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|В Идлибе джихадисты (или турки?) сбили ракетой (российской или американской?) еще один вертолет ВВС Сирии
15:54 14.02.2020
В Идлибе сбили вертолет армии Сирии
Сирийский вертолет сбит ракетой в провинции Идлиб
Вертолет вооруженных сил Сирии был сбит в сирийской провинции Идлиб, на западе от Алеппо. Об этом сообщило агентство Anadolu.
11 февраля Минобороны Турции заявляло о еще одном сирийском вертолете, сбитом в районе населенного пункта Саракиб. Турецкие СМИ сообщали, что его сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции.