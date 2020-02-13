Главу Госстроя Киргизии Абдиева выгоняют в отставку

11:20 14.02.2020

12 февраля 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



. Бакыт Абдиев согласился с критикой президента



Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня рекомендовал главе Госстроя Бакыту Абдиеву добровольно уйти в отставку. Чиновник согласился с критикой главы государства. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, за кресло он не держится и сегодня напишет заявление.



"Я с себя ответственности не снимаю. Однако надо учесть и такой момент. Вот жалуются бизнесмены, застройщики, что не получают разрешительные документы, но наши специалисты по объективным причинам не выдают их. К примеру, хотят строить в зеленой зоне или на месте, где изношены инженерные сети. Мы не можем такое позволить. Я не могу сказать, что Госстрой под моим руководством так плохо работал. "Единое окно", пожалуй, реализуется. До конца года его запустят. Уголовного дела я не боюсь, закон я не нарушал", - сказал Бакыт Абдиев.

Он добавил, что планирует отдыхать. Пока о новом трудоустройстве не думает.



Еще год назад глава правительства критиковал главу Госстроя за плохую работу. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакыт Абдиев получил выговор.

На Совете безопасности 24 января Сооронбай Жээнбеков также отмечал, что у народа и бизнесменов есть недовольство в адрес Госстроя.