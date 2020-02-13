Штирлиц жарил картоху... Экс-вице-премьер Киргизии Разаков отрицает, что он таджикский шпион

14:56 14.02.2020

14 февраля 2020, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков прокомментировал слухи о таджикской разведке



В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Обвиняемыми по делу проходят водитель бывшего милицейского чиновника Дамирбек Пайзылда уулу, редактор газеты "Чындык" Турсунбек Бейшенбеков и сам экс-замглавы МВД.

Выйдя с судебного заседания, экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков, являющийся заявителем по делу, прокомментировал уголовное дело.



Фото 24.kg. Жениш Разаков прокомментировал уголовное дело



По словам бывшего чиновника, впервые информация о том, что он является агентом таджикской разведки появилась в 2014 году, затем ее стали тиражировать в 2016-м.

"Когда я написал заявление, еще не было известно, кто распространяет слухи. В 2014 году в интернет-пространстве появилось сообщение о том, что я являюсь агентом Таджикистана. Аналогичная информация вышла в 2016-м, когда я стал вице-премьером. Оба раза мне посоветовали не обращать внимания. В марте 2019 года, когда в Баткенской области произошел очередной конфликт, опять подняли тему, что Разаков - агент Таджикистана. Когда этот вопрос подняли в парламенте, в газете "Азия Ньюс" вышла статья с этой информацией. Мои родственники посоветовали обратиться в суд. В опросе "Азаттыка" редактор газеты "Азия Ньюс" Асланбек Сартбаев заявил, что информацию о том, что я агент РТ, взял из очень надежных источников. Поэтому я решил обратиться в правоохранительные органы", - сказал Жениш Разаков.



Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.