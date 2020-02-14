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Злой Русский космос против мирной Америки, - К.Душенов
13:25 15.02.2020

эти коварные русские намутили там наверху что-то страшное…

Победа на земле куется в космосе. В современной войне между великими державами победит тот, кто сумеет завоевать господство в околоземном космическом пространстве. Там, где на разных орбитах вращаются спутники разведки и обнаружения, целеуказания и наведения "умного" оружия. Там же, в составе орбитальных группировок, действуют космические аппараты, которые обеспечивают всех нас связью и информацией, управляют движением пароходов и поездов, поддерживают эффективное функционирование систем энергоснабжения, административного, военного и государственного управления. Поэтому сегодня самое пристальное внимание как военного экспертного сообщества, так и средств массовой информации вызывает оружие, способное повлиять на баланс сил в космическом пространстве.
Например, недавно активное маневрирование российского космического аппарата "Космос-2542" вблизи американского разведывательного спутника USA 245 вызвало в США очередную волну опасений и подозрений. В Пентагоне считают, что такие российские "спутники-инспекторы", способные неоднократно менять свои орбиты и целенаправленно сближаться с другими космическими аппаратами, могут использоваться также для сбора разведывательных данных или даже для уничтожения вражеских аппаратов.

Как сообщает американский информационно-аналитический журнал Technology Review, русский спутник "Космос-2542", запущенный в ноябре прошлого года с военного космодрома Плесецк, недавно синхронизировал траекторию своего полета с американским спутником USA 245. Сейчас эти два аппарата разделяют всего несколько километров, а это очень близкое соседство по меркам космоса. Такие действия российского спутника свидетельствуют о том, что он ведет слежку за американским аппаратом - и Соединенные Штаты ничего не могут с этим поделать, никак не могут этому помешать...

Начиная с 20 января "Космос-2542" провел дополнительную серию маневров, чтобы изменить свою орбитальную позицию. Теперь орбиты спутников скорректированы таким образом, что аппараты сближаются один раз каждые 11-12 дней. При этом, наш "Космос" имеет возможность наблюдать за американским аппаратом с разных сторон.
Американцы встревожены. Бывший сотрудник отдела безопасности воздушно-космических систем в Центре стратегических и международных исследований Томас Робертс убежден, что "Космос 2542" следует за USA 245, чтобы шпионить за ним: "На низкой околоземной орбите находится множество аппаратов, но тратить ценное горючее таким образом, чтобы занять идеальное положение и держать в поле зрения другой спутник, – по-моему, это за пределами допустимого. Это не совпадение".

Глава проекта безопасности воздушно-космических систем в том же Центре Тодд Харрисон утверждает, что русские спутники-шпионы целенаправленно ведут наблюдение за космическими аппаратами США. "Космос 2542", по мнению Харрисона, может определять апертуру и разрешение камер, установленных на спутнике USA 245. А если русский аппарат оснащен радиочастотным датчиком, он может к тому же прослушивать слабые сигналы, поступающие с USA 245, и определять, какие именно процессы происходят на борту у американца, когда он выполняет те или иные задачи или делает снимки.

Эксперты, опрошенные американским изданием, заявляют о том, что Россия "регулярно прибегает к подобным трюкам уже примерно 10 лет", а самым известным примером называют маневры нашего спутника "Луч", который "много раз приближался и держался в непосредственной близости от спутников других стран на геостационарной орбите".
Да, технологии русских спутников-инспекторов постоянно совершенствуются. Но почти вся информация о таких проектах скрывается под грифом "совершенно секретно". Со стороны определить грань между разведывательными и боевыми спутниками практически невозможно. Так что, не исключено, что наши спутники-шпионы могут легко "переобуваться" и становиться спутниками-убийцами, время от времени ослепляющими Пентагон и портящими орбитальное зрение Вашингтону, а в случае необходимости способными даже уничтожить вражеский аппарат.
Отрадно видеть, что русский космос активно развивается и уже достиг значительных результатов, которые все чаще и чаще вызывают тревогу у нашего противника. Так держать!
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

P.S. И да, кстати. Вот уже долгие годы американцы используют в своих ракетах для вывода на орбиту космических аппаратов русский ракетный двигатель РД-180. Своего-то нет! Начиная с 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, они неоднократно пытались от него отказаться и разработать собственный аналог, но ничего не вышло. Более того, аналитики американского конгресса считают, что Соединенным Штатам не удастся найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

"Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям, вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года", - говорится в недавнем докладе Конгрессу на эту тему.

И это несмотря на то, что американские специалисты принимали участие в создании РД-180 в 1990-е годы. И даже получили часть конструкторской документации! Но самостоятельно разработать собственный двигатель с такими же характеристиками им не удалось. Созданный американцами двигатель проигрывал российскому по многим показателям примерно в два раза.
Поэтому неудивительно, что в прошлом году они снова закупили у нас шесть двигателей для своих ракет. Кроме того, еще шесть двигателей РД-180 планируется отправить в США в нынешнем, 2020 году.
Вот так-то!

Конст. Душенов

Источник - завтра
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