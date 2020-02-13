На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов

11:10 14.02.2020

"Удар возмездия за Сулеймани": Пентагон соврал миру о количестве своих пострадавших солдат



Эдвард ЧЕСНОКОВ



На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов



Стали проясняться итоги залпа тегеранских ракет по двум базам США в соседнем Ираке. Напомним, этот "удар возмездия" последовал месяц назад, 8 января, вскоре после того, как американский беспилотник прицельным ударом уничтожил авторитетного иранского генерала Касема Сулеймани, прибывшего с официальным визитом в Багдад.

Запуск 22 ответных ракет со стороны Тегерана чуть было не поставил мир на грань войны - но, к счастью, обошлось. Возможно, потому, что на американских базах в результате не погиб ни один боец. Всех заблаговременно спустили в бомбоубежища - иранцы предупредили о своей атаке Багдад, а тот, в свою очередь, неофициально уведомил американские войска.



Тем не менее, пострадавшие есть. Из-за ударных волн и сотрясения почвы от взрывов ракет (которые прекрасно передаются даже через стены бункеров) множество "звездно-полосатых" воинов получили контузии и черепно-мозговые травмы. Первоначально сообщалось, что таких раненых - "около 50", потом "свыше 80". Теперь же Пентагон уточнил итоговую цифру: 109 пострадавших. Почти все были немедленно эвакуированы в Германию (где тоже есть американские базы) для лечения, сейчас 76 из них вернулись в строй.

Ирак же на этом фоне официально потребовал у Америки вывести все иностранные войска с его территории, но ответа так и не получил.