Российский газ не дошел до Турции. Анкара снизила закупки до минимума за 15 лет

19:25 14.02.2020

Турция в 2019 году на треть снизила закупки у "Газпрома" - до 15,5 млрд кубометров газа в год, что составляет примерно годовую мощность каждого из газопроводов в регион из России - "Турецкого потока" и "Голубого потока". В монополии это объясняют ослаблением местной валюты и экономики в целом, рассчитывая на ее восстановление к 2035 году. При этом общее потребление в Европе также упало - на 9%.

"Газпром" в ежеквартальном отчете по РСБУ сообщил, что Турция, один из крупнейших потребителей российского газа, в 2019 году снизила импорт сырья из России на 35%, до 15,51 млрд кубометров, что является самым низким уровнем закупок за последние 15 лет. Основные объемы Анкара получила по газопроводу "Голубой поток" мощностью 16 млрд кубометров газа, при этом 8 января "Газпром" запустил в этом направлении еще одну трубу - "Турецкий поток" на 15,75 млрд кубометров в год.

После рекордного по объемам поставок в Турцию 2017 года, когда они составили 29 млрд кубометров газа, второй год этот рынок демонстрирует отрицательную динамику.

Так, в 2018 году Анкара закупила у российского концерна на 18% меньше газа, чем годом ранее,- всего 23,96 млрд кубометров. В результате по итогам 2019 года Турция сместилась со второго на третье место по объемам импорта сырья из РФ, уступив Италии.



Основной причиной этого являются разногласия по цене между Москвой и Анкарой, которая требует снижения стоимости энергоресурсов. Она выросла после ряда арбитражных разбирательств между сторонами. Помимо этого, как поясняла на Днях инвестора зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова, на спрос в Турции повлияли ухудшение состояния экономики в стране, падение курса лиры, ослабившее позиции независимых поставщиков газа, а также отказ государства субсидировать сектор генерации электроэнергии. Несмотря на это, в компании рассчитывают, что турецкая экономика восстановится, а потенциальный объем потребления к 2035 году составит до 60 млрд кубометров.



Как четыре лидера открывали "Турецкий поток", но зависело все не от них

В целом поставки "Газпрома" в Западную Европу за год снизились на 9%, до 147,43 млрд кубометров газа. Крупнейший потребитель российского газа в ЕС, Германия, сократил его импорт на 8,5%, до 53,5 млрд кубометров, Италия - на 2,9%, до 22,1 млрд кубометров, Великобритания - на 28%, до 10,3 млрд кубометров. Поставки на экспорт сжиженного природного газа уменьшились на 5%, до 5,044 млрд кубометров.

Помимо этого в своем отчете "Газпром" сообщил, что договорился с немецкими Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH о прекращении арбитражного разбирательства. Дело о пересмотре контрактных цен на газ инициировала компания "Газпром экспорт" в январе 2018 года. Слушания должны были пройти с 13 по 24 января 2020 года, но 10 января 2020 года стороны проинформировали трибунал о намерении прекратить разбирательство. Это не первое дело, по которому сторонам удается договориться. Последний раз компании судились в 2015 году, когда европейская компания подала новую жалобу, касающуюся недостаточных поставок газа с сентября 2014 по март 2015 года. Ранее, в 2014 году, E.ON Global Commodities SE (теперь - Uniper) требовала снижения цены. Но в 2016 году "Газпром" и Uniper договорились о корректировке цен по долгосрочным контрактам на поставку газа и прекращении арбитражного разбирательства.

Ольга Мордюшенко



"Газпром" заново продаст газ Европе

"Газпром" ожидает волны перезаключения долгосрочных контрактов со своими старыми клиентами в Западной Европе, истекающих в 2021–2024 годах. Их объем исчисляется "десятками миллиардов кубометров", сообщила зампред правления монополии Елена Бурмистрова. В этот период у монополии подходят к концу контракты с Нидерландами, Болгарией, Сербией, Италией, Турцией и Венгрией объемом свыше 30 млрд кубометров. По мнению аналитиков, на фоне роста закупок дешевого СПГ переговоры по ценам и условиям новых контрактов будут жесткими.



"Коммерсантъ" от 14.02.2020