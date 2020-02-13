Бердымухамедов готовит транзит власти и официальную девальвацию

09:59 14.02.2020

Его сын стремительно пошел вверх по карьерной лестнице.



В Туркменистане готовятся к чему-то грандиозному. Похоже, правительство все-таки решится отпустить манат в "частично свободное плавание", что не замедлит отразиться на всех сферах жизни.



Тем временем президент страны проводит кадровые перестановки, главный результат которых - стремительный карьерный рост его сына Сердара.

Портал "Евразия" опубликовал обзор событий минувшей недели в Туркменистане.

На границе стреляют, а в столице гуляют

Пастухи в отдаленных восточных районах все чаще сообщают, что видели вооруженных боевиков, пересекших границу со стороны Афганистана. Также часто слышна стрельба. Хотя боевые действия остаются по ту сторону границы.

Приграничные столкновения случались и раньше.

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Последний серьезный инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда талибы загнали сотни правительственных солдат на территорию Туркменистана

По данным New York Times, туркмены тут же передали солдат Талибану, что является

явным признаком того, насколько Ашхабад боится злить боевиков

В июле 2018 года "Азатлык" сообщил, что около 25 туркменских солдат погибли в перестрелке с наркоторговцами на границе. Проправительственный новостной сайт позже опроверг эту информацию.

Если недавние сообщения о том, что российские вооруженные силы тайно помогают своим туркменским коллегам, достоверны, вероятно, это сотрудничество следует усилить.



Между тем в куда более спокойной безопасной столице президент Гурбангулы Бердымухамедов предавался своим повседневным забавам

4 февраля он посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс. Здесь позировал перед камерой верхом на лошади, одетый в куртку из рельефной кожи. А к вечеру совершил вертолетную прогулку в юго-западную часть города – посмотреть на недавно начавшееся строительство.



Еще один амбициозный проект туркменского президента

Несколько дней спустя Бердымухамедова показали по государственному телевидению. Он прогуливался по знаменитой ашгабатской Тропе здоровья – 36-километровой аллее, построенной в горах Копетдага. Как сообщили государственные СМИ, на той же неделе

примеру президента последовали 5 тыс. человек, включая министров, депутатов, чиновников силовых структур и студентов

Стремление Бердымухамедова к перекраиванию столицы неоднократно затрагивало жителей города. Как сообщил на этой неделе расположенный в Нидерландах Turkmen.news, президент распорядился, чтобы к весне была снесена вся северная часть Бульвара космонавтов на юго-западе Ашгабата.



В ходе той же поездки 4 февраля он изучил еще один амбициозный проект –

строительство 300-метровой стелы, которая будет той же высоты, что и Эйфелева башня

Через три дня на заседании правительства он объявил, что строительство должно быть завершено к сентябрю 2021 года. В это время будет праздноваться 30-летие независимости Туркменистана.

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В рамках подготовки к этому событию в госаппарате произошли очередные перестановки.

Бывший мэр Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев стал заместителем премьер-министра. Но продолжит курировать развитие столицы. Язтаган Гылыджов был перемещен со своего поста губернатора Балканского велаята (области) в кресло главы Ашхабада.



Есть и менее позитивные новости в области управления персоналом: Бердымухамедов на этой неделе неистово раздавал выговоры. Среди провинившихся:

председатель Центрального банка Мердан Аннадурдыев (за слабое управление валютными резервами),

главный советник президента по энергетическим вопросам Ягшигельды Какаев (за некие неназванные недостатки),

министр спорта Даянч Гулгелдиев (за неспособность построить спортивные сооружения надлежащим образом).

И даже глава ведомства, курирующего телевидение и радио, и главный редактор ежедневной правительственной газеты (за неудовлетворительную работу).

Министр финансов Батыр Базаров и вовсе уволен, а на его место пришел его заместитель Эзизгельды Аннамухаммедов.



Отпустят ли туркменский манат в "свободное плавание"

Некоторые из этих кадровых решений придают правдоподобность сообщениям "Азатлыка" о том, что

правительство наконец изучает вопрос о корректировке искусственно поддерживаемого курса национальной валюты

в 3,51 маната за доллар. На черном рынке американская валюта торгуется по курсу, в шесть раз превышающему официальный. Источники "Азатлыка", впрочем, утверждают, что власти рассматривают только диапазон 8-10 манатов за доллар, так что эффект будет ограниченным

Тем временем сын президента Сердар Бердымухамедов стал министром промышленности и строительства. 38-летний Бердымухамедов-младший считается бесспорным преемником при будущем транзите. То, как стремительно он поднимается по карьерной лестнице, подтверждает предположения.

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В 2019 году он поработал губернатором Ахалского велаята, а до этого занимал ключевые должности в сфере гидроэнергетики, в министерствах сельского хозяйства и иностранных дел. Сердар также является депутатом парламента, а на своей новой должности, по-видимому,

продолжит руководить проектом по строительству нового города за пределами Ашхабада стоимостью 1,5 млрд долларов, порученным ему отцом

Несмотря на свидетельства нехватки денег в казне, правительство готовится к масштабным тратам.

Государственная химическая компания "Туркменхимия" объявила тендер для компаний, заинтересованных в строительстве завода по производству сульфата натрия мощностью 60 тыс. тонн в год.



Один из последних промышленных проектов подобного типа – Гарлыкский калийный комбинат стоимостью 1 млрд долларов, построенный для Туркменистана белорусами,

стал предметом разбирательства в арбитражном суде, которое продолжается по сей день

Впрочем, не все компании отказываются связываться с Туркменистаном. 5 февраля Бердымухамедов принял Вагита Алекперова, главу российской нефтегазовой компании "Лукойл". Подводя итоги встречи, Бердымухамедов выразил заинтересованность в налаживании долгосрочного сотрудничества с "Лукойлом", но в подробности вдаваться не стал.