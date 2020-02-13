В Таджикистане два новых вице-премьера - Давлатшох Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода

22:12 14.02.2020

Эмомали Рахмон направил их кандидатуры на согласование парламенту

Давлатшох Гулмахмадзода - один из новых вице-премьеров Таджикистана



Эмомали Рахмон сегодня своими указами назначил Давлатшоха Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода заместителями премьер-министра Таджикистана. Их кандидатуры направлены на согласование Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Давлатшох Гулмахмадзода несколько лет являлся председателем Хатлонской области Таджикистана: с ноября 2013 года. Он был освобожден от занимаемой должности в январе 2019 года. Еще ранее - с 19 января 2010 по ноябрь 2013 года он был председателем города Турсунзаде.

В последний год - с 14 января 2019 года - он занимал пост председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве страны.



Ранее, 21 января 2020 года, президент освободил от должности вице-премьера РТ Махмадтоира Зокирзода - он значится в списке кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от Народной Демократической партии Таджикистана.







Вице-премьером, которая будет курировать социальные вопросы, назначена Ширин Исматуллозода. До это она возглавляла педагогический колледж им. Хосият Махсумовой в Душанбе.



Досье: Ширин Исматуллозода родилась в 1970 году в Гисссарском районе. С 2000 до 2006 года была старшим преподавателем кафедры "История языка и типологии" филологического факультета Таджикского национального университета,

2006-2009 - заместитель декана филологического факультета ТНУ,

2009-2012 заведующая Управления науки и технических инноваций ТНУ,

2012-2014 директор издательской компании "Образование и культура" Министерства образования Республики Таджикистан,

2014-2015 проректор по учебной работе Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода.

С сентября 2015 года до сего дня - директор педагогического колледжа им. Хосият Махсумовой в Душанбе.

Доктор филологических наук, доцент.