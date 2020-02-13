Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой, - "Взгляд"

09:05 14.02.2020 14 февраля 2020, Наталья Макарова,

Андрей Резчиков



Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Британии. Он утверждает, что обладает информацией о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и на него оказывается давление. Ранее Айсултан пытался покончить жизнь самоубийством. Какими окажутся последствия заявлений Назарбаева-младшего для Нур-Султана и Москвы?

Скандальный внук первого президента Казахстана, национального лидера (елбасы) Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан попросил политического убежища в Британии. Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи. На своей странице в Facebook Назарбаев-младший пишет, что обладает "информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и о "миллиардах долларов, украденных у народа". Также он сообщил о том, что все подробности о коррупционных схемах можно будет узнать из его интервью газете The Times. Этот материал готовится к публикации.



Это не первые громкие заявления Назарбаева-младшего. В конце января он жаловался, что его хотят убить. Молодой человек рассказывал, что находится в английской больнице, был в тюрьме и имел проблемы с родственниками. Тогда он попросил королеву Великобритании Елизавету II позвонить Нурсултану Назарбаеву и извиниться за то, что она "боялась вмешиваться в ситуацию". "Я думаю, мой дед сможет вам все рассказать!", – писал он.



Напомним, Айсултан Назарбаев – сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента и бизнесмена Рахата Алиева (развелись в 2008 году). Он выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте (здесь же учились Уинстон Черчилль, принцы Уильям и Гарри) и с 2012 до 2013 года числился в штате главного разведывательного управления минобороны Казахстана.



Юношеские годы провел в Австрии, где его отец служил послом. Там он начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер". В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат". В том же году участвовал в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу. В 2007 году играл в составе алма-атинского ФК "Железнодорожник", а после стажировки в академии "Челси" отыграл сезон до 2007 года – в юношеской команде "Портсмута", став бронзовым призером чемпионата Англии. В 2011 году играл за дубль "Астаны", а затем за клуб "Сункар".



Футбольная карьера оборвалась с началом проблем у отца, который попал в опалу и в 2015 году скончался в австрийской тюрьме. Алиев находился за решеткой по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров казахского Нурбанка. В Казахстане его обвиняли в подготовке к захвату власти, организации преступной группы и заочно приговорили к 20 годам тюрьмы. Нур-Султан дважды отправлял в Вену запрос на его экстрадицию, но получал отказ.

По словам Айсултана, после "убийства" отца его мать, которая сейчас занимает должность спикера сената, "начала закулисную войну" против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Проблема заключалась в газовом контракте, "где за копейки продается казахстанский газ российскому Газпрому". Он добавил, что мать и отчим Кайрат Шарипбаев захотели забрать этот контракт себе, тогда как Айсултан встал на сторону тестя "и тем самым поставил себя под удар".



Кто станет истинным наследником Назарбаева

Напомним, в июне прошлого года Айсултан Назарбаев устроил большой переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. Через несколько дней похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре британской столицы. Назарбаев снова выбегал с криками на балкон. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию.



По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что просил о помощи. Во время общения со стражем порядка он укусил констебля, который пытался помешать ему совершить самоубийство. За это внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости – посетить как минимум 20 сессий у нарколога. В своих откровениях он неоднократно рассказывал о пристрастии к кокаину.

Осенью 2015 года Нурсултан Назарбаев вызвал Айсултана к себе. Как рассказывал внук, у него произошел с дедом "разговор на матах и орах". "Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит Вас всех!" – пишет Айсултан. В итоге Дарига Назарбаева была переведена с позиции вице-премьера в сенат, а Кайрат Шарипбаев, занимавший пост президента КазТрансГаза, был "сослан" в наблюдательный совет компании.



Как рассказал газете ВЗГЛЯД казахский политолог Досым Сатпаев, за годы независимости Казахстана в семье Назарбаева постоянно вспыхивали серьезные конфликты и нынешний тоже связан с Рахатом Алиевым. "Его сын теперь активно продвигает версию о том, что отца убили. Айсултан Назарбаев везде подчеркивает свое недовольство тем, что его отца отвергли, что о нем забыли, у него претензии и к своей матери, и в целом к окружению Назарбаева", – отметил Сатпаев.



По его словам, к Назарбаеву сейчас есть много претензий из-за низкого уровня жизни в стране. "Одним из индикаторов недоверия к власти является то, что в Казахстане мало кто верит официальным источникам информации и предпочитает делать ставку на слухи, на рассылку информации через разные мессенджеры, – сказал политолог. – Возможно, у Айсултана есть какие-то новые интересные детали, но в целом он говорит об общих вещах, которые и так известны. О коррупции в Казахстане и так все знают".



В то же время член Общественного совета Алматы Марат Шибутов считает, что у внука Назарбаева "явно проблемы с психикой и здоровьем". "В этом состоянии он пишет бредовые посты. Я бы не стал верить ему. Он уже признавался в употреблении наркотических веществ. А таким людям верить ни по какому вопросу нельзя. Они очень легко врут, выдумывают, пребывают в совершенно другой реальности", – сказал Шибутов газете ВЗГЛЯД.

Он уверен, что на авторитете власти эти новости не сказываются, однако скандальный оттенок вызывает интерес. "Сам Айсултан никогда никаких должностных постов не занимал. Это обычный представитель золотой молодежи, он ничем себя не проявил. Соответственно, власть представляют совсем другие люди. Конечно, есть люди, которые используют это, чтобы указать на всю семью, но, как говорится в русской пословице, в семье не без урода. Не всегда один родственник говорит о всей семье", – отметил Шибутов.



Однако казахстанский политолог Талгат Мамырайымов заверил газету ВЗГЛЯД в том, что слова Назарбаева-младшего вызвали большой резонанс в обществе. "Люди это обсуждали, пересылали его высказывания друг другу по мессенджерам. Айсултан Назарбаев – это ходячая информационная бомба. Он может слить большой компромат, ведь по меньшей мере он должен знать некоторые вещи относительно финансово-экономических операций своей семьи. Потому стоит подождать его дальнейших публикаций", – добавил Мамырайымов.

Отметим, что власти Казахстана пока сдержанно реагируют на заявления Назарбаева-младшего. "Я считаю неэтичным обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей", – заявил в четверг министр информации и общественного развития Даурен Абаев.



"Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана. Я понимаю, что его цитирование делает кому-то рейтинги. Но это дешевые рейтинги. Они построены на несчастье человека. Пора закрыть эту тему! Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому, что он внук первого президента страны – нечестно, несправедливо и за гранью морали", – резюмировал Абаев. Источник - vz.ru

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