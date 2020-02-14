Пентагон разругался с Конгрессом США из-за российских РД-180

15:10 15.02.2020 Нужно ли Москве наказать Вашингтон, отказав в поставках ракетных двигателей



Сергей Аксенов

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Алексей Леонков

Владимир Прохватилов

Иван Моисеев



Соединенные Штаты еще долгие годы не смогут отказаться от российского ракетного двигателя РД-180. К такому выводу пришли специалисты исследовательской службы американского Конгресса, изучив состояние национальной программы космических запусков.



"Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года", - цитирует RT доклад специалистов.



Мнение Конгресса вошло в противоречие с позицией Пентагона, который, несмотря на успешную эксплуатацию РД-180 (76 удачных пусков из 76-ти) намерен отказаться от них к 2022 году. Именно с этого момента вступит в силу соответствующее решение Минобороны США, о котором было объявлено весной 2019 года.



Тогда позиция американских военных огорчила Роскосмос. Запрет там посчитали недобросовестной конкуренцией. "Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса. Роскосмос осуждает данное решение военного ведомства США", - заявили в госкорпорации.



Чувствуется, что российской стороне нравилось вести прибыльный космический бизнес. Звучавшие иногда предложения "наказать" американцев за санкции, лишив их поставок незаменимого РД-180, наши власти воспринимали как неуместные. "Это было бы равносильно выстрелу в ногу", - пояснял ситуацию заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



На данный момент Россия поставила в США 119 ракетных двигателей РД-180, которые применялись при 88 полетах ракет. В последний раз - 10 февраля в ходе реализации американской миссии по изучению Солнца Solar Orbiter. Высшей похвалы российский двигатель заслужил от Илона Маска, чья компании SpaceX пытается разработать аналогичный агрегат Raptor.



Оценивая причины, по которым Россия все-таки поставляет РД-180 своему "заклятому другу" - США, китайское издание Sohu отметило, что Путин проводит политику, которая включается в себя как "анти", так и "про" американские действия. Первые положительно сказывается на престиже Путина внутри страны, а вторые приносят финансовую прибыль России.



О том, почему американцы, годами приобретая РД-180, до сих пор не смогли воспроизвести этот агрегат, нам рассказал эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.



- Нам выгодно продавать эти двигатели американцам. Это дает поддержку нашим мощностям.



"СП": - Но ведь мы рискуем передать им секреты в стратегической космической сфере?



- Продажа целиком того или иного аппарата ничего не дает тому, кто его купил, даже если покупатель займется обратным инжинирингом. Дело в том, что всегда есть какие-то производственные, технологические секреты, которые знает только тот, кто этот двигатель разработал и производит. Например, в чертежах, где допуски, посадки, указано, что такой-то винт надо завинтить под таким-то углом, такая-то шайба, такой-то фланец, кронштейн и т. д.



Американцы, получив аппарат и техническую документацию, надеялись без проблем это реализовать самостоятельно, но потом бац, и этот винт не встает на место. И только "дядя Вася в Урюпинске" знает, чтобы этот винт посадить на указанное место в кронштейне, нужно этот кронштейн предварительно разогреть и тогда винт войдет легко и встанет как мертвый. Это дает преемственность опыта научных, конструкторских, инженерных и технических кадров, которая есть у нас, и которой нет у американцев.



Они сейчас свой двигатель делают и однажды его сделают. Но вопрос именно в том, что нескоро. Думаю, в Конгрессе США люди более-менее спокойные и они называют как раз реальный срок. А в Пентагоне заинтересованы, чтобы связанным с ним фирмам выделили побольше денег.



Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что американский ВПК будет только рад, если Россия перестанет поставлять РД-180.



- Когда заключался контракт с американцами, один двигатель стоил 9 млн. долларов. Это был 1996 год, еще до дефолта, и это были очень большие деньги. Сейчас чисто экономические причины - выравнивание цены доллара привела к тому, что цена одного двигателя выросла ориентировочно до 15 млн. долларов.



Так что для "Энергомаша" - производителя РД-180, это очень выгодный контракт. Хотя бы потому, что все деньги, которые ушли на разработку РД-180, - это все условно деньги СССР. Они все давно списаны. Двигатель им достался бесплатно. Разве что потратились на переделку четырехкамерного РД-170 в двухкамерный РД-180. Да, это сложная конструкторская и проектная работа, но все равно не такая сложная, чем создание двигатель с нуля.



Вообще, российские компании, имеющие контракты на мировом рынке, находятся в более выгодном положении, чем те, кто работает по госзаказу. По госзаказу деньги бюджетные и там прибыль законодательно ограничена 10 процентами. В отличие от Штатов, у нас военные и космические заказы невыгодны. Их выполняют либо под давлением, либо потому, что больше не с чего зарабатывать.



Так что РД-180 имел бы большие перспективы в США, поскольку там активно запускают ракеты, а двигатель очень удачный. Но, к сожалению, так не случилось. Американцы контракт закрыли.



"СП": - Пентагон закрыл, да, но теперь Конгресс забеспокоился, что они сами не справятся даже до 2030 года…



- На самом деле, РД-180 занимает всего 10% от всей американской тяги. Вот какое у него там место. Если мы не станем его поставлять, они мгновенно найдут ему замену. Их ВПК пытался запретить сделку с самого начала, предлагая себя. И до судов доходило. Для них мы - конкуренты.



То, что сказали в Конгрессе про 2030 год, может быть, связано с тем, что там рассчитывают использовать уже закупленные РД-180, а для этого потребуется некий законодательный акт, снимающий запрет на их использование.



По мнению военного эксперта Алеексея Леонкова, угрозы российской безопасности продажа в США наших двигателей не несет.



- Все забывают тот момент, что РД-180 создавался при участии американцев. Мы пообещали, что разработаем двигатель и будем им его продавать, пока они не создадут свой собственный. То есть мы связаны обязательствами.



К тому же наш Роскосмос находится в непростой финансовой ситуации. Любые деньги, которые приходят из-за рубежа, являются хорошей добавкой к бюджету, которую при грамотном управлении можно вкладывать в развитие.



"СП": - Деньги - дело хорошее. Но не помогаем ли мы таким образом США ослаблять нашу безопасность?



- Американцы с помощью РД-180 запускают в основном ракеты Аtlas-5 по программе дальнего космоса, некоторые спутники, которые входят в GPS-системы и еще известный всем беспилотник Х-37B. Говорить, что все это существенно бьет по нашей безопасности - неверно. Может, какое-то косвенное влияние имеется, но если на это обращать внимание, то значит, не замечать то, что у нас сейчас происходит.



А происходит восстановление спутниковых группировок военного назначения. Спутники ГЛОНАСС уже работают на армию. Выводятся спутники связи, разведки, аппараты с атомными двигателями… То есть идет планомерный процесс. Хотя и не так быстро, как хотелось бы. Но это связано с тем, что процессы в Роскосмосе долгое время никем не регулировались. Но сейчас с приходом туда Следственного комитета регулировка налажена.



Если все будет идти в том же темпе, то многие космические программы будут восстановлены на должном уровне, и мы получим тот результат, ради которого вообще затевались реформы в Роскосмосе. Источник - СвободнаяПресса

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