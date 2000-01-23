"Достойное служение Родине…". Вышел том воспоминаний о 1-м спикере КазПарламента М.Оспанове

10:44 14.02.2020

В мажилисе презентовали книгу о Марате Оспанове



14 февраля в мажилисе состоялась конференция, в рамках которой презентована книга "Достойное служение Родине…", посвященная памяти видного государственного и общественного деятеля Казахстана, верного соратника Елбасы, первого председателя мажилиса Марата Оспанова, ушедшего из жизни 20 лет назад.



В мероприятии приняли участие председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, депутаты парламента, общественные деятели Казахстана, родные и близкие парламентария. Об этом сообщает пресс-служба палаты.



Открывая конференцию, Нигматулин подчеркнул, что Оспанов внес значительный вклад в формирование и развитие современной налоговой системы Казахстана, привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций, становление и развитие казахстанского парламентаризма.

"Этот человек уверенно, конструктивно и эффективно решал самые сложные задачи и добивался максимальных результатов в каждом деле, которое ему поручал Елбасы. Во главу угла своей деятельности в парламенте он ставил формирование институциональной основы продвижения общества к демократии. Именно в данном контексте он воспринимал законотворческую деятельность мажилиса", -

сказал спикер мажилиса.

Нигматулин отметил большое участие Оспанова в работе над Гражданским кодексом Казахстана, законах о политических партиях, о бюджетной системе и др. По его инициативе в Межпарламентской ассамблее СНГ была начата работа над модельным налоговым кодексом содружества.

Председатель мажилиса подчеркнул, что вся жизнь и деятельность Оспанова были подчинены служению интересам Казахстана, интересам его народа.

О человеческих и профессиональных качествах Оспанова говорили выступившие на конференции друзья, коллеги, депутаты мажилиса.

В книге, вышедшей на двух языках, собраны воспоминания, высказывания, размышления, в которых во всей полноте раскрываются человеческие качества Оспанова, его незаурядная личность и гражданская позиция.

В рамках конференции была организована фотовыставка, на которой представлены архивные фотоматериалы, запечатлевшие наиболее яркие эпизоды жизни и деятельности Оспанова.

Оспанов Марат Турдыбекович (17.09.1949 – 23.01.2000) – первый председатель мажилиса парламента Республики Казахстан. Депутат четырех созывов: Верховного совета КазССР XII и XIII созывов, мажилиса I и II созывов.

Доктор экономических наук. Участвовал в разработке первого Налогового кодекса Республики Казахстан, Декларации независимости. Награжден орденом "Барыс" II степени.



Амир Жанузаков