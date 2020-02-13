Трамп душит как котят придворных олигархов Путина, - "СП"

22:04 14.02.2020 Дерипаску подвели "деньги Путина"



Санкционная удавка Минфина США на шеях российских олигархов затягивается: кого из "денежных мешков" прижмут следующим?



Дмитрий Родионов

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Дмитрий Галкин

Иван Лизан



Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США считает, что "российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина". Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо OFAC, направленное адвокатам бизнесмена.



"В декабре 2016 года он (Дерипска- ред.), по сообщениям, признан одним из многих людей, владеющих имуществом и отмывающих средства президента России Владимира Путина", - говорится в письме. Сообщается также, что в сентябре 2017 года господин Дерипаска отменил IPO ГАЗа, "чтобы покрыть отмывание денег президента России Владимира Путина через корпорацию".



Вот на основании этих анонимных сообщений американские власти и не намерены отменять персональные санкции в отношении Дерипаски.



Сам Олег Дерипаска в комментарии FT назвал информацию OFAC слухами, которые не доказаны и не подтверждены: "Они не представляют никакой информации. Просто догадки, слухи и болтовня".



Опроверг информацию и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Это неправда".



Минфин США, в свою очередь, от комментариев отказался.



Напомним, в апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний, включая "Русал", En+ и "Евросибэнерго". В январе 2019 г. с трех компаний - En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и "Евросибэнерго" - ограничительные меры сняли в обмен на отказ олигарха от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него, однако до нынешнего момента официального ответа со стороны США не было.



Почему американцы только сейчас эту тему подняли?



- Не только сейчас. Данное заявление - следствие борьбы Дерипаски за отмену санкций, которые с самого начала носили политический характер. Бизнесмен пошел в суд, вот и получил ответ от государства, - поясняет политолог Иван Лизан.



"СП": - Цель - скомпрометировать российского президента или найти повод не снимать санкции с Дерипаски?



- Президенту все равно - было бы что-то у него за границей, так уже бы давно нашли и отобрали. Цель - не снимать санкции с Дерипаски, потому что эти санкции удобны для американского капитала.



"СП": - Дерипаска же передал контроль над "Русалом". Что им еще нужно?



- Сохранить данный контроль. Иметь возможность давить на ГАЗ в интересах Ford. Сохранить инструмент психологического воздействия на коллег Дерипаски по "капиталистическому цеху" - санкции полезны не столько как орудие, сколько как угроза.



"СП": - А что для персонально Дерипаски значат эти персональные санкции? Живет же под ними который год…



- Проблемы есть и очень большие. Ограничение по свободе передвижения, сложности (порой и вовсе невозможность) ведения бизнеса, ослабление позиций в стане крупного капитала в России.



"СП": - По-вашему, стратегия Запада, направленная на смену власти в России путем давления на бизнес-элиту все еще действует?



- Нет. Российский капитал еще несколько лет назад принял решение драться с Западом, так как осознал, что его хотят уничтожить, а не скорректировать поведение, заставив свергнуть Путина ради условного N на посту президента. Поэтому капитал сгруппировался вокруг государства: он поддерживает государство, государство же позволяет капиталу зарабатывать деньги в обмен на лояльность и выполнение программ развития страны. Вышел симбиоз, которым довольны и власть, и капитал. Те, кто недоволен, - или уходят в кэш, или ослабляются и перестают быть представителями крупного капитала. Вот Дерипаска ослаб, братья Магомедовы сидят, Ходорковский в эмиграции, Березовский уже давно умер. Это новые реалии России.



Поэтому к давлению извне капитал стал менее чувствительным.



- Мы могли неоднократно удостовериться в том, что Олег Дерипаска оказывает значительное влияние на принятие экономических решений, - подчеркивает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Достаточно вспомнить события в Пикалево. Тогда после вмешательства главы государства, поставщиков заводов Дерипаски вынудили согласиться на те условия, на которых он настаивал.



Когда корпорации, входящие в группу "Базовый элемент", проводили IPO, то российские государственные банки неизменно скупали часть размещаемых акций, чтобы повысить их стоимость и создать на них спрос.



Предприятия, принадлежащие Дерипаске, неоднократно получали в том или ином виде помощь от государства.



Возможно, его имя каким-то образом фигурировало в схемах по легализации средств, которые выводили из страны государственные банки и корпорации. Видимо, средства государственных корпораций, американское Управление по контролю за иностранными активами и называет "деньгами Путина". Но, разумеется, нельзя утверждать, что российский президент действительно имеет какое-то отношение к этим деньгам.



"СП": - Каковы, по-вашему, масштабы?



- В настоящее время в Молдове и России ведется расследование незаконного выводы средств из России через молдавские банки (посредством предъявления судебных решений по несуществующим долговым обязательствам). Насколько можно понять, выводились главным образом средства, принадлежащие РЖД. Сама схема действовала примерно три года, а общий объем выведенных средств может достигать 18 миллиардов долларов. Это дает некоторые представления об общих масштабах вывода средств российскими государственными корпорациями. Нужно также заметить, что бывший глава РЖД Владимир Якунин уже довольно долгое время проживает в Лондоне.



"СП": - Именно поэтому американские власти не будут отменять персональные санкции в отношении Дерипаски?



-Дерипаска выполнил требования, необходимые для снятия санкции с подконтрольных ему компаний. Он отказался от контроля над корпорацией En+ Group, которая является одним из крупнейших производителей алюминия в мире и владеет крупнейшими российскими алюминиевыми заводами и глиноземными комбинатами, снизив принадлежащий ему и членам его семьи пакет до 44,95%.



Был обновлен совет директоров En+ Group, в который вошли независимые директора, кандидатуры которых получили одобрение Управления по контролю за иностранными активами США. В результате в прошлом году с En+ Group и подконтрольных ей компаний были сняты американские санкции.



Но персональных санкций, введенных против самого Олега Дерипаски, это, разумеется, не коснулось. Возможно, он на это всерьез рассчитывал (ему могли даже намекать, что это произойдет, если он откажется от контроля над своей корпорацией), а потому стал добиваться нужного ему решения при помощи американских адвокатов. Теперь ему официально сообщили, что персональные санкции против него отменять не будут.



"СП": - Почему? Ведь они получили контроль над "Русалом". Им мало?



- Замечу, что США получили контроль не над Русалом, а над En+ Group - группой, в которую входит "Русал" и другие корпорации, принадлежащие Олегу Дерпипаске. Но к персональным санкциям против Дерипаски это не имеет прямого отношения. Они вводились для того, чтобы сделать невозможным его контакты с представителями американской политической элиты. Связь Олега Дерипаски с Полом Манафортом, который некоторое время был одним из руководителей избирательной кампании Трампа, стала одним из оснований для обвинения Трампа в сговоре с российским руководством.



Эти обвинения не подтвердились, но следствие, затянувшееся на долгий срок, доставило Трампу немало неприятностей и в определенной степени лишило его свободы действий. Совершенно естественно, что накануне новой избирательной кампании администрация Трампа хочет застраховать себя от повторения подобной истории, а потому стремится исключить саму возможность общения Олега Дерипаски с видными американскими политиками и экспертами.



"СП": - Насколько эти персональные санкции критичны для самого Дерипаски? Многих ли олигархов из окружения Путина они могут запугать?



- Американские санкции вводятся не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы затруднить общение с представителями западной элиты и сотрудничество с западными финансовыми институтами. Разумеется, это создает серьезные неудобства и при ведении бизнеса, и в личной жизни тем, кто попадает под американские санкции. Но не стоит забывать о том, что российская власть предлагает попавшим под санкции олигархам щедрую компенсацию за подобные неудобства. Источник - СвободнаяПресса

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