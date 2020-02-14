Китай: искусственный интеллект и роботы в борьбе с коронавирусом

15:19 15.02.2020

технологии против пандемии



Владимир Овчинский



Эпидемия нового коронавируса не застигла китайскую медицину врасплох. Последние годы в КНР активно ведутся работы по внедрению в практику органов здравоохранения, лечебных и диагностических учреждений искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и телемедицины. Поднебесная делает упор на автоматизацию в медицине.



Это вызвано двумя факторами. Во–первых, Китай включен в гонку по внедрению ИИ в основные сферы жизнедеятельности. Во–вторых, в стране не устранена нехватка медицинских работников: на одну тысячу человек населения приходится только 1,5 врача. А в США – 2,5. Поэтому к началу 2020 года в Китае свыше 130 компаний были задействованы во внедрение ИИ. Такие крупнейшие компании как Alibaba и Tencent создали свои научные центры по разработке и применению диагностического оборудования на базе ИИ. По подсчетам международной консалтинговой компании IDC, рынок медицинских услуг КНР на базе ИИ к 2020 году достиг 930 миллионов долларов.



Перед началом эпидемии нового коронавируса свыше 200 больниц Китая использовало в работе системы диагностики на базе ИИ. На базе облачной системы частной медицинской компании WeDoctor, входящей в состав технологического конгломерата Tencent, создается самая большая в мире медицинская база данных. Она пополняется в режиме онлайн, используя сведения о 5 тыс. симптомах и 2-х тыс. заболеваний. Эксперты ВОЗ считают, что точность диагностики системы составляет 90 %.



Сразу после начала эпидемии в Китае активизирована работа по внедрению находящихся в стадии разработки инновационных медицинских решений.



Первое. Разработана система количественного анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Она призвана помочь в диагностике пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Одним из методов тестирования и диагностики данной пневмонии является компьютерная томография. Однако в связи с большим количеством пациентов и быстрым прогрессированием заболевания возникли сложности точной диагностики и количественного анализа. Новая система анализа может автоматически генерировать точные результаты количественного анализа для одного пациента и значительно повысить эффективность диагностики. Основываясь на многочисленных обзорах данных изображений, врачи могут лучше оценить прогрессирование заболевания и влияние лекарств на пациентов, у которых подтвердили заболевание коронавирусом.



Система разработана китайской IT-компанией Huawei и специалистами Хуачжунского научно-технического университета. Профессор этого вуза Бай Сян отметил, что эта система может помочь врачам различать ранний, прогрессирующий и тяжелый период заболевания. По словам ученого, она делает ранний скрининг и профилактику более эффективными.



Второе. В Китае выпустили мобильное приложение для оценки риска заражения коронавирусом. Приложение, разработанное несколькими государственными ведомствами, определяет, находился ли пользователь в течение последних 14 дней, в близком контакте с зараженным смертельно опасным вирусом, и есть ли у него симптомы коронавирусной инфекции. Если программа занесла человека в группу риска, то он получит от приложения рекомендацию не выходить из дома и дистанционно сообщить врачам поликлиники о контактах с зараженным коронавирусом.



Мобильное приложение определяет близким контактом нахождение без средств защиты с инфицированным в одном помещении, несмотря на то, что у заболевшего нет никаких симптомов инфекции. Речь идет о коллегах по работе, соседях по дому, членах семьи, врачах, к которым обращался пользователи, и другими близкими людьми, с которым человек видится ежедневно. Приложение также учитывает нахождение пользователя с заразившимся в одном транспортном средстве, будь то самолет, поезд, метро, автобус или такси. В частности, в самолете в зону риска попадают все, кто находился в трех рядах от инфицированного, и весь экипаж. Что касается поезда, в группу высокого риска войдут все пассажиры, находившиеся с инфицированным в одном вагоне.



Третье. В целях более эффективного мониторинга тех лиц, которые имели тесные контакты с зараженными коронавирусом нового типа, в среду в городе Чанчунь заработала новая система идентификации личности. Граждане должны отсканировать QR-код, чтобы зарегистрироваться под своим именем при пользовании общественным транспортом.



Четвертое. Китайский технологический гигант компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта для распознавания людей с повышенной температурой или без медицинской маски. Система позволяет бесконтактно определять температуру тела проходящего поблизости человека с допустимой погрешностью в пределах 0,3 градуса Цельсия. Выявив у прохожего признаки жара, система автоматически оповещает об этом медиков. Первоначально новинкой предполагается оснастить некоторые магазины сети Hema Fresh - супермаркетов Alibaba. Затем ее планируется внедрить в больницах, на железнодорожных вокзалах и в метро.



Пятое. Компания Alibaba одновременно запустила на некоторых своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового коронавируса.



Шестое. Китайские ученые разработали робот-опрыскиватель, который может помочь снизить передачу коронавируса нового типа в густонаселенных городских районах. Новая воздушно-струйная машина, оснащенная гусеницами, первоначально была спроектирована для опрыскивания сельскохозяйственных культур. С учетом реальной потребности в борьбе с эпидемией исследователи из Сучжоуского университета в провинции Цзянсу (Восточный Китай) обновили систему распыления, сделав машину более подходящей для жидких дезинфицирующих средств.



"Мы уже экспериментировали с распылением жидких дезинфицирующих средств, что доказало, что концентрация хлора в воздухе была увеличена, а вероятность аэрозольной передачи уменьшилась", - сказал член исследовательской группы Гэн Чансин.



Робот-опрыскиватель может управляться дистанционно. Дальность действия его распылительных устройств может достигать 30 метров. По сообщению исследователей, робот может проходить до 7 километров в час, убивая вирус на площади более 40 тысяч квадратных километров. Он достаточно узок, чтобы маневрировать в жилых микрорайонах, на автобусных остановках, строительных площадках и в подземных парковках. Самоходный опрыскиватель уже был введен в эксплуатацию в некоторых городских районах Сучжоу. Исследователи заявили, что он будет использоваться во многих местных школах и микрорайонах.



Седьмое. Учеными из Академии наук КНР ведется разработка робота – механизированной руки, которая будет брать у пациента с помощью ватного тампона из ротовой полости анализ у пациентов, проверяемых на наличие коронавируса.



Восьмое. В больницах провинции Гуандун уже внедряются роботы со встроенным алгоритмом искусственного интеллекта, которые сами могут доставлять больным еду, лекарства, собирать мусор, менять грязное белье. Эти роботы могут открывать двери, подниматься на лифте, обходить препятствия, читать карты пациентов, создавать базу данных по больным, фиксировать процесс лечения.



Экстремальная и, во многом, трагическая ситуация с распространением нового коронавируса показала огромный мобилизационный потенциал китайского общества на всех направлениях деятельности, в том числе и в сфере здравоохранения.