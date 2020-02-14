Эдуард Лимонов о расстреле в таиландском торговом центре "Терминал-21"

15:12 15.02.2020

В чудесных индокитаях



Эдуард Лимонов



Раньше все оперетты про азиатские страны ставили. Загадочность привлекала и экзотичность. Азиатские нравы интерпретировались легко, и всегда с европейской точки зрения. Подчеркнуто узкоглазые азиаты прыгали по сценам полуодетые и позолоченные.



Так, помню, Юл Бриннер исполнял роль короля король Сиама, влюбленный до потери сознания в белокурую европейку. Вокруг позолоченные статуи, многорукие и многоногие Шивы, дымы курильниц, и так было всем хорошо.



Вначале противоположное сценическим стереотипам случалось только в США, теперь же расползлось по всей планете. Я имею в виду немотивированные убийства. Это изуверство выползло из американских школ и углубилось в страны.



Вот теперь имеем случай Джакрапанта Тома.



Пока еще непонятно, кто он такой - старший сержант или младший офицер, его и так, и так называли. Ясно, что профессиональный военный. С оружием обращаться еще как умеет (умел, потому что на том свете уже).



Ну и, конечно, власти. В данном случае власти Таиланда.



Но все власти одинаковы в том смысле, что пытаются скрыть от своих населений неприятную правду.



Обычно стараются выдать убийцу за психопата, а преднамеренное массовое убийство за дело рук психопата.



Вначале таиландские власти объявили, что Джакрапант так расстроился, что имеет проблемы с продажей дома, что пошел и убил 26 человек.



Когда выяснилось что перед тем как войти в Торговый Центр "Терминал-21" Джакрапант заглянул в дом своего командира и убил его и еще нескольких сослуживцев, версия о неудачной истории сама собой развалилась, ибо причем здесь командир, не он же, очевидно, мешал Джакрапанту продать дом. К ТЦ вызвали ему маму, чтоб уговорила сдаться, но что ему мама? Что такому мама?



Дальше посыпались детали указывающие на то что Джакрапант мыслил о высших категориях. Что, старший сержант или младший офицер не может размышлять о высших категориях? Может.



И выявилась связь Джакрапанта с интернетом, как и у всех массовых убийц в последнее время по всему Земному шару. Джакрапант, оказывается, за день до своих убийств написал в Фейсбуке: "Смерти не избежит никто". Звучит и грозно, и мистически, и ведь сущая правда.



Далее он стал вести репортаж своих убийств из торгового центра и кокетливо спросил мир: "Должен ли я сдаться?". Через какое-то количество минут его заблокировали за "пропаганду насилия", но мир успел с ним познакомиться. Круглое китайского типа лицо в каске, совсем не опечаленное.



Его ликвидировал тайский спецназ, а мы с вами имеем на руках проблему: почему?



Его кредо высказанное в соцсетях "Смерти не избежит никто" изобличает в нем глубокие мысли, а не мелкую заботу о том, что вот дом не продается. Потом, Таиланд - страна буддизма и индуизма, там верят, что смерть это избавление от плена жизни, там радуются смерти.



Ну и добавьте к этому еще и геростратов комплекс современного человека, что европейцев, что азиатов. Желание мгновенно прославиться. И главное - современность дала джакрапантам возможность мгновенно прославиться. Так мне кажется. И русскую народную пословицу вспомните - "На миру и смерть красна".



И вы будете иметь достаточно мотиваций для действий Джакрапанта Тома, спокойно идущего по торговому центру "Терминал- 21". Ведь вы все видели как он спокойно, не торопясь, шел.