 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбВласти пытаются оспорить решение международного суда о выплате $40 млн туркам по делу Turkuaz
14:28 14.02.2020

Узбекистан подал кассационную жалобу по делу Turkuaz
Узбекистан подал кассационную жалобу об отмене решения международного арбитража по делу Turkuaz. Ранее республику обязали выплатить турецким инвесторам 40 млн долларов за конфискацию имущества.

Узбекистан подал кассационную жалобу об отмене решения арбитражного трибунала Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС, входит в Группу организаций Всемирного банка) по иску группы турецких инвесторов, следует из данных на сайте центра.
Трибунал вынес решение по иску Güneş Tekstil и других бизнесменов в октябре прошлого года. Арбитраж указал Узбекистану выплатить турецким инвесторам, вложившимся в торговый центр Turkuaz, 40 млн долларов за конфискацию имущества.
ТЦ Turkuaz в Ташкенте был закрыт в 2011 году. Причиной закрытия власти назвали многочисленные нарушения законодательства. В 2013 году представитель Güneş Tekstil Вахит Гюнеш (руководитель Turkuaz) и группа других инвесторов обратились с иском в МЦУИС, требуя от Узбекистана возместить нанесенный им ущерб.
12 февраля американская юридическая фирма White & Case, представляющая интересы Узбекистана, инициировала возобновление процесса по делу. Генеральный секретарь МЦУИС зарегистрировал заявление и уведомил стороны о предварительном приостановлении исполнения решения.

В ноябре Министерство юстиции Узбекистана комментировало решение абритража, отметив, что 90% требований истцов, в том числе о возмещении морального ущерба, были отклонены.

Источник - gazeta.uz
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