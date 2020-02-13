Эрдоган испытывает терпение России, - "НГ"

00:57 15.02.2020

Турция увеличивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб

Данила Моисеев Геннадий Петров

13.02.2020



Турецкие войска движутся в район, не отведенный им сочинскими договоренностями. Фото Reuters

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна направляет дополнительные войска в Идлиб. Эта сирийская провинция стала ареной столкновений турецких военных и армии Башара Асада. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о готовности игнорировать договоренности в Сочи, предусматривающие создание демилитаризованной зоны в Идлибе.



Акар не сообщил, что турки собираются атаковать сирийские правительственные войска. "Мы применим силу в ответ на любую попытку нарушения режима прекращения огня в Идлибе. Это касается и радикальных группировок", – сказал он. Однако под вероятным противником Турция имеет в виду и сирийские правительственные войска. В среду Эрдоган сказал, что его войска намерены вытеснить силы Асада за пределы турецких наблюдательных постов до конца февраля. Глава республики заявил, что в случае нападения на его солдат он станет наносить удары даже за пределами территорий, о которых говорится в Сочинском меморандуме. Ранее Эрдоган, выступая в турецком парламенте, обвинил "сирийский режим, поддерживаемый российскими силами и проиранскими боевиками", в убийстве мирных жителей в Идлибе. По существу, он выдвинул ультиматум: или сирийские части уходят за пределы зоны деэскалации в провинции, или их оттуда выбьют турки, невзирая на договоренности в Сочи. Как сообщается на сайте Кремля, 12 февраля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Эрдогана и Владимира Путина. Судя по тому, что турки решили перебросить свои войска в Идлиб, отговорить Анкару от активных действий не удалось.

Атаковать позиции сирийских правительственных войск турки начали еще 10 февраля. Они нанесли ракетные удары по 115 целям и, по сообщению турецкой стороны, убили 101 сирийского солдата. На следующий день турецкое Министерство обороны объявило о смерти еще 51 сирийского солдата в результате обстрелов системами залпового огня, в четверг эта цифра увеличилась до 55. По словам Эрдогана, так Турция ответила на гибель 14 солдат в результате атаки сирийских правительственных войск. Впрочем, недовольство возросшей активностью Асада турецкие власти стали выражать еще раньше.



Правительственные силы Сирии 5 февраля захватили город Саракиб, на котором пересекаются стратегически важные трассы М4 и М5, что открывает потенциал для наступления на административный центр региона – город Идлиб.

Должно быть, турецкого лидера вдохновляет поддержка Вашингтона. Так, специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри посещал Турцию на этой неделе. Он выразил уверенность в том, что стороны сумеют дипломатично урегулировать конфликт, но вместе с тем он подчеркнул в интервью телеканалу NTV, что Вашингтон готов дать Анкаре разведданные и поставить военное оборудование. О поддержке Турции заявили в НАТО. "Мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность", – сказал генсек организации Йенс Столтенберг. Он осудил действия Асада, охарактеризовав действия сирийских правительственных сил как "нападения на мирных жителей".



В ближайшие дни представители турецких Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны и национальной разведывательной организации отправятся в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы продолжаем работать вместе с Россией, мы стремимся обеспечить постоянное перемирие. Но если никакого результата не будет, то мы настроены решительно", – сказал он в эфире турецкого телеканала NTV.



В Министерстве обороны РФ опровергли обвинения Эрдогана в том, что российские военные нападали на мирных жителей в Идлибе, и подчеркнули, что РФ соблюдает сочинские соглашения. "Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", – заявили в ведомстве, опубликовав съемку продвижения турецких сил, направляющихся в регион. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нарастание напряженности в регионе связано с тем, что турецкая сторона "хронически не выполняет обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года".



По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Чупрыгина, официальная Анкара рассчитывает на то, что Москва не займет жесткую антитурецкую позицию в Идлибе. "На мой взгляд, действия Турции в Идлибе – это нервная реакция на неудачи Эрдогана на других направлениях, в Ливии и в деле разрешения ситуации с сирийскими беженцами на турецкой территории. Он многое обещал своему электорату, но мало что исполнил. Эрдоган говорил, что разместит в зонах безопасности в Сирии всех беженцев из этой страны, но было ясно, что это нереально. Вот он и ищет виноватых для турецких избирателей", – сказал "НГ" эксперт.