Турки спешно строят укреп-посты в северной Сирии. Как их потом выковыривать?

12:05 15.02.2020

Турция создаст еще два наблюдательных поста недалеко от Алеппо



Турецкие военные начали возводить два наблюдательных постах недалеко от города Эль-Атариб к западу от Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen. Посты будут созданы в двух населенных пунктах - Таввама и Кфар-Кармин. Эти территории входят в зону деэскалации Идлиб, где в последнее время участились столкновения между сирийский правительственными силами и турецкими военными.

По информации телеканала, цель возводимых постов - помешать наступлению сирийской армии, которое сейчас продолжается недалеко от Эль-Атариба. Несколькими днями ранее СМИ сообщили о создании в этом районе еще одного турецкого пункта наблюдения между населенными пунктами.

Также агентство Anadolu сообщило о новой переброске турецких военных в Идлиб. По информации турецкого агентства, в район наблюдательных пунктов в провинции Хатай направляется колонна из 60 БТР со спецназом.



Напомним, очередной раунд российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в регионе не принес результатов. 13 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных.