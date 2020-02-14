Западный спецслужбы, через откровения Айсултана, распотрошат интимные тайны Ак-Орды, - рос-сенатор Клинцевич

15:15 15.02.2020

Клинцевич объяснил, зачем внук Назарбаева попросил политическое убежище у Британии



В Совфеде допустили связь ЦРУ с внуком Назарбаева, попросившего у Лондона политубежище



Западные спецслужбы, возможно, давая внуку первого президента Казахстана свое покровительство, пытаются узнать какую-то интересную для них информацию, однако ничего серьезного у них выяснить не получится. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.



Просьба о политическом убежище



Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который ранее пытался покончить с собой и получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Решение попросить у Лондона политическое убежище Айсултан Назарбаев объяснил давлением на него со стороны семьи. Более того, он заявил, что якобы имеет данные "о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана".



"Единственной моей слабостью стали наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности! Я не хотел быть частью этого нескончаемого потока жадности и ненасытности! Они, моя мать и ее нынешний муж, нанимали частные детективные компании, когда я бывал в Лондоне: они пытались найти компромат на меня. Но, кроме наркотиков, ничего не было!" - оправдывается Айсултан Назарбаев.



Кроме того, он признался, что его мать и ее муж якобы нанимали детективов в Лондоне и пытались найти компромат на него.



"Они прислали охрану и пытались против моей воли вытащить меня в Казахстан, а после закрыть опять: где-нибудь в России! Но мне удалось убежать от них! И таким образом, я вломился в чужую квартиру, где меня арестовала полиция Британии, и посадила меня в тюрьму Wandsworth!" - рассказывает внук Назарбаева.



Связь с западными спецслужбами



Сенатор Франц Клинцевич допустил возможную связь американских спецслужб, например, ЦРУ, с внуком Назарбаева.



"Работа американских спецслужб по такому резонансному делу, безусловно, просматривается. Возможно, таким образом они пытаются дать покровительство или оказать помощь для того, чтобы незамедлительно воспользоваться информацией. Но практика показывает, что зачастую все это бывает пустышкой, или очень натянутой историей. Я очень сильно сомневаюсь, что этот мальчишка может что-то существенное знать. Мелкие услуги между какими чиновниками - это смешно. Мы [в Совете Федерации] это обязательно изучим", - пояснил Франц Клинцевич.



По словам сенатора, зная методику работы западных спецслужб, включая ЦРУ, они "будут раздувать из мухи слона". Политик не думает, что Айсултан Назарбаев даст какую-то мировую сенсацию.



"Думаю, он пытается закрепиться. Время покажет", - заключил Франц Клинцевич.



Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения республики с Россией образцовыми. Нурсултан Назарбаев также выразил надежду на то, что такие отношения между двумя странами будут всегда. По его словам, находясь на посту президента Казахстана, он делал все возможное для укрепления сотрудничества с Россией.



Автор: Илья Муромский