Впрочем, эксперт указывает на проблему целостности "Талибана". "Это станет большим испытанием для талибов – смогут ли они отстоять свою однородность и вертикаль власти уже после подписания соглашения с США", – указал Нессар.