Как генерал Лазарев присоединил к России Грузию (уроки истории)

14:57 14.02.2020 Русский генерал спасает Грузию от персов. В "благодарность" грузинская царица втыкает ему кинжал в живот…



Грузия, 1799 год. На грузинском престоле сидит слабовольный и болезненный царь Георгий XII. Однако, болезни не помешали государю заиметь несколько сыновей от разных жен. К 1799 году все они - уже взрослые мужчины, усиленно интригующие против отца. А тут и новая ужасная новость: персы обираются в поход на Грузию. Грузинский царь, не сумевший навести порядок даже в своей собственной семье, прекрасно понимает, что с таким врагом ему не совладать. Остатками слабеющего разума царь принимает единственно верное решение - обратиться за помощью к России…



"Деловой Подход" Императора Павла I



Гонец грузинского царя прибывает в Петербург к императору Павлу I. "Пришлите хоть кого-нибудь! - передает посланник слова своего господина. - Хотя бы один полк. Главное, чтобы персы узнали, что Россия окажет грузинам поддержку. Тогда они, скорее всего, не осмелятся выступить!"



Русский монарх не колеблется. Следует указ императора - подготовить 1000 человек для похода в Грузию. Не то, чтобы Павел принял близко к сердцу страдания грузинского народа. Тут был просто деловой расчет: появлялся хороший повод подвести плодородные грузинские земли "под державную руку Российской империи".



Но кого поставить во главе русского отряда? Выбор Павла падает на 36-летнего генерала Ивана Лазарева. Выбор бы не случаен. Молодой и перспективный командир хорошо себя показал в боевых действиях на Кавказе, отличился при взятии Анапы (1791 год) и Дербента (1796 год). Павел имел все основания считать, что новоиспеченный генерал-майор Лазарев (он только-только получил свой первый генеральский чин) не подведет. Так и случилось.



Когда Свой Хуже Чужих…



В октябре 1799 года отряд генерала Лазарева выступает из Моздока. Но для того, чтобы достичь Грузии, оставалось сделать лишь "самую малость" - преодолеть Кавказский хребет. Задача не для слабых духом - ведь в горах к тому времени уже началась полноценная зима! Но Лазарев был не из пугливых. Переход через горы в стужу и снежные метели был труден, но выполнен был блестяще.



20 ноября 1799 года, после 36-дневного похода, Лазарев прибыл в грузинскую столицу Тифлис (ныне - Тбилиси) и был торжественно встречен царем и всем населением. Георгий XII все верно рассчитал. Когда персы узнали, что грузинам на подмогу пришли русские войска - они испугались. Захватнический поход был отменен. С этой стороны Лазарев мог уже не опасаться удара. Но тайные и явные враги, засевшие в Тбилиси… Они были опаснее персов! И главным врагом русского отряда был - кто бы вы думали? Русский же посланник при грузинском дворе - Петр Коваленский!



Коваленский не только не оказывал содействия Лазареву, но напротив - всячески интриговал против него, боясь растущего влияния генерала. Коваленский - гражданский чиновник! - добивался того, чтобы боевой генерал Лазарев признал над собой его главенство и подчинялся бы его распоряжениям! Конечно, пойти на это Лазарев не мог.



"Мясорубка" На Реке Иори



Тем временем, в Грузии и ее столице царила анархия, указания царя не исполнялись. Отряд Лазарева плохо снабжали, плохо кормили. Его солдаты жили в вопиюще антисанитарных условиях. Но Лазарев продолжал четко выполнять задачу, поставленную перед ним императором. Задача была проста - охранять власть "пророссийского" грузинского царя Георгия XII от внешних и внутренних врагов.



Несколько раз царевичи - сыновья Георгия XII - делали попытки восстать против царя, но Лазарев успешно боролся с ними: когда переговорами, а когда и военными экспедициями. Перестал путаться под ногами подлый интриган и предатель Коваленский. В 1800 году горе-чиновник был отозван из Грузии. У Лазарева наконец-то были развязаны руки.



Но едва удалось приструнить внутренних врагов, как новая беда - в конце того же 1800 года в Грузию вторгся Омар-хан Аварский. Лазарев не колеблясь выступил ему навстречу. 19 ноября 1800 года на реке Иори отряд Лазарева наголову разбивает полчища Омар-хана.



У аварского хана было 15 тысяч бойцов. Лазарев располагал лишь 1 тысячей русских солдат и 3-4 тысячами грузинских ополченцев. Силы катастрофически неравные. Но зато у русских было 6 пушек. Не так уж много. Но именно они решили все дело. Как говорится: техника и отвага лучше, чем просто отвага. Умело используя эти 6 орудий, Лазарев превратил аварскую конницу в кровавый фарш.



Час "Икс"



Победа на реке Иори решила судьбу Грузии. 20 декабря 1800 года умер царь Георгий XII.



Император Павел I понял, что пришел "час Икс": Грузия созрела для "добровольного присоединения". Лазареву летит приказ: никого из царевичей-наследников на вакантный престол не допускать, ждать новостей из Петербурга. И вскоре новости прибыли - в виде императорского манифеста о вхождении Грузии в состав Российской империи.



Простое население, в массе своей, отнеслось к акту присоединения благожелательно или нейтрально-сочувственно. Чего нельзя сказать о представителях царского дома - те были очень недовольны. Их, конечно, можно понять - кому же понравится, когда его лишают власти и денег (в виде доступа к казенной "кормушке")?



Первая Заповедь Воина: Не Доверяй Женщинам!



Под благовидными предлогами Лазарев удалил из Грузии всех сыновей покойного царя. Все они выехали в Россию. Дольше всех противилась требованию оставить Грузию вдова царя - царица Мариам. Это была женщина властного, крутого характера, не скрывавшая своей злобы на "русских оккупантов". В апреле 1803 года Лазарев получил известие, что царица готовится бежать из Тифлиса заграницу. Русских такой поворот не устраивал: заграницей бывшую царицу могли использовать для различных антироссийских интриг на Кавказе.



Петербург настаивал: все представители грузинского царского дома должны уехать в Россию - и только в Россию!



18 апреля 1803 года Лазарев сам явился к свергнутой царице и стал убеждать ее отказаться от своего намерения. И, наконец, царица Мариам, казалось, пошла на попятную: она выразила согласие ехать в Россию. Русский генерал не почуял подвоха. Он не знал, что жить ему осталось лишь несколько секунд…



Смертельный Удар



Мариам подозвала генерала к себе, чтобы "обнять на прощание". Ничего не подозревавший Лазарев приблизился - и в этот момент царица, как взбешенная фурия, выхватила из-за пазухи кинжал и вонзила его в живот генерала. Лазарев упал мертвым.



Узнав о гибели генерала, весь Тифлис замер от ужаса. Жители, привыкшие к нравам турецких и персидских завоевателей, ждали страшной мести со стороны русского правительства.



Но новый русский император Александр I (император Павел I был к тому времени уже убит заговорщиками) обошелся с царицей не слишком жестоко. Естественно, не последовало никаких "массовых репрессий" для простых жителей Тбилиси.



А сама царица Мариам была определена на "вечное пребывание" в Белгородский Рождественский монастырь, где должна была, по замыслу русских властей, "отмаливать грех смертоубийства".



Так закончилась история храброго русского генерала и коварной грузинской царицы… Источник - mir-znaniy.com

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