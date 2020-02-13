|Рахмон снял с постов заместителей Генпрокурора и прокурора города Душанбе
18:26 14.02.2020
Президент сегодня произвел кадровые перестановки в органах прокуратуры. Так, по его решению лишены постов все заместители Генерального прокурора страны и прокурор города Душанбе Саидзода Хайрулло.
Генпрокурором Таджикистана остался Юсуф Рахмон
Также лишились постов прокуроры столичных районов Сино, Сомони, заместители прокурора Хатлона и Согда, городов Гиссар, Турсунзаде, Бустон, районов Яван, Кубодиен, Муминобод, а также Джабборасуловского и Айнинского районов.
Напомним, Хайрулло Саидзода стал прокурором столицы в феврале 2015 года.
В связи с переходом на другую работу с постов сняты первый замгенпрокурора Таджикистана Хотам Назарзода и заместители Мухаммадиброхим Осимзода и Вали Вахобов.
Их места, соответственно, заняли Абдугаффор Хикматуллозада, Дилшод Талбакзода и Абдурахим Рахимзода.
Новым прокурором столицы назначен Умед Каримов, экс-прокурор Шаартузского района.
По данным пресс-службы, сегодня Эмомали Рахмон сегодня встретился с группой лиц, назначенных на ответственные должности в государственных структурах и органах прокуратуры.