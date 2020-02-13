Древнейшие документы о татаро-монголах. Где находятся и когда написаны?

15:02 14.02.2020

Поводом к заметке послужил спор на форуме, в котором один из "отрицателей ига" утверждал, что все документальные свидетельства Западного похода монголов относятся самое позднее к XVII веку и являются подделкой. Причем удивили меня как раз его оппоненты, которые не смогли ткнуть невежду носом в конкретные документы и архивы.



Итак, всем, кто хоть сколько нибудь интересовался историей Монгольской империи знает, что в 1245 году Папа Иннокентий IV отправляет монаха-францисканца Иоанна де Плано Карпини с дипломатической миссией в Монгольскую империю. Одним из результатов этого вояжа стали два текста "Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus" ("История Монгалов, именуемых нами Татарами") и "Liber Tartarorum" ("Книга о Татарах"), написанные Карпини. Они сохранились в рукописи датированной XV-XVII веками. Она отсканирована и выложена в открытом доступе на сайте Библиотеки Паркера.



Уже меньше людей знают, что папского легата Плано Карпини сопровождал другой францисканец Бенедикт Поляк, который знал древнерусский и был необходим, так как маршрут миссии лежал через земли Древней Руси. Он так же как и итальянец вел наблюдения и изложил их в труде "De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros" ("О путешествии братьев меньших к татарам"), который, к сожалению, до нас не дошел.



Однако в 1957 в руки к сотрудникам Йельского университета попал манускрипт XV века, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. В нем была найдена так-называемая карта Винланда - карта мира, перерисованная с оригинала XIII века, на которой западнее Гренландии была изображена Америка, как остров Винланд. Это сразу вызвало сомнение в его подлинности и до 1965 год существование карты не афишировалось.



Сам же манускрипт содержал сочинение под название "Historia Tartarorum" ("История татар"), которое является пересказом труда Бенедикта выполненное анонимом (его принято называть Ц. де Бридиа, ибо он подписался только инициалом С). Мы можем с уверенностью утверждать, что документ XV века подлинный, так как позднее в Люцерне, Швейцария была найдена рукопись, написанная в 1339-1340 (!) годах и так же содержавшая текст Ц. де Бридиа "История татар". Она есть в свободном доступе на сайте европейской цифровой библиотеки Europeana.



В итоге мы имеем документ, описывающий быт и уклад Империи Монголов, созданный всего через сто лет после интересующих нас событий. И это мы еще не залезли в Секретный Архив Ватикана...