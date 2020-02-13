Зачем казахстанцам перепись? - А.Величко

12:34 14.02.2020

Зачем казахстанцам перепись?



Сегодня в Казахстане уже окончательно обозначены финансовые, процессуальные и временные границы проведения общенациональной переписи населения. Но в любой деятельности куда важнее ответ на вопрос "зачем": зачем проводить, как проводить, каких результатов ждать? Об этом – в материале Анны ВЕЛИЧКО специально для ИАЦ МГУ Памятуя о прошлых ошибках С понедельника любой желающий казахстанец сможет пройти пробную версию переписи населения на сайте sanaq.gov.kz.



Об этом сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов. На этом же сайте с 1 по 30 октября могут пройти перепись все те, кто не хочет отвечать на вопросы живых интервьюеров. Вместе с тем, как рассказал Айдапкелов, на проведение общенациональной переписи выделено 8,2 миллиарда тенге ( 21,8 млн $). Львиная часть этой суммы – 3,7 млрд. тенге (9 млн $) , пойдет на оплату труда 32 тысяч переписчиков, еще миллиард уже потрачен на закуп 27 тысяч корейских планшетов – в этот раз, впервые в истории Казахстана, перепись пройдет в электронном формате. Бумажные опросники тоже напечатают, потому что не во всех населенных пунктах страны есть интернет. Между тем, казахстанцы все еще помнят, что прошлая перепись закончилась судом над экс-председателем Агентства по статистике РК Анар Мешимбаевой. За хищение более 700 миллионов тенге (1,8 млн $) , которые выделялись на изготовление бланков, предназначенных для национальной переписи 2009 года, ее приговорили к 7 годам в колонии общего режима. Где гарантия, что история не повторится? Да и вообще, нужна ли стране перепись, если сведения о гражданах есть в базах ЦОНа, Минздрава и так далее? Как признался Нурбола Айдапкелов, пока еще эти базы не дают целостной картины, но, скорее всего, перепись – 2020 последняя в истории Казахстана, и через 10 лет цифровых сведений о гражданах стране будет достаточно. Зачем нам перепись, и что она из себя представляет? Казахстанцам предстоит ответить на 65 основных вопросов. Есть еще 19 дополнительных, которые появятся только при определенных ответах на основные вопросы, но в целом, как заверил Айдапкелов, вопросы вполне стандартные. Как уверены в ведомстве, перепись позволит создать наиболее полную картину о национальном, возрастном составе страны, о достатке и вероисповедании населения. В опроснике даже есть раздел, посвященный жилищным условиям граждан. Причем рассказать надо будет не только о количестве квадратных метров, но и из каких материалов возведены стены жилища и как в доме с благами цивилизации.



Социологи и эксперты считают, что перепись Казахстану нужна. Во всяком случае, сейчас. – У нас в стране во многом финансирование регионов зависит от численности населения. Статус населенного пункта тоже зависит от численности населения: это город, поселок или село? Не исключено, что по итогам переписи у нас будут изменения в географии – в стране есть такие населенные пункты, в которых живут тысячи граждан, прописанных в совсем другом регионе, а есть наоборот – такие, в которых "живут" только по бумагам. Что получается в итоге? В одних населенных пунктах, где живут мертвые души пустуют школы и поликлиники, а в других, маленьких поселках по документам, но переполненных фактически – не хватает школ и поликлиник, автобусов и так далее, – объясняет политолог, член общественного совета г. Алматы Марат Шибутов. Уверен, что только через перепись, когда граждане сами рассказывают государству о себе, можно понять насколько серьезны миграционные потоки в стране и социолог Серик Бейсембаев.



Причем речь не только о внутренней миграции, но и о внешней. – Я думаю, что из-за постоянных миграционных процессов у нас будут большие изменения в этническом составе страны, а также, благодаря увеличившейся продолжительности жизни, увеличится процент людей пенсионного возраста, – прогнозирует он. На основании полученных в результате переписи данных будут корректироваться долгосрочные стратегии развития и госпрограммы. Но, как уверен Марат Шибутов, данные переписи будут интересны и бизнесу. – Вот, к примеру, предполагает швейная фабрика, что в тех населенных пунктах, где она торгует, 100 тысяч детей. Она и шьет школьную форму, исходя из этих данных. А по факту – там всего 50 тысяч детей. То есть половину произведенной продукции фабрика просто не сможет продать, - говорит он. Как наладить процесс? Вместе с тем, как отмечает Серик Бейсембаев, чтобы перепись населения прошла успешно, госорганам пора активизироваться. – До переписи осталось по сути полгода, но кто слышал о ней кроме специалистов и журналистов? Должна быть обширная рекламная кампания – ролики в интернете и на телевидении, баннеры повсюду. Потому что я, как социолог, прекрасно знаю, как настороженно наши граждане относятся к тем, кто проводит тот или иной опрос.



А перепись – это наиболее масштабный соцопрос в стране. Рассказывать о ее сроках проведения, порядке и важности надо было начинать давным-давно, чтобы население запомнило и привыкло. Необходимо решить также чисто технические вопросы: во многие дома, чтобы попасть, надо пройти с десяток проходных. Как переписчики будут это делать? Кто позаботится об их безопасности? – перечисляет он основные моменты, на которых сейчас надо сконцентрироваться. Слоган грядущей переписи – В Казахстане каждый важен! И речь не только о том, чтобы просто записать количество граждан страны. Как считает вице-президент центра исследований "Сандж" Наталья Байтугелова, очень важно то, что перепись составляется исключительно со слов самих граждан и отражает их личные взгляды на жизнь. - Для того, чтобы иметь представление о будущем страны, нам надо четко понимать, что из себя представляет ее население. Поэтому я бы очень хотела, чтобы в переписи были затронуты вопросы демографии – сколько детей хотели бы иметь наши граждане, трудоустройства – устраивает ли их текущая ситуация, доверия государственным институтам и доступности образовательных и медицинских услуг, - перечисляет она. Комитет по статистике публикует данные сведения, но, как замечает Наталья Байтукелова, иногда они недостоверны. Так, к примеру, по официальным данным доступом к среднему образованию охвачены все казахстанцы, но собственные исследования центра "Сандж" показывают, что школьные автобусы есть не во всех отдаленных регионах, а некоторые дети не посещают школу по иным причинам. И кто знает, какие еще сюрпризы расскажут о себе казахстанцы?



13.02.2020 Анна Величко