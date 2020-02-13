Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния, - Д.Ашимбаев

11:02 14.02.2020 Александра Алехова



Политолог прокомментировал отставку и назначение акима Жамбылской области, языковой вопрос и тему агрессивного национализма.



Межнациональный конфликт в Кордайском районе, приведший к гибели 10 человек и десяткам серьезно пострадавших, урегулирован. Регион постепенно возвращается к мирной жизни. Заработали школы и детские сады. Есть приблизительная оценка материального ущерба - свыше 1 млрд тенге.



Но эксперты продолжают задавать власти вопросы. Например, что сделано для профилактики подобных столкновений? Ведь в истории Казахстана насчитывается несколько кровопролитных межнациональных конфликтов. Политолог Данияр Ашимбаев не питает иллюзий насчет оперативного принятия системных мер. И вот почему.

Отставка и назначение

- Как вы считаете, отставка Аскара Мырзахметова с должности - это смелый поступок или проявление трусости?

- Я не уверен, что Мырзахметов сам подал в отставку. Это было не публичное заявление об отставке, а новость появилась после того, как уход с поста принял президент. Тем более, за несколько часов до отставки президент ставил Мырзахметову задачу уволить замакима и акима Кордайского района. Мне кажется, сам Аскар Исабекович сильно в отставку не собирался. Он хоть и опытный политик, но ни как министр, ни как аким не вызывал никаких эмоций. Понятно, что ситуация в регионе сложилась экстренная, и отделаться малой кровью власти не удастся. Ритуальное кровопускание было необходимо.

- Почему в область назначен именно Бердыбек Сапарбаев? Что он сможет изменить?

- Сапарбаев - человек старой закалки. Он возглавил уже пятый регион, что является рекордом для республики. Но на мой взгляд, в последние годы он берет не столько опытом, сколько нахрапом. Продавливая авторитетом, он как вице-премьер успел проехаться почти по всем темам. Сказать, что они были решены, сложно. Но Бердыбека Машбековича видно и слышно.

Так что тот политический вакуум в Жамбылской области, который возник в последние годы, на какое-то время заполнится

Сказать, примут ли системные меры, тоже сложно. Потому что это тема госполитики в целом.

Причины и поиск ответов

- А в чем, по-вашему, вообще причины этого конфликта?

- Их три, на мой взгляд. Во-первых, у разных этносов есть своя профессиональная специализация. Кто-то сильнее в музыке, кто-то в торговле, кто-то в политике, а кто-то в медицине. Но кроме общего психологического профиля, есть еще и определенная теневая специализация. Некая народность специализируется на кражах лошадей. Другая - на торговле наркотиками. Третья - на контрабанде. Разумеется, это касается не всех представителей этих этносов, но такое наблюдение есть и связано с особенностями ареала обитания. Это ни хорошо, ни плохо, это данность.

То, что у нас называется межнациональными конфликтами, во многом связано с переделом теневых сфер влияния

Тот или иной сектор, за который начинался передел, контролировался определенной этнической группой. И поскольку речь о теневых секторах, зачастую она идет об организованных преступных группах. Зиждились они на базе представителей той или иной национальности, проживающей в этом районе.

Информация об этом у силовиков была. Нередко такие устойчивые теневые группы и крышуются отдельными представителями исполнительной власти -либо акиматами, либо силовиками. Каких-либо мер не принималось, поскольку данные рынки входили в "кормовую базу".

Передел сфер влияния

- Из-за ухудшения социально-экономической ситуации в последнее время крышуется и передел теневых сфер. Уже активно обсуждалось, что родственники одного казахстанского высокопоставленного чиновника контролируют кордайскую таможню. по этому поводу несколько лет назад они воевали с киргизами. Это касается официальных каналов перераспределения потоков контрабанды.

Мне рассказывали, что дунганская диаспора имеет отношение к контрабандной торговле между Кыргызстаном и Китаем. Еще раз повторю, я не говорю обо всей диаспоре. Но та часть, что имеет отношение к описываемым мной событиям, составляющая диаспоры.

Сейчас, как только начинается передел, он приобретает форму межэтнических конфликтов. Вопрос, что у нас есть этническая преступность, и это надо квалифицированно изучать, вычленяя из общей системы межнациональных отношений, ставился давно. Но на любые аргументы по этому поводу были заявления, что у нас этнической преступности нет, у нас только межнациональное согласие и стабильность. И просили не лезть и не разжигать.

Мониторинг и национализм

- Вторая причина - у нас нет нормального внутриполитического и межнационального мониторинга. Глубокой системы регулярных исследований с базами данных и научными центрами в Казахстане не существует.

Вся национальная политика уходит в пропаганду и распил.

Посмотрите бюджет Ассамблеи народа Казахстана и сразу поймете, о чем идет речь. Конкурсы, клубы, флешмобы. Или социологические исследования, которые проводят непонятно кто и непонятно, куда их девают. Сразу возникают вопросы о безрезультатной трате денег для чисто карнавальных шествий.

Мониторинг слабый и у акиматов, и у силовиков. И пока не рванет где-то, вопросом никто не занимается.

Третья причина - в последнее время в обществе при поддержке ряда фигур в высшем госуправлении активно продвигается тема агрессивного национализма. Само по себе понятие "национализм" разноплановое, но к сожалению,

идет продвижение махрового кондового национализма, который прежде всего проявляется в бытовой сфере

Судя по истерии, которая развернулась вокруг событий как в Маловодном, так и в Кордайском районе, эти настроения в общественное мнение активно продвинуты.

Увы, у нас бездумная националистическая пропаганда. Это касается и государственной идеологии, и подходов к истории, педагогике и регулированию тех же социальных сетей.



А с точки зрения кордайских событий националистическая пропаганда и провокации стали не причиной, но поводом и фоном, на которых эти события и развернулись. Понятно, что если речь идет о переделе теневых контрабандных путей, национальный фактор играет роль в меньшей степени. Конечным бенефициарам тема патриотизма и национального превосходства важна как способ убрать конкурирующую группировку.

Языковой вопрос

- В соцсетях причиной беспорядков называют самый больной в Казахстане языковой вопрос. Дескать, отсюда все проблемы. Вы согласны?

- Сила Казахстана - в его полиэтничности и многонациональности. Можно сколько угодно говорить, чья эта земля была исторически. Современный Казахстан строили все национальности, проживающие на его территории. Когда был юбилей депортации корейцев в Казахстан, на Дальнем Востоке отмечали годовщину депортации, а в Казахстане - обретения новой Родины.

Так что все национальности, строившие современный Казахстан, являются таким же его коренным населением, как и казахи.



Языковой фактор, конечно, есть. Но нужно не забывать, что сколько бы ни валили на тотальную русификацию, массовый отказ от казахского языка в советское время был осознанной позицией многих казахов. И ставить примеры, что именно здесь зародился эксперимент, мягко говоря, нелогично.

У вопроса есть своя больная история, и политизировать ее в поисках крайних глупо тем более

В ситуации с Кордаем есть несколько уровней - недоглядели, не организовали, не думали, закрывали глаза. Есть определенные проблемы, которые нужно решать на базе системного мониторинга и глубокого анализа.

Положительная динамика есть, но…

- Когда случился Жанаозен, проблема-то возникла не за один день, она нарывала десятилетиями. И ее не решили до сих пор. Там есть определенное напряжение.

Когда принимали программу развития моногородов, много говорили об их комплексном развитии. Но никаких системных мер не принято



Аналогично в любой другой проблеме. Много раз возникала ситуация, когда всем этим госорганам давали предложения. А они отвечали, что им сейчас нужны не идеи, а призывы к спокойствию. Или так: "Ваши идеи замечательные, но рассмотрим их мы потом". И никто их, конечно, потом не рассматривал.



Всякий раз при возникновении подобных ситуаций ставили вопросы о необходимости комплексного подхода к проблеме, а не такого пропагандистского.

Динамика координации власти в последние годы идет в положительную сторону. Но проблемы нарывали годами. Так что без кардинальных и оперативных мер их быстро не решить. Источник - 365info.kz

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