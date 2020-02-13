 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.02.2020
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Названа причина массового отъезда узбекских студентов из Казахстана
18:23 14.02.2020

В вузах Узбекистана увеличивается количество квот и грантов.

В министерстве иностранных дел Казахстана назвали причины массового отъезда узбекских студентов, передает zakon.kz.
Ранее иностранные СМИ сообщили, что власти Узбекистана отзывают своих студентов домой из вузов Центральной Азии.
По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, призыв связан с реформированием системы образования.

- Мы получили официальное обращение от узбекской стороны. Данный призыв к узбекским студентам связан с реформированием системы образования в соседней республике. Сейчас в Узбекистане создаются дополнительные условия для всех желающих узбекских граждан, обучающихся за рубежом - главным образом в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, продолжить обучение по месту жительства у себя на родине. В вузах страны увеличивается количество квот и грантов для своих граждан, - отметил он.

Источник - zakon.kz
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