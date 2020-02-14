 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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FT: США ввели санкции против Русала Дерипаски за то, что он тайно отмывал деньги Путина через Киргизию
14:56 15.02.2020

FT: США считают, что Олег Дерипаска отмывал деньги в интересах Владимира Путина

Министерство финансов США заявило, что санкции против российского миллиардера Олег Дерипаски были введены, так как он тайно отмывал деньги в интересах Владимира Путина

По данным авторов письма, Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил 800 миллионов долларов в объекты к Олимпиаде в Сочи, переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций, а в 2004 году по поручению Путина присутствовал на встрече властей России и Киргизии

Министерство финансов США заявило, что санкции против российского миллиардера Олег Дерипаски были введены, так как он тайно отмывал деньги в интересах Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо, которое было направлено адвокатам олигарха из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Защита Дерипаски требовала от Минюста рассекретить материалы, которые стали основанием для введения санкций против бизнесмена. В конце декабря 2019 года ведомство согласилось это сделать.

В ответе OFAC говорится, что в 2016 году Дерипаска был предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра. По данным ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия для перевода личных средств Путина.
По данным авторов письма, Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил 800 миллионов долларов в объекты к Олимпиаде в Сочи, переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций, а в 2004 году по поручению Путина присутствовал на встрече властей России и Киргизии. По состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России, а в сентябре 2017 года отменил IPO своей компании "ГАЗ", чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина. Все эти данные не сопровождаются информацией об источниках.
Сам миллиардер Олег Дерипаска и представитель Кремля опровергли информацию, поступившую из американского Минфина. "Только догадки, слухи и ахинея. Это вздор", - заявил Дерипаска, комментируя FT ответ OFAC.

"Это неправда. Вот и все", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минфин США отказался давать комментарии по этому вопросу.
Говоря о встрече властей России и Киргизии в 2004 году, миллиардер пояснил, что речь о несостоявшемся проекте UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. "Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал - "пошел вон"", - прокомментировал Дерипаска.
Сторона Дерипаски подала иск к OFAC в Вашингтоне, намереваясь доказать, что решение о санкциях против него не основано на фактах. Публикация оснований для санкций - один из первых этапов разбирательства. По оценке самого Дерипаски, решения суда стоит ждать примерно через полтора года.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, "ЕвроСибЭнерго", группа "ГАЗ" и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN.
Дерипаска был включен в санкционный список по двум формальным основаниям: он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории "по поручению президента Владимира Путина") и он "работает в энергетическом секторе" России (ему принадлежал контроль в электроэнергетической компании "ЕвроСибЭнерго").
Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать в управление о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть "положительное изменение поведения", неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC. В очередном прошении, которое Дерипаска направил в ноябре, он указывает, что владение компанией "ЕвроСибЭнерго" потеряло актуальность после того, как он отказался от контроля над группой En+, в которую и входит "ЕвроСибЭнерго". Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа N 13662 было ошибочным, поскольку "ЕвроСибЭнерго" работает не в "энергетическом" секторе, а в секторе генерации электроэнергии.

Источник - newsru.com
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