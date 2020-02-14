Турки спешно строят укреп-посты в северной Сирии. Как их потом выковыривать?

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12:05 15.02.2020
Турция создаст еще два наблюдательных поста недалеко от Алеппо
Турецкие военные начали возводить два наблюдательных постах недалеко от города Эль-Атариб к западу от Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen. Посты будут созданы в двух населенных пунктах - Таввама и Кфар-Кармин. Эти территории входят в зону деэскалации Идлиб, где в последнее время участились столкновения между сирийский правительственными силами и турецкими военными.
По информации телеканала, цель возводимых постов - помешать наступлению сирийской армии, которое сейчас продолжается недалеко от Эль-Атариба. Несколькими днями ранее СМИ сообщили о создании в этом районе еще одного турецкого пункта наблюдения между населенными пунктами.
Также агентство Anadolu сообщило о новой переброске турецких военных в Идлиб. По информации турецкого агентства, в район наблюдательных пунктов в провинции Хатай направляется колонна из 60 БТР со спецназом.
Напомним, очередной раунд российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в регионе не принес результатов. 13 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных.