В Идлибе джихадисты (или турки?) сбили ракетой (российской или американской?) еще один вертолет ВВС Сирии

15:54 14.02.2020

В Идлибе сбили вертолет армии Сирии





Сирийский вертолет сбит ракетой в провинции Идлиб



Вертолет вооруженных сил Сирии был сбит в сирийской провинции Идлиб, на западе от Алеппо. Об этом сообщило агентство Anadolu.



11 февраля Минобороны Турции заявляло о еще одном сирийском вертолете, сбитом в районе населенного пункта Саракиб. Турецкие СМИ сообщали, что его сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции.