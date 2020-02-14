Эрдоган выступает подрядчиком в большой игре на БлВостоке, - Ст.Тарасов

14:03 14.02.2020

Внешняя политика Турции переживает один провал за другим, что особенно заметно в Сирии, где близится финал турецкой партии. Впервые Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию. Но скоро будет поставлена "жирная точка" в историческом споре.

Посол России в Турции Алексей Ерхов выступил с тревожным заявлением. Он сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб, а в турецком сегменте социальных сетей нарастает волна русофобии.



Ерхов напомнил, что пять лет назад в Турции уже была подобная ситуация, когда сирийские правительственные войска освобождали от террористов город Алеппо. Тогда в Турции раздували антироссийскую истерию и закончилось это плохо: турки намеренно сбили российский военный самолет в небе на Сирией, был убит посол России в Турции Андрей Карлов.



Мы тоже заметили, что в турецких соцсетях заметно увеличилось количество публикаций с провокационными призывами типа "Давайте не ждать, давайте отвечать: нас ждет ожесточенная война с Россией" или "Турция должна завоевать Сирию, пришло время снести Асада, не обращая внимания на Россию". По всем признакам эта компания носит организованный характер, обозначая один из информационных трендов. Другой инициируется уже политиками. Так, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели пытается возложить на Москву и Дамаск ответственность за гибель турецких военнослужащих в Сирии, призывает Анкару к "радикальному пересмотру российско-турецких отношений". "Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду", - трубит Бахчели.



Не остается от него президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обвиняет Россию в "невыполнении обязательств по Идлибу", выставляет разного рода ультиматумы. Эти же волны выводят за скобки достижения двух стран в развитии многопрофильного сотрудничества и перебрасывают мост к широкому спектру негативных исторических ассоциаций, ощущений, страхов и предположений.



С одной стороны, они как бы вписываются в господствующую на Западе антироссийскую кампанию, с другой, могут привести к образованию зоны бифуркации в Турции, которая способна на многие годы стать бременем для турецкой внешней политики и, конечно, досадить России. Здесь просматривается один важный нюанс. Заявление Ерхова прозвучало после очередного телефонного разговора Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Турецкое издание Haber7 высказывает предположение: Эрдоган сознательно идет на обострение с Путиным в преддверии "готовящегося торга по Идлибу", полагая, что "Турция для России важнее, нежели Россия для Турции". Взамен Анкара может пойти на "сдачу в Идлибе радикальных группировок в обмен на признание Россией сил сирийской оппозиции". Но даже если это и так, то средства, используемые Эрдоганом для достижения поставленной цели, негодные.



Он подрывает оказанное ему Путиным политическое доверие. Помимо того, президент Турции еще пытается разыграть в своих тактических интересах и "западную карту", приглашая зазывая в Идлиб силы США и НАТО, закрыв глаза на то, что Вашингтон нисколько не отказывается от поддержки сирийских курдов.

А ведь Эрдоган неоднократно обвинял США в поставках вооружения сирийским курдам, поскольку Анкара в этом видит угрозу национальной безопасности Турции. Но сейчас президент может нарваться на контригру со стороны Дамаска и Москвы, которые могут изменить свою позицию в отношении курдов и открыть "коридор возможностей" для диалога с Вашингтоном без Анкары. Или другое - Москва, Дамаск и Тегеран начнут выдавливать Анкару из Сирии из-за ее альянса с США.



Но при любом раскладе сил, считает французское издание L"Opinion, Турция не выиграет "стратегическое сражение в Идлибе". Ей придется искать аргументы для оправдания своей политики на сирийском направлении, что чревато для Эрдогана серьезными внутриполитическими проблемами. Не случайно председатель основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу считает, что Эрдоган перестает быть субъектом региональной политики, превращаясь в "инструментарий опосредованной войны в Сирии", а в перспективе - в "подрядчика глобальных игроков на Ближнем Востоке".

Антироссийская риторика Анкары только усложняет ситуацию, какие бы причины не лежали в ее основе, ведь она служить лишь сиюминутным задачам и не в состоянии изменить сложившийся не в пользу Турции региональный баланс сил. Перед нами старая уловка, когда формирование "нужного" общественного мнения в условиях военной обстановки становится стратегически важной задачей. В условиях конфронтации с внешним оппонентом внутренний консолидационный вектор становится важным ресурсом. Но опасным. Дальше будет агония с участием американцев, которые "вдруг" решили оказать полную поддержку Анкаре в противостоянии с Москвой. Внешняя политика Турции переживает один провал за другим, что особенно заметно в Сирии, где близится финал турецкой партии. Впервые Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию и в условиях новых геополитических реалий скоро будет поставлена "жирная точка" в историческом споре.

14 февраля 2020

Станислав Тарасов