В Узбекистане неожиданно нашли российских "шпионов", - Вл.Мухин

00:09 15.02.2020

В Ташкенте не имеющих отношения к секретной информации отставников обвиняют в измене государству

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



13.02.2020



Российско-узбекские отношения, как известно, находятся на подъеме. Узбекистан в этом году председательствует в Содружестве Независимых Государств. И, как и большинство республик бывшего СССР, готовится вместе с РФ встретить 75-летие Великой Победы, когда узбекские солдаты и офицеры вместе с российскими военнослужащими пройдут 9 мая торжественным маршем на военных парадах в Москве и Екатеринбурге. На этом фоне очень странными выглядят идущие из Узбекистана сообщения о том, что в стране начат закрытый судебный процесс над сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) и Минобороны, которые "обвиняются в шпионаже в пользу России".

Сообщается, что начался "закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана 61-летним политологом Рафиком Сайфулиным". Он в свое время служил в КГБ СССР. А после распада Советского Союза возглавлял в Узбекистане различные аналитические структуры. По словам источников радио "Озодлик", "Рафик Сайфулин был одним из приближенных экс-главы СНБ, некогда влиятельного генерала Рустама Иноятова. В своих аналитических статьях Сайфулин часто писал, что Узбекистану необходимо отдаляться от Запада и США и сближаться с Россией".

Другие фигуранты процесса – бывший начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев и корреспондент газеты Минобороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") подполковник в отставке Владимир Калошин. Источники "НГ" сообщают, что помимо них еще несколько военных привлечены к ответственности "за совершение преступления", предусмотренного ст. 157 (измена государству) УК Узбекистана. "Они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана".

Данные сообщения со ссылками на свои источники на днях опубликовали и некоторые западные СМИ. Никаких официальных комментариев и опровержений со стороны узбекской стороны пока не поступало. В соцсетях идет активное обсуждение подобных фактов, в том числе с участием родственников и близких людей, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Узбекские источники сообщили "НГ", что "в госизмене обвиняются граждане, которые 10 и более лет уже на пенсии, не имеют допуска к государственным секретам и вообще не находятся на госслужбе". Я, к примеру, лично знаю подполковника Калошина. Он никакой не шпион, тем более российский. Калошин – гражданин Узбекистана. Его мама преподавала нам в школе № 181 биологию и химию. Мы с Владимиром учились в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище имени В.И. Ленина (ТВОКУ). Он, как и я, был военкором газеты Туркестанского военного округа "Фрунзевец". Именно наследницей этой газеты является узбекское военное издание "Ватанпарвар". Уверен, что никакими секретами Калошин не обладал и использовал только открытую информацию. У него не было допуска к секретной документации.

В Узбекистане сильная военная цензура. Калошин – автор ряда очерков о становлении узбекской армии. За активное участие "в осуществлении духовно-просветительских и социальных реформ в стране, воспитании молодежи в духе верности родине" награжден медалью "Шухрат". Написал книгу "Нашей истории строки", посвященную вооруженным силам республики. Эта книга используется в учебном процессе не только на военных кафедрах Узбекистана, но и в России. В защиту военного журналиста выступили многочисленные общественные и правозащитные организации, в том числе Совет ветеранов и выпускников ТВОКУ, РОО "Узбекское содружество Москвы", ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих и т.д.

С просьбой подойти объективно к "делу Калошина" они обратились к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Реакции – никакой. Более того, если сначала Калошина обвиняли по ст. 162 (разглашение государственных секретов), то потом вдруг вменили статью об измене. Если Узбекистан – стратегический партнер и друг РФ, как это сказал Владимир Путин, то не может быть Россия ему врагом. И не может быть в Узбекистане российских шпионов.

Представители Узбекистана являются активными участниками и организаторами инициированных Москвой Армейских международных игр и Международного военно-технического форума. В последние годы узбекистанцы участвовали на территории РФ в стратегических командно-штабных учениях, маневрах Сил специальных операций ВС РФ. Саперы из этой страны учились в Международном противоминном центре в подмосковном Нахабине. И десятки курсантов и офицеров армии Узбекистана сейчас постигают ратную науку в высших военно-учебных заведениях РФ. А совсем недавно в Новосибирске вместе с узбекскими командирами началась подготовка к антитеррористическим учениям "Мирная миссия – 2020", которые пройдут в августе на полигоне Юргинский Кемеровской области.

Но если две страны являются не просто близкими, а, как отмечают в Москве и Ташкенте, стратегическими союзниками, о каком шпионаже может идти речь? Может, просто кто-то в силовых структурах Узбекистана решил получить орден за раскрытие сети "иностранных агентов"?