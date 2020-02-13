 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.02.2020
00:57  Эрдоган испытывает терпение России, - "НГ"
00:09  В Узбекистане неожиданно нашли российских "шпионов", - Вл.Мухин
Пятница, 14.02.2020
22:12  В Таджикистане два новых вице-премьера - Давлатшох Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода
22:04  Трамп душит как котят придворных олигархов Путина, - "СП"
19:25  Российский газ не дошел до Турции. Анкара снизила закупки до минимума за 15 лет
18:26  Рахмон снял с постов заместителей Генпрокурора и прокурора города Душанбе
18:23  Названа причина массового отъезда узбекских студентов из Казахстана

17:24  "Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики. Ч. 1, - Н.Нуртазина
16:09  Информация о жизни дунган намеренно искажается.., - "Международное сообщество дунган"
15:54  В Идлибе джихадисты (или турки?) сбили ракетой (российской или американской?) еще один вертолет ВВС Сирии
15:48  Убогая власть и общество с аморальной этикой - смертельная болезнь для Узбекистана, - Б.Мусаев
15:47  Кому не по нраву модернизация авиабазы "Кант"?, - С.Чериков
15:02  Древнейшие документы о татаро-монголах. Где находятся и когда написаны?
14:57  Как генерал Лазарев присоединил к России Грузию и был зарезан грузинской царицей (уроки истории)
14:56  Штирлиц жарил картоху... Экс-вице-премьер Киргизии Разаков отрицает, что он таджикский шпион
14:28  УзбВласти пытаются оспорить решение международного суда о выплате $40 млн туркам по делу Turkuaz
14:03  Эрдоган выступает подрядчиком в большой игре на БлВостоке, - Ст.Тарасов
13:58  Читая "Каннибальские метафизики" де Кастру. Главная ошибка западного мышления, - Александр Дугин
13:46  КазПолуПрез Токаев прибыл с 2-дневным визитом в Мюнхен
13:36  Хакеры хакнули базу данных правонарушений КазГенпрокуратуры
12:53  Айсултаном Назарбаевым манипулируют некие люди и он "под влиянием психоактивных веществ", - казминистр Абаев
12:34  Зачем казахстанцам перепись? - А.Величко
11:37  Планировка Бишкека: игнорировать интересы граждан уже нельзя, - С.Масаулов
11:20  Главу Госстроя Киргизии Абдиева выгоняют в отставку
11:10  На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов
11:02  Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния, - Д.Ашимбаев
10:44  "Достойное служение Родине…". Вышел том воспоминаний о 1-м спикере КазПарламента М.Оспанове
09:59  Бердымухамедов готовит транзит власти и официальную девальвацию
09:54  Сколько стоит мир в Афганистане, - Вл.Щербаков
09:27  Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19
09:23  Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"
09:05  Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой, - "Взгляд"
08:59  На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
08:54  Госчиновники продают Россию хозяевам тех стран, где живут их дети, - "СП"
08:47  Британия больше не "тихая гавань" для эмигрантов из пост-СССР, - Ю.Моша
08:32  Создатель пакистанской "Армии чистых" Хафиз Саид осужден на пять с половиной лет, - В.Скосырев
00:46  Трамп бросает вызов единству "Талибана", - И.Субботин
00:44  На пути из Китая в Европу встала бюрократическая стена, - А.Комраков
00:20  Майкл Хадсон: Чем на самом деле Сулеймани мешал американцам
00:12  Насилие вполсилы. США анонсировали новое соглашение с талибами сроком на неделю, - "Къ"
Четверг, 13.02.2020
18:52  Ташкентский театр "Ильхом" спасен? Рано радоваться...
18:50  В Лондоне "всплыла" пропавшая из узбекского музея картина?
17:27  В узбекском Ангрене будет восстановлен памятник Партизану-Герою Федору Полетаеву
17:25  За короткое время Швецию потрясли сразу два скандала с допингом
17:21  Аральское море: катастрофа Средней Азии
15:41  НАТО готовится добить "халифат" в Ираке, - А.Серенко
15:35  Для достройки Рогуна опять ищут дополнительные финансы
15:32  Душанбинских застройщиков-жуликов комплекса "Доступное жилье" посадили на 8-16 лет
15:25  Западный мир стал непредсказуем, - А.Крылов
14:47  Дарига Назарбаева: "Некачественные законы дискредитируют государственную власть" (А неблагодарные дети?)
14:40  Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику, - Е.Крутиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане неожиданно нашли российских "шпионов", - Вл.Мухин
00:09 15.02.2020

В Ташкенте не имеющих отношения к секретной информации отставников обвиняют в измене государству
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

13.02.2020

Российско-узбекские отношения, как известно, находятся на подъеме. Узбекистан в этом году председательствует в Содружестве Независимых Государств. И, как и большинство республик бывшего СССР, готовится вместе с РФ встретить 75-летие Великой Победы, когда узбекские солдаты и офицеры вместе с российскими военнослужащими пройдут 9 мая торжественным маршем на военных парадах в Москве и Екатеринбурге. На этом фоне очень странными выглядят идущие из Узбекистана сообщения о том, что в стране начат закрытый судебный процесс над сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) и Минобороны, которые "обвиняются в шпионаже в пользу России".
Сообщается, что начался "закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана 61-летним политологом Рафиком Сайфулиным". Он в свое время служил в КГБ СССР. А после распада Советского Союза возглавлял в Узбекистане различные аналитические структуры. По словам источников радио "Озодлик", "Рафик Сайфулин был одним из приближенных экс-главы СНБ, некогда влиятельного генерала Рустама Иноятова. В своих аналитических статьях Сайфулин часто писал, что Узбекистану необходимо отдаляться от Запада и США и сближаться с Россией".
Другие фигуранты процесса – бывший начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев и корреспондент газеты Минобороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") подполковник в отставке Владимир Калошин. Источники "НГ" сообщают, что помимо них еще несколько военных привлечены к ответственности "за совершение преступления", предусмотренного ст. 157 (измена государству) УК Узбекистана. "Они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана".
Данные сообщения со ссылками на свои источники на днях опубликовали и некоторые западные СМИ. Никаких официальных комментариев и опровержений со стороны узбекской стороны пока не поступало. В соцсетях идет активное обсуждение подобных фактов, в том числе с участием родственников и близких людей, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Узбекские источники сообщили "НГ", что "в госизмене обвиняются граждане, которые 10 и более лет уже на пенсии, не имеют допуска к государственным секретам и вообще не находятся на госслужбе". Я, к примеру, лично знаю подполковника Калошина. Он никакой не шпион, тем более российский. Калошин – гражданин Узбекистана. Его мама преподавала нам в школе № 181 биологию и химию. Мы с Владимиром учились в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище имени В.И. Ленина (ТВОКУ). Он, как и я, был военкором газеты Туркестанского военного округа "Фрунзевец". Именно наследницей этой газеты является узбекское военное издание "Ватанпарвар". Уверен, что никакими секретами Калошин не обладал и использовал только открытую информацию. У него не было допуска к секретной документации.
В Узбекистане сильная военная цензура. Калошин – автор ряда очерков о становлении узбекской армии. За активное участие "в осуществлении духовно-просветительских и социальных реформ в стране, воспитании молодежи в духе верности родине" награжден медалью "Шухрат". Написал книгу "Нашей истории строки", посвященную вооруженным силам республики. Эта книга используется в учебном процессе не только на военных кафедрах Узбекистана, но и в России. В защиту военного журналиста выступили многочисленные общественные и правозащитные организации, в том числе Совет ветеранов и выпускников ТВОКУ, РОО "Узбекское содружество Москвы", ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих и т.д.
С просьбой подойти объективно к "делу Калошина" они обратились к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Реакции – никакой. Более того, если сначала Калошина обвиняли по ст. 162 (разглашение государственных секретов), то потом вдруг вменили статью об измене. Если Узбекистан – стратегический партнер и друг РФ, как это сказал Владимир Путин, то не может быть Россия ему врагом. И не может быть в Узбекистане российских шпионов.
Представители Узбекистана являются активными участниками и организаторами инициированных Москвой Армейских международных игр и Международного военно-технического форума. В последние годы узбекистанцы участвовали на территории РФ в стратегических командно-штабных учениях, маневрах Сил специальных операций ВС РФ. Саперы из этой страны учились в Международном противоминном центре в подмосковном Нахабине. И десятки курсантов и офицеров армии Узбекистана сейчас постигают ратную науку в высших военно-учебных заведениях РФ. А совсем недавно в Новосибирске вместе с узбекскими командирами началась подготовка к антитеррористическим учениям "Мирная миссия – 2020", которые пройдут в августе на полигоне Юргинский Кемеровской области.
Но если две страны являются не просто близкими, а, как отмечают в Москве и Ташкенте, стратегическими союзниками, о каком шпионаже может идти речь? Может, просто кто-то в силовых структурах Узбекистана решил получить орден за раскрытие сети "иностранных агентов"?

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581714540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией ВОЗ
- Дарига Назарбаева: Некачественные законы дискредитируют государственную власть
- Аскар Мамин проинспектировал ход строительства инфраструктуры г. Туркестана
- Крымбек Кушербаев провел заседание государственных комиссий по проведению юбилеев Абая и Абу Насра аль-Фараби
- Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления
- Кадровые перестановки
- За ними не заржавеет
- Мажилисмены обсудили вопросы внедрения современных форматов работы судов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  