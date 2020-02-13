 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Информация о жизни дунган намеренно искажается.., - "Международное сообщество дунган"
16:09 14.02.2020

Международное сообщество дунган сделало заявление
Мы надеемся, что все мы и впредь будем жить в единой и дружной семье, в которой не будет распрей и неприязни.

Международное сообщество дунган распространило письменное заявление в связи с сообщениями, рассылаемыми в соцсетях, передает zakon.kz.
Ниже приведен текст заявления.
Всем вам известно о случившейся в Кордайском районе трагедии, когда в результате устроенных беспорядков в ночь с 7 на 8 февраля погибли 11 человек и свыше 180 были ранены. Огромный поток беженцев хлынул в сторону Кыргызской Республики.
Однако благодаря усилиям казахстанских властей ситуацию в разгромленных селах удалось стабилизировать. Тысячи людей сегодня возвращаются домой, поверив заверениям властей, что мирная жизнь в республике гарантирована каждому гражданину.
Мы хотели бы подчеркнуть, что прекрасно понимаем – сотворенные погромы – это дело рук отдельных лиц, за которыми стояли организаторы, провокаторы и подстрекатели.
Выражаем огромную благодарность и признательность тем, кто в эти дни протянул нам руку помощи, а также поддержал нас добрым словом.
В то же время мы становимся свидетелями того, как отдельные граждане пытаются организовать целую кампанию, дискредитирующую население сел Кордайского района и представителей дунганского этноса в целом, пытаясь оправдать устроенное кровопролитие.
При этом порой весьма уважаемые представители общественности не стесняются использовать непроверенные данные.
Так, сегодня в сетях активно распространяется мнение депутата о том, что ни один дунганин не служит в казахстанской армии, что дунгане не празднуют Наурыз, что дунганские мечети не подчиняются духовному управлению мусульман и что в мечетях проповеди проводятся только на дунганском языке. Также в обвинение дунганам ставят нежелание учить казахский язык, непосещение нашими детьми школ и грубость детей учителям.
Кроме того, экс-аким одного из сел обвинил дунган в изнасиловании девушки, которая возвращалась домой из города Токмак.
По всем этим фактам поясняем, что по нашим подсчетам в последнюю призывную кампанию только из села Масанчи отправились служить в казахстанскую армию более 20 дунган.
По официальным данным, в Кордайском районе находятся более 60 мечетей, 25 из них расположены в селах Масанчи и Сортобе. Все они официально зарегистрированы, работают в тесном сотрудничестве и в контакте с Духовным управлением мусульман Казахстана и с управлением по делам религий акимата Жамбылской области. В большинстве мечетей проповеди действительно ведутся на дунганском языке, поскольку прихожанами на 100 процентов являются дунгане. В местах компактного проживания дунган есть мечети, которые также посещают казахи, чеченцы, ингуши, узбеки и так далее. Там проповеди ведутся также на казахском и русском языках. Некоторые из них в прошлом году посещали представители областного управления по делам религий, которые выступали на казахском языке и видели, как ведется проповедь имамами, что именно говорится.
Со всей ответственностью заявляем, что все дунганские дети на 100 процентов охвачены школьным обучением. В период уборки урожая действительно некоторые семьи вынуждены забирать на поля детей, поскольку родители нуждаются в помощи. Но это длится одну-две недели, и не носит массового характера. Факты грубости детей в адрес учителей случаются очень редко, поскольку дунганские дети с малых лет воспитываются в духе уважения к старшим людям, особенно учителям. Безусловно, такие факты пресекались и будут пресекаться в будущем.

Разумеется, в наших школах с государственным и русским языками обучения, как и по всей стране, изучается казахский язык. Как и по всей стране, есть ученики, которые изучают предмет на пятерки, но есть и отстающие. Но приравнивать всех к одному знаменателю нельзя. В школах казахский язык преподают как учителя-казахи, так и дунгане, которые в одном коллективе живут дружно и без обид даже сегодня.
Особо стоит отметить, что дунгане с удовольствием проводят празднование Наурыза. В наших селах всегда накрываются столы, организуются мероприятия в честь праздника. За столом могут быть люди разных национальностей. В праздник в больших казанах готовится коже, плов и дунганское блюдо – афла.

Для дунган Наурыз также имеет большое значение, так как это время года для нас имеет большое значение. Это время прихода весны, пробуждения природы, а, значит, и посадки саженцев, цветов, овощных культур, что является очень важным периодом для крестьян.

Более того, дунгане перенесли традицию празднования Наурыза и в Китай, где жарят баурсаки, накрывают столы, устраивают футбольные турниры.
Для нас это праздник также дорог, как казахам, узбекам и так далее.

Горько было услышать неправду о том, что казахи и дунгане не ходят в гости друг к другу. В Масанчи около 5 процентов населения – казахи, и мы были в их домах не раз, а они в наших. Особенно эти визиты актуальны в период празднования праздников - Курбан-байрам, Ораза айт и так далее. К нам очень часто приезжают казахи и люди других национальностей из соседних и дальних сел и городов, для нас это всегда дорогие гости. Мы любим встречать гостей, и это могут подтвердить наши соседи-казахи.

Обвинение в том, что дунгане затрудняют проезд по центральной улице поселка, основано на произошедшем бытовом конфликте, при котором водитель-дунганин на грузовике не смог своевременно развернуться. Но это произошло за селом Масанчи, на перекрестке дорог. Поверьте, никому в голову не придет препятствовать проезду транспорта в центре села, это утверждение совсем уж надуманное.

Надо признать, что порой жители села неправильно паркуются, создавая некоторые помехи проезжающему транспорту. Но таким образом они прежде всего мешают своим же односельчанам, и по этому поводу активистами села проводится разъяснительная работа.
Отметим, что принявшие участие в том злополучном дорожном конфликте жители села, равно как и не подчинившиеся требованиям Дорожной полиции молодые люди, были задержаны правоохранительными органами. Аксакалы наших сел уже навещали пострадавших с другой стороны еще до случившихся погромов и приносили им искренние извинения.

По поводу изнасилования девушки, возвращавшейся из Токмака, поясняем – такого случая в наших селах и с участием наших дунган в последние годы не было. Возможно, имеется в виду происшествие, случившееся еще в советское время, когда возвращавшуюся из Токмака девушку действительно изнасиловали и убили. Но кто был преступником, люди какой национальности, так и неизвестно, этот факт произошел на территории Кыргызстана.

Со всей ответственностью заявляем, что не соответствует действительности утверждение о том, что чуть ли не все дунгане держат дома оружие. Мы не смогли защитить себя и свои семьи во время погромов от вооруженных людей, большинство пострадавших в больницах лежат с огнестрельными ранениями. Как теперь можно говорить такое?

Нам очень жаль, что информация о жизни дунган в этот нелегкий период намеренно искажается и преподается в невыгодном для нас свете. Больше всего на казахстанской земле мы ценим мир и стабильность, и не раз выражали благодарность Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, Президенту страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и всему казахскому народу за то гостеприимство, которое нам оказали на этой земле. Мы никогда не забудем теплое отношение, с которым нас приняли казахи 150 лет назад и надеемся, что случившееся в наших селах было трагедией в результате большого недоразумения.

Казахстан – многонациональная страна, который стал Родиной для представителей более ста народов. Мы надеемся, что все мы и впредь будем жить в единой и дружной семье, в которой не будет распрей и неприязни. Мы надеемся на здравый смысл, поддержку и понимание всех казахстанцев!
Всем мира и добра, дорогие сограждане!

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581685740
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