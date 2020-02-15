Мюнхенская Базария. На конференции по безопасности обсуждают бессилие Запада перед Россией и Китаем

09:52 15.02.2020 В Мюнхене в пятницу стартовала ежегодная конференция по безопасности - пожалуй, второе по значимости международное мероприятие после недели высокого уровня на Генассамблее ООН. Возглавляющий российскую делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров уже успел провести "на полях" форума ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Майком Помпео. С речью глава МИД РФ выступит в субботу: по данным "Ъ", он будет, в частности, говорить об особой роли и ответственности пятерки постоянных членов Совбеза ООН, а также о недопустимости искажения истории Второй мировой войны. При этом организаторы мероприятия подготовили для российской делегации неприятный сюрприз.



"Беззападность"



За несколько дней до начала Мюнхенской конференции по безопасности ее организаторы по традиции обнародовали экспертный доклад о ситуации в Евро-Атлантическом регионе и в мире в целом. По данным "Ъ", в российский МИД они направили документ еще до официальной публикации, но в урезанном виде - только первые 23 страницы. Эта часть содержала множество тезисов, под которыми мог подписаться и сам Сергей Лавров.



Так, сам доклад назван "Westlessness", что можно перевести как "Беззападность". Расшифровка этого необычного термина есть в первой главе документа: "В последние несколько десятилетий ответ на вопрос, что удерживает Запад вместе, был ясен: приверженность либеральной демократии, правам человека, рыночной экономике и международному сотрудничеству в международных институтах. Сегодня значение Запада все больше оспаривается. Мы свидетели "распада Запада" как относительно сплоченной геополитической конфигурации. Мир становится все менее западным. Но что еще важнее, менее западным становится сам Запад. Это то, что мы называем "беззападностью"". Составители доклада признают, что "незападный" мир, лидерами которого являются Россия и Китай, на подъеме, а "либеральному триумфаторству периода после холодной войны не хватило саморефлексии". В российском МИДе вряд ли сказали бы лучше.



Та часть, которую организаторы заранее в Москву отправлять не стали и которая стала для российской делегации сюрпризом, Сергею Лаврову наверняка понравилась куда меньше. Она, среди прочего, содержит отдельную главу о РФ, озаглавленную "Путемкинское государство". В ней говорится, что Россия - слабая страна, раздираемая множественными и при этом усиливающимися внутренними проблемами, но при этом способная "хорошо разыгрывать слабые карты". "Москва уже давно берет вес не по силам",- считают составители доклада. Но в то же время признают: "В 2019 году Россия все же сумела нанести немало ударов, одержав несколько дипломатических побед. Несмотря на отсутствие перемен в кремлевской внешней политике, Россию в прошлом году восстановили в правах в ПАСЕ, страна-член НАТО (Турция.- "Ъ") закупила и получила российские зенитные ракетные комплексы С-400, а Москва закрепилась на позициях влиятельной силы на Ближнем Востоке. Но самое важное заключается в том, что с ней начал дипломатические заигрывания французский президент Эмманюэль Макрон, призвавший европейцев "пересмотреть основы" их отношений с Россией".

При этом в документе сказано, что многие европейские лидеры увидели в усилиях господина Макрона "незаслуженную разрядку". "Они считают, что его действия находятся в противоречии с продолжающейся дестабилизацией Украины со стороны России, с теми вызовами, которые российские власти бросают стратегической стабильности, с тем, что Москва продолжает свои попытки дискредитировать и ослабить западные либеральные институты и ценности, а также с ее причастностью к убийствам за рубежом",- утверждают составители доклада.



Good luck!



Сергей Лавров сможет ответить на упреки в субботу - у него намечено сразу два выступления в Мюнхене (на самой конференции и в ходе "круглого стола" форума "Примаковские чтения", который пройдет в ее рамках). При этом, по данным "Ъ", ключевая часть речи министра будет посвящена темам, которые сейчас для Москвы намного важнее. Во-первых, неприятию попыток искажения истории Второй мировой войны. А во-вторых, инициативе президента РФ Владимира Путина о созыве саммита пятерки стран - постоянных членов Совбеза ООН (Великобритании, Китая, России, США и Франции).



По мнению российских властей, на этих государствах лежит особая ответственность за обеспечение глобальной стабильности, а потому они должны играть особую роль в решении ключевых проблем современности. Напомним, лидеры Китая и Франции уже дали согласие на участие в такой встрече. Их коллеги из США и Великобритании свое отношение к инициативе России пока не обозначили. Собеседники "Ъ" в госструктурах РФ слабым звеном считают Великобританию. Но почти уверены, что если на такой саммит согласится Вашингтон, то и Лондон присоединится.

У Сергея Лаврова в пятницу была возможность обсудить это с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча состоялась по инициативе Вашингтона и, по настоянию американской стороны, прошла в формате тет-а-тет. Делегации ждали за дверью: вопреки устоявшейся традиции, журналистов не пустили даже на первые приветственные слова. Корреспондент "Ъ" услышал лишь, что, уходя, Майкл Помпео сказал Сергею Лаврову: "Good luck!" Официального представителя МИД РФ Марию Захарову это удивило. "Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее",- написала она на своей странице в Facebook, не уточнив, удачи в чем именно желал российскому коллеге глава американской дипломатии.



Пока же господа Лавров и Помпео заседали, на экранах в коридоре у российской переговорной комнаты (а встреча проходила именно там) показывали выступление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он выступил в Мюнхене с весьма громкой и показательной речью, призвав договариваться ради стабильности. Начал он, правда, с претензий к ключевым международным игрокам. "Россия не только попрала международное право при аннексии Крыма, она превратила силу в инструмент политики. Возникли отсутствие доверия, конфронтация. Китай, в ходе впечатляющего подъема, стал важным международным актором. Но он избирательно применяет международное право, например, в Южно-Китайском море, а также в отношении нацменьшинств",- заявил господин Штайнмайер. США от него досталось за эгоизм: "Соединенные Штаты отвергают даже саму идею международного сообщества, словно позиция "каждый за себя" может стать основой международной политики".

Как Москва и Киев инициировали обсуждение в ООН конфликта на востоке Украины.



Но продолжил и закончил президент Германии совсем в другом ключе. Он призвал усилить диалог, обращать внимание на точку зрения партнера, а также пытаться понять оппонента и его интересы. Без этого, по словам господина Штайнмайера, не удастся сохранить ядерную сделку с Ираном, а также добиться мира на востоке Украины. При этом Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости изменить отношения с РФ. "Нужно улучшенное отношение ЕС к России и России к ЕС, но не за счет государств и народов центральной Европы",- отметил президент ФРГ, добавив, что европейская политика в отношении РФ не должна ограничиваться санкциями и осуждающими Москву заявлениями.



В субботу можно будет оценить, возымел ли этот призыв действие. И не только потому, что Сергей Лавров будет одним из спикеров второго дня конференции. В один день с ним на мюнхенском форуме дебютирует президент Украины Владимир Зеленский. Несложно предсказать, что ключевой темой его речи будет конфликт в Донбассе, стороной которого Киев считает Москву.



Елена Черненко, Владимир Соловьев, Мюнхен



№28 от 15.02.2020, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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