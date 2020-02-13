 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Планировка Бишкека: игнорировать интересы граждан уже нельзя, - С.Масаулов
11:37 14.02.2020

Как сообщают СМИ Кыргызстана, Бишкек находится на грани общественного взрыва из-за проекта детальной планировки города (ПДП). Проект был обнародован в 2018 году и сразу вызвал опасения населения: после принятия ПДП муниципалитет сможет узаконить самовольно возводимые постройки, каковых в городе огромное количество. Так, муниципальные власти получают возможность на законных основаниях изымать недвижимость и земельные участки "под социальные нужды". Фактически, эти участки в дальнейшем выделяются под строительство многоквартирных домов частными структурами в целях продажи жилой площади. "Перчинки" в ситуацию добавляет тот факт, что в городском совете заседают 14 депутатов, связанных со строительными фирмами, возводящими в центре города коробки жилых домов.

Причем некоторые из них представляют интересы структуры, в которой делал бизнес нынешний мэр города, когда он был "только" бизнесменом. Проблемный анамнез Справедливости ради надо сказать: подобные планы преобразования центра города появились задолго до формирования нынешнего состава городского кенеша Бишкека, и даже выше по инстанции – в Жогорку Кенеше КР. Несколько лет назад там уже ставился вопрос о "реконструкции центральной части Бишкека". Но лидер фракции парламента от партии "Ата Мекен" в июле 2016 года отозвал законопроект, согласившись с опасениями инициативной группы. Цель придания городу современного облика могла превратиться в сплошной снос зданий и строительство безликих домов-"скворечников", как их прозвали в народе.

Тогда в пояснении было заявлено, что вопрос лучше оставить будущим поколениям. Но, похоже, это поколение уже здесь, и вопрос возник снова. Без учета интересов общества Представители инициативной группы горожан на пресс-конференции 13 февраля заявили, что ПДП затрагивает центральную часть города. В плане предусмотрено, что дома, которым более 50 лет (хорошие и крепкие "сталинки", а также "хрущевки"), будут снесены. Как и дома не выше трех этажей. Исторически сложилось, что в этих районах проживает интеллигенция, ветераны, у которых легко отобрать земли и собственность на дома и квартиры. Горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Возмущение вызывает принятие горкенешем (городским советом) решения, затрагивающего интересы значительного количества людей, без предварительного общественного слушания. Более того – ПДП приняли, и затем засекретили.

Теперь и обратиться по существу претензий к городской власти инициативной группе, вроде бы, и невозможно. Возмущение вызывает также практика разработки формально законных механизмов, но для отъема собственности граждан. Пока собственность граждан защищает только Земельный кодекс, именно его и собрались переписать. Как говорится, формально все правильно, а по сути – форменное издевательство над людьми. Вопрос весьма острый. И на его основе могут быстро возникнуть не только противоречия, но и противоположные позиции. И это все в год выборов в Жогорку Кенеш КР.

Легитимные решения Между тем, нормально функционирующая процедура выработки государственной политики требует институциональной памяти и ответственности новых руководителей за решения, принятые на этих постах прежними лидерами. Если это так, и государство в Кыргызстане функционирует, то нужно обратиться к Указу №241, подписанному Президентом КР 11 мая 2006 года [1]. Указ ставит задачу организовать внедрение форматов и стандартов процедур политики в государственное управление Кыргызстана. В обществе, использующем демократические процедуры управления и подготовки государственных решений, интересы любых общественных групп являются легитимными. И в процессе общественной трансформации правительство Кыргызстана столкнулось с ситуацией, когда игнорировать интересы уже нельзя, а инструментов согласования разнонаправленных интересов, – не выработало. Каким должен быть проект? В условиях общественных преобразований сильным можно считать только такое правительство, которое обеспечивает сохранение выбранного курса и осваивает технологию работы с разными интересами в условиях их жесткой конкуренции.

Форматы и процедуры этих работ соответствуют следующим критериям: 1) Проект обязан учитывать интересы различных сторон, имеющих позицию по данному вопросу. 2) Предусмотрены коммуникативные мероприятия со всеми общественными группами, представляющими определенный интерес в обществе. 3) После проведения коммуникативных мероприятий спланирована работа по внедрению принятых решений. Несоответствие критериям выводит проект ПДП за пределы поля государственной политики, и на заседание городского кенеша такой документ не должен был представляться. Невыполнение процедур постоянно приводит к столкновению интересов общественных групп уже на стадии реализации принятого одностороннего решения. Стоит ли удивляться, что у инициативных групп и граждан остается только одно средство заявить свои права: призвать людей на улицы и устроить публичные протесты с радикальными требованиями отставки чиновников, не способных услышать требования людей, доносивших наверх информацию о своих насущных потребностях. Между тем, в Жогорку Кенеше КР, и в городском кенеше Бишкека есть депутаты, придерживающиеся законных методов обсуждения, выработки и принятия государственного решения.

Они ясно говорят, что нарушение законности обязательно сыграет против тех, кто торопится провести одностороннее решение. История Кыргызстана постоянно показывает их правоту. [1] Государственно мыслящий человек обратит внимание именно на эту сторону – институциональная память государственных органов. Если следующим по времени лидерам указ не подходит, то его надо отменять, но законными процедурами, а не идеологическими обвинениями и т.п.

13.02.2020
Сергей Масаулов

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581669420
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