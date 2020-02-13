Казахстан отказался от проведения чемпионата Азии по водному поло из-за коронавируса

09:41 15.02.2020

Международная федерация плавания использует результаты Азиатских игр 2018 года.



Международная федерация плавания (FINA) будет использовать результаты Азиатских игр 2018 года для определения квалификации на Олимпиаду Токио-2020 после отмены чемпионата Азии по водному поло из-за опасений, связанных с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Inside The Games.

Чемпионат Азии должен был состояться на этой неделе в Казахстане, и он определил бы, кто будет участвовать в мужских и женских олимпийских турнирах.



Победители каждого мероприятия прошли бы на Токио-2020.

Среди мужчин на чемпионате должны были участововать игроки из Китая, Ирана, Казахстана и Южной Кореи. Среди женских команд - сборные Китая, Японии, Казахстана, Северной Кореи, Сингапура и Узбекистана.

Казахстан отказался от проведения мероприятия из-за угрозы коронавируса. Отмена последовала после того, как FINA не смогла найти заменяющую страну.



Поэтому Федерация будет использовать результаты Азиатских игр 2018 года в Джакарте и Палембанге.

Так, Казахстан обеспечит себе место в соревнованиях среди мужчин. В олимпийском турнире наши соотечественники присоединятся к Японии, Сербии, Италии, Испании, США, Австралии, Южной Африки и Венгрии.

В следующем месяце пройдут два квалификационных турнира, которые дадут командам последний шанс заработать оставшиеся квоты.



Три команды из отборочных среди мужчин в Роттердаме обеспечат себе место на Олимпиаде с 12 командами, а на женском отборочном турнире в Триесте в Италии будут разыграны два места.

Председатель Координационной комиссии Международного Олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что нет никаких оснований отменять или откладывать соревнования в Токио из-за вспышки коронавируса.