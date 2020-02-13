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Пятница, 14.02.2020
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В Таджикистане два новых вице-премьера - Давлатшох Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода
22:12 14.02.2020

Эмомали Рахмон направил их кандидатуры на согласование парламенту
Давлатшох Гулмахмадзода - один из новых вице-премьеров Таджикистана

Эмомали Рахмон сегодня своими указами назначил Давлатшоха Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода заместителями премьер-министра Таджикистана. Их кандидатуры направлены на согласование Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба президента РТ.
Давлатшох Гулмахмадзода несколько лет являлся председателем Хатлонской области Таджикистана: с ноября 2013 года. Он был освобожден от занимаемой должности в январе 2019 года. Еще ранее - с 19 января 2010 по ноябрь 2013 года он был председателем города Турсунзаде.
В последний год - с 14 января 2019 года - он занимал пост председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве страны.

Ранее, 21 января 2020 года, президент освободил от должности вице-премьера РТ Махмадтоира Зокирзода - он значится в списке кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от Народной Демократической партии Таджикистана.



Вице-премьером, которая будет курировать социальные вопросы, назначена Ширин Исматуллозода. До это она возглавляла педагогический колледж им. Хосият Махсумовой в Душанбе.

Досье: Ширин Исматуллозода родилась в 1970 году в Гисссарском районе. С 2000 до 2006 года была старшим преподавателем кафедры "История языка и типологии" филологического факультета Таджикского национального университета,
2006-2009 - заместитель декана филологического факультета ТНУ,
2009-2012 заведующая Управления науки и технических инноваций ТНУ,
2012-2014 директор издательской компании "Образование и культура" Министерства образования Республики Таджикистан,
2014-2015 проректор по учебной работе Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода.
С сентября 2015 года до сего дня - директор педагогического колледжа им. Хосият Махсумовой в Душанбе.
Доктор филологических наук, доцент.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581707520
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