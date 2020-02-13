 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.02.2020
15:02  Древнейшие документы о татаро-монголах. Где находятся и когда написаны?
14:57  Как генерал Лазарев присоединил к России Грузию (уроки истории)
14:56  Штирлиц жарил картоху... Экс-вице-премьер Киргизии Разаков отрицает, что он таджикский шпион
14:28  УзбВласти пытаются оспорить решение международного суда о выплате $40 млн туркам по делу Turkuaz
14:03  Эрдоган выступает подрядчиком в большой игре на БлВостоке, - Ст.Тарасов
13:58  Читая "Каннибальские метафизики" де Кастру. Главная ошибка западного мышления, - Александр Дугин
13:46  КазПолуПрез Токаев прибыл с 2-дневным визитом в Мюнхен

13:36  Хакеры хакнули базу данных правонарушений КазГенпрокуратуры
12:53  Айсултаном Назарбаевым манипулируют некие люди и он "под влиянием психоактивных веществ", - казминистр Абаев
12:34  Зачем казахстанцам перепись? - А.Величко
11:37  Планировка Бишкека: игнорировать интересы граждан уже нельзя, - С.Масаулов
11:20  Главу Госстроя Киргизии Абдиева выгоняют в отставку
11:10  На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов
11:02  Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния, - Д.Ашимбаев
10:44  "Достойное служение Родине…". Вышел том воспоминаний о 1-м спикере КазПарламента М.Оспанове
09:59  Бердымухамедов готовит транзит власти и официальную девальвацию
09:54  Сколько стоит мир в Афганистане, - Вл.Щербаков
09:27  Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19
09:23  Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"
09:05  Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой, - "Взгляд"
08:59  На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
08:54  Госчиновники продают Россию хозяевам тех стран, где живут их дети, - "СП"
08:47  Британия больше не "тихая гавань" для эмигрантов из пост-СССР, - Ю.Моша
08:32  Создатель пакистанской "Армии чистых" Хафиз Саид осужден на пять с половиной лет, - В.Скосырев
00:46  Трамп бросает вызов единству "Талибана", - И.Субботин
00:44  На пути из Китая в Европу встала бюрократическая стена, - А.Комраков
00:20  Майкл Хадсон: Чем на самом деле Сулеймани мешал американцам
00:12  Насилие вполсилы. США анонсировали новое соглашение с талибами сроком на неделю, - "Къ"
Четверг, 13.02.2020
18:52  Ташкентский театр "Ильхом" спасен? Рано радоваться...
18:50  В Лондоне "всплыла" пропавшая из узбекского музея картина?
17:27  В узбекском Ангрене будет восстановлен памятник Партизану-Герою Федору Полетаеву
17:25  За короткое время Швецию потрясли сразу два скандала с допингом
17:21  Аральское море: катастрофа Средней Азии
15:41  НАТО готовится добить "халифат" в Ираке, - А.Серенко
15:35  Для достройки Рогуна опять ищут дополнительные финансы
15:32  Душанбинских застройщиков-жуликов комплекса "Доступное жилье" посадили на 8-16 лет
15:25  Западный мир стал непредсказуем, - А.Крылов
14:47  Дарига Назарбаева: "Некачественные законы дискредитируют государственную власть" (А неблагодарные дети?)
14:40  Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику, - Е.Крутиков
14:36  Огненный смерч: зачем американцы и англичане уничтожили Дрезден
14:33  Евроскептицизм: почему европейская валюта терпит бедствие в 2020 году
14:31  В КырПравительстве упразднили позицию вице-премьера по силовому блоку. КирАрмию будет курировать сам убогий премьер Абылгазиев
14:30  Почему Дмитрий Донской не оказал сопротивления хану Тохтамышу в 1382. Неизвестный мятеж (тайны истории)
14:26  Преступления Усмана ибн Аффана, из-за которых мусульмане восстали против него. Закат Омейядов (история)
14:25  Императрица Китая У Цзэтянь - имела отношения и с мужем, и с пасынком, ради власти не пожалела собственную дочь
14:17  Глава Госрегистра Киргизии Мамбетов просидел в кресле менее года
14:13  Человек против машины, - Пауль Крюгер
13:22  "Нурсултан Назарбаев отдал меня на съедение в руки моей матери", - Айсултан Назарбаев
12:54  В руинах ТЦ поселка Масанчи найден еще один обгоревший труп. Число жертв курдайского погрома выросло до 11 человек
12:42  Сын спикера КазПарламента Дариги Назарбаевой попросил полит-убежища в Англии и грозит мега-разоблачениями!
10:12  Кто подарит Эрдогану "победу" и кто сохранит Турцию? - Ст.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"
09:23 14.02.2020

14 февраля 2020 Виктория Гунгер

Накануне неожиданно покинул свой пост вице-премьер-министр правительства КР по вопросам безопасности и границ Жениш Разаков. 11 февраля он подал заявление "по собственному желанию". В интервью 24.kg Разаков свой уход объяснил усталостью.
- Я с 1990 года, как окончил институт, не был в отпуске, не отдыхал 30 дней. Хочу заняться семейными делами. Я вчера принял решение, подал заявление, и сегодня даже на работу не ходил, - сказал Жениш Разаков. - Жизнь на уходе с должности не заканчивается. А тому, кто в течение месяца-двух решит вопросы границ, надо орден дать, - подчеркнул Жениш Разаков.

Горящая граница

Стоит напомнить, что на своем посту Разаков курировал вопросы безопасности, границ. Вице-премьер-министром он был назначен в 2018 году.

Должен был он заниматься и вопросами ЕАЭС. Правда, эту нишу на прошлой неделе благополучно передали новоназначенному вице-премьеру Эркину Асрандиеву.
Примечательно, что основной задачей Разакова было решение приграничных вопросов. При его утверждении премьер-министр заверил, что ключевой деятельностью станет приграничье. Вот только спустя два года работы понятно, что с ней бывший вице-премьер особо не справился. Не все спокойно было и по курируемому им блоку безопасности.

За время его нахождения на посту вице-премьер-министра в Кыргызстане произошло около 14 приграничных конфликтов – семь в 2018 и семь в 2019-ом. Причем, основная часть пришлась на кыргызско-таджикский участок. То есть, регион, откуда родом сам Разаков. А значит, проводить переговоры, казалось бы, зная все особенности, должно быть легче.
Наиболее серьезными стали: нападение жителей таджикского анклава Ворух на автомобиль руководителя приграничного кыргызстанского села Ак-Сай Эркина Жолчиева в Баткенской области 28 апреля прошлого года, 22 июля, когда на участке дороги Аксай - Ворух жители таджикского села решили установить флагшток.
В перепалке участвовали около 40 граждан с кыргызской стороны и около 50 жителей таджикского села. Позже в Баткенскую областную объединенную больницу обратились 14 граждан, из них двоих в срочном порядке взяли на операцию. Со стороны РТ один человек погиб, а пятеро получили ранения.

Третий серьезный конфликт между РТ и КР произошел уже в этом году. В ночь с 9 на 10 января 2020 года в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, который направлялся в город Баткен. Затем они скрылись на территории Таджикистана (РТ).

Пострадали пассажиры машины. Приблизительно через час граждане РТ в местности Кочо-Карын закидали камнями машину другого гражданина КР, направлявшегося из города Баткена в село Кок-Таш, а затем закидали камнями дом гражданина КР в местности Дахма. Пострадали несколько граждан Кыргызстана и Таджикистана. Шестеро было задержано с нашей стороны.

Квотум "народного" недоверия

Примечательно, что большую часть приграничных стычек приходилось решать не Разакову, а главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Это наглядно продемонстрировал последний инцидент. Решить ситуацию на уровне глав правительств так и не получилось.
За месяц-полтора до отставки освободить от должности "куратора приграничья" требовали и жители конфликтного Баткенского региона.
На акции прозвучало требование отправить в отставку полпреда Акрама Мадумарова, того самого, кто нынче стал преемником Разакова по вопросам границ, и самого вице-премьер-министра.

- Женишу Разакову нет доверия. Он должен уйти в отставку, - сказали тогда митингующие.

Выходец из Баткенской области так и не сумел, в отличие от главы государства, который в последнее время практически постоянно находится в тесном контакте с населением и в поездках по регионам, наладить диалог со своими земляками.

Именно они, надо сказать, причисляли, хотя и бездоказательно, Разакова к агентам таджикской разведки. Четыре года назад в 2016 году на страницах таджикистанского издания e-tadjikistan.org. была опубликована статья "В правительстве Кыргызстана работает агент спецслужб Таджикистана". Некий автор Шабнами Собири написал, что глава отделения спецслужб по Согдийской области еще в 2000 году завербовал Жениша Разакова. Там же было указано, что "в 2000-2010 годах он за крупные денежные вознаграждения на регулярной основе предоставлял таджикской стороне секретные разведданные". Однако расследование ГКНБ так и не нашло подтверждения этим заявлениям.

Примечательно, что хромала работа Разакова и по линии безопасности. В последнее время усилились задержания не только курьеров наркотрафика, но и начали расцветать межгосударственные группировки по производству наркотиков у нас в стране. Причем, опять же, большая их часть шла именно по южному направлению. Работали здесь и международные группы фальшивомонетчиков. Не говоря уже про систематические задержания представителей различных террористически организаций, "спящих ячеек" и вербовщиков боевиков в зоны конфликта. Что говорит о том, что приграничная ниша дала серьезную пробоину…
Вот только сами баткенцы уверены, усталость Разакова – результат их требований.

- Жители приграничных сел Баткенской области неоднократно вносили главе государства требование об отставке вице-премьера Жениша Разакова. Если бы мы постоянно не поднимали этот скандальный вопрос, он бы и дальше работал на этой должности. Поэтому, "семейные дела" - лишь его отговорка, - сообщили VB.KG баткенцы.
Вот только они бояться, что уход Разакова может быть еще и попыткой избежать ответственности за недавние решения по спорным территориям с Таджикистаном. И каким сюрпризом они могут обернуться гражданам, они даже не хотят представлять.
В последнее время в правительстве все больше уставших министров, глав ведомств и премьеров.

Критическая усталость

Накануне о своей отставке "по усталости" заявил и глава Госстроя.
- Я с себя ответственности не снимаю, но уголовного дела не боюсь, закон я не нарушал. После отставки планирует отдыхать, - сказал он журналистам.
Примечательно, что в прошлом году Бакыт Абдиев получил выговор за плохую работу. Правда, согласился с критикой главы государства.

При каждой смене правительства спустя год, отечественные эксперты сетовали, что нельзя проводить столь частых ротаций кабмина. Однако, как выяснилось, сами чиновники за год-два крайне "выдыхаются" на своих должностях. В итоге все их бремя, как и критику, берет на себя президент страны. Так может стоит оптимизировать власть до премьера и главы государства? Слишком непосильна, видимо, ноша каждодневной работы кабинетным чиновникам нынешнего правительства.

Напомним, 12 февраля, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Акрама Мадумарова вице-премьер-министром по вопросам границ. Его предшественник Жениш Разаков 11 февраля подал в отставку. Причиной своего ухода он назвал семейные обстоятельства и усталость. 12 февраля президент Сооронбай Жээнбеков рекомендовал добровольно уйти в отставку и главе Госстроя Бакыту Абдиеву.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581661380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией ВОЗ
- Дарига Назарбаева: Некачественные законы дискредитируют государственную власть
- Аскар Мамин проинспектировал ход строительства инфраструктуры г. Туркестана
- Крымбек Кушербаев провел заседание государственных комиссий по проведению юбилеев Абая и Абу Насра аль-Фараби
- Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления
- Кадровые перестановки
- За ними не заржавеет
- Мажилисмены обсудили вопросы внедрения современных форматов работы судов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  