Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"

09:23 14.02.2020

14 февраля 2020 Виктория Гунгер



Накануне неожиданно покинул свой пост вице-премьер-министр правительства КР по вопросам безопасности и границ Жениш Разаков. 11 февраля он подал заявление "по собственному желанию". В интервью 24.kg Разаков свой уход объяснил усталостью.

- Я с 1990 года, как окончил институт, не был в отпуске, не отдыхал 30 дней. Хочу заняться семейными делами. Я вчера принял решение, подал заявление, и сегодня даже на работу не ходил, - сказал Жениш Разаков. - Жизнь на уходе с должности не заканчивается. А тому, кто в течение месяца-двух решит вопросы границ, надо орден дать, - подчеркнул Жениш Разаков.



Горящая граница



Стоит напомнить, что на своем посту Разаков курировал вопросы безопасности, границ. Вице-премьер-министром он был назначен в 2018 году.



Должен был он заниматься и вопросами ЕАЭС. Правда, эту нишу на прошлой неделе благополучно передали новоназначенному вице-премьеру Эркину Асрандиеву.

Примечательно, что основной задачей Разакова было решение приграничных вопросов. При его утверждении премьер-министр заверил, что ключевой деятельностью станет приграничье. Вот только спустя два года работы понятно, что с ней бывший вице-премьер особо не справился. Не все спокойно было и по курируемому им блоку безопасности.



За время его нахождения на посту вице-премьер-министра в Кыргызстане произошло около 14 приграничных конфликтов – семь в 2018 и семь в 2019-ом. Причем, основная часть пришлась на кыргызско-таджикский участок. То есть, регион, откуда родом сам Разаков. А значит, проводить переговоры, казалось бы, зная все особенности, должно быть легче.

Наиболее серьезными стали: нападение жителей таджикского анклава Ворух на автомобиль руководителя приграничного кыргызстанского села Ак-Сай Эркина Жолчиева в Баткенской области 28 апреля прошлого года, 22 июля, когда на участке дороги Аксай - Ворух жители таджикского села решили установить флагшток.

В перепалке участвовали около 40 граждан с кыргызской стороны и около 50 жителей таджикского села. Позже в Баткенскую областную объединенную больницу обратились 14 граждан, из них двоих в срочном порядке взяли на операцию. Со стороны РТ один человек погиб, а пятеро получили ранения.



Третий серьезный конфликт между РТ и КР произошел уже в этом году. В ночь с 9 на 10 января 2020 года в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, который направлялся в город Баткен. Затем они скрылись на территории Таджикистана (РТ).



Пострадали пассажиры машины. Приблизительно через час граждане РТ в местности Кочо-Карын закидали камнями машину другого гражданина КР, направлявшегося из города Баткена в село Кок-Таш, а затем закидали камнями дом гражданина КР в местности Дахма. Пострадали несколько граждан Кыргызстана и Таджикистана. Шестеро было задержано с нашей стороны.



Квотум "народного" недоверия



Примечательно, что большую часть приграничных стычек приходилось решать не Разакову, а главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Это наглядно продемонстрировал последний инцидент. Решить ситуацию на уровне глав правительств так и не получилось.

За месяц-полтора до отставки освободить от должности "куратора приграничья" требовали и жители конфликтного Баткенского региона.

На акции прозвучало требование отправить в отставку полпреда Акрама Мадумарова, того самого, кто нынче стал преемником Разакова по вопросам границ, и самого вице-премьер-министра.



- Женишу Разакову нет доверия. Он должен уйти в отставку, - сказали тогда митингующие.



Выходец из Баткенской области так и не сумел, в отличие от главы государства, который в последнее время практически постоянно находится в тесном контакте с населением и в поездках по регионам, наладить диалог со своими земляками.



Именно они, надо сказать, причисляли, хотя и бездоказательно, Разакова к агентам таджикской разведки. Четыре года назад в 2016 году на страницах таджикистанского издания e-tadjikistan.org. была опубликована статья "В правительстве Кыргызстана работает агент спецслужб Таджикистана". Некий автор Шабнами Собири написал, что глава отделения спецслужб по Согдийской области еще в 2000 году завербовал Жениша Разакова. Там же было указано, что "в 2000-2010 годах он за крупные денежные вознаграждения на регулярной основе предоставлял таджикской стороне секретные разведданные". Однако расследование ГКНБ так и не нашло подтверждения этим заявлениям.



Примечательно, что хромала работа Разакова и по линии безопасности. В последнее время усилились задержания не только курьеров наркотрафика, но и начали расцветать межгосударственные группировки по производству наркотиков у нас в стране. Причем, опять же, большая их часть шла именно по южному направлению. Работали здесь и международные группы фальшивомонетчиков. Не говоря уже про систематические задержания представителей различных террористически организаций, "спящих ячеек" и вербовщиков боевиков в зоны конфликта. Что говорит о том, что приграничная ниша дала серьезную пробоину…

Вот только сами баткенцы уверены, усталость Разакова – результат их требований.



- Жители приграничных сел Баткенской области неоднократно вносили главе государства требование об отставке вице-премьера Жениша Разакова. Если бы мы постоянно не поднимали этот скандальный вопрос, он бы и дальше работал на этой должности. Поэтому, "семейные дела" - лишь его отговорка, - сообщили VB.KG баткенцы.

Вот только они бояться, что уход Разакова может быть еще и попыткой избежать ответственности за недавние решения по спорным территориям с Таджикистаном. И каким сюрпризом они могут обернуться гражданам, они даже не хотят представлять.

В последнее время в правительстве все больше уставших министров, глав ведомств и премьеров.



Критическая усталость



Накануне о своей отставке "по усталости" заявил и глава Госстроя.

- Я с себя ответственности не снимаю, но уголовного дела не боюсь, закон я не нарушал. После отставки планирует отдыхать, - сказал он журналистам.

Примечательно, что в прошлом году Бакыт Абдиев получил выговор за плохую работу. Правда, согласился с критикой главы государства.



При каждой смене правительства спустя год, отечественные эксперты сетовали, что нельзя проводить столь частых ротаций кабмина. Однако, как выяснилось, сами чиновники за год-два крайне "выдыхаются" на своих должностях. В итоге все их бремя, как и критику, берет на себя президент страны. Так может стоит оптимизировать власть до премьера и главы государства? Слишком непосильна, видимо, ноша каждодневной работы кабинетным чиновникам нынешнего правительства.



Напомним, 12 февраля, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Акрама Мадумарова вице-премьер-министром по вопросам границ. Его предшественник Жениш Разаков 11 февраля подал в отставку. Причиной своего ухода он назвал семейные обстоятельства и усталость. 12 февраля президент Сооронбай Жээнбеков рекомендовал добровольно уйти в отставку и главе Госстроя Бакыту Абдиеву.