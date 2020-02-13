Рахмон снял с постов заместителей Генпрокурора и прокурора города Душанбе

18:26 14.02.2020

Президент сегодня произвел кадровые перестановки в органах прокуратуры. Так, по его решению лишены постов все заместители Генерального прокурора страны и прокурор города Душанбе Саидзода Хайрулло.



Генпрокурором Таджикистана остался Юсуф Рахмон

Также лишились постов прокуроры столичных районов Сино, Сомони, заместители прокурора Хатлона и Согда, городов Гиссар, Турсунзаде, Бустон, районов Яван, Кубодиен, Муминобод, а также Джабборасуловского и Айнинского районов.

Напомним, Хайрулло Саидзода стал прокурором столицы в феврале 2015 года.

В связи с переходом на другую работу с постов сняты первый замгенпрокурора Таджикистана Хотам Назарзода и заместители Мухаммадиброхим Осимзода и Вали Вахобов.

Их места, соответственно, заняли Абдугаффор Хикматуллозада, Дилшод Талбакзода и Абдурахим Рахимзода.

Новым прокурором столицы назначен Умед Каримов, экс-прокурор Шаартузского района.



По данным пресс-службы, сегодня Эмомали Рахмон сегодня встретился с группой лиц, назначенных на ответственные должности в государственных структурах и органах прокуратуры.