 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.02.2020
15:20  Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция? - С.Тарасов
15:19  Китай: искусственный интеллект и роботы в борьбе с коронавирусом
15:15  Западный спецслужбы, через откровения Айсултана, распотрошат интимные тайны Ак-Орды, - рос-сенатор Клинцевич
15:12  Эдуард Лимонов о расстреле в таиландском торговом центре "Терминал-21"
15:10  Пентагон разругался с Конгрессом США из-за российских РД-180
15:07  "Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:03  "Здание продано". Пресс-конференция в ташкентском театре "Ильхом"

15:00  Западные строители долгостроев воруют куда больше российских
14:56  FT: США ввели санкции против Русала Дерипаски за то, что он тайно отмывал деньги Путина через Киргизию
14:11  Россия выделила $2,8 млн на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении. Умнее ничего не придумали?
13:25  Злой Русский космос против мирной Америки, - К.Душенов
12:05  Турки спешно строят укреп-посты в северной Сирии. Как их потом выковыривать?
10:19  Покоритель Большой орды казахов и северных киргизов казачий подполковник Василий Герасимов. Забытые солдаты Империи-20
09:57  В будущем Ближнего Востока России нашлось мало места, - дискурс "Валдай"
09:52  Мюнхенская Базария. На конференции по безопасности обсуждают бессилие Запада перед Россией и Китаем
09:41  Казахстан отказался от проведения чемпионата Азии по водному поло из-за коронавируса
06:43  Казахстанка Настя Городко взяла золото на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу
00:57  Эрдоган испытывает терпение России, - "НГ"
00:09  В Узбекистане неожиданно нашли российских "шпионов", - Вл.Мухин
Пятница, 14.02.2020
22:12  В Таджикистане два новых вице-премьера - Давлатшох Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода
22:04  Трамп душит как котят придворных олигархов Путина, - "СП"
19:25  Российский газ не дошел до Турции. Анкара снизила закупки до минимума за 15 лет
18:26  Рахмон снял с постов заместителей Генпрокурора и прокурора города Душанбе
18:23  Названа причина массового отъезда узбекских студентов из Казахстана
17:24  "Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики. Ч. 1, - Н.Нуртазина
16:09  Информация о жизни дунган намеренно искажается.., - "Международное сообщество дунган"
15:54  В Идлибе джихадисты (или турки?) сбили ракетой (российской или американской?) еще один вертолет ВВС Сирии
15:48  Убогая власть и общество с аморальной этикой - смертельная болезнь для Узбекистана, - Б.Мусаев
15:47  Кому не по нраву модернизация авиабазы "Кант"?, - С.Чериков
15:02  Древнейшие документы о татаро-монголах. Где находятся и когда написаны?
14:57  Как генерал Лазарев присоединил к России Грузию и был зарезан грузинской царицей (уроки истории)
14:56  Штирлиц жарил картоху... Экс-вице-премьер Киргизии Разаков отрицает, что он таджикский шпион
14:28  УзбВласти пытаются оспорить решение международного суда о выплате $40 млн туркам по делу Turkuaz
14:03  Эрдоган выступает подрядчиком в большой игре на БлВостоке, - Ст.Тарасов
13:58  Читая "Каннибальские метафизики" де Кастру. Главная ошибка западного мышления, - Александр Дугин
13:46  КазПолуПрез Токаев прибыл с 2-дневным визитом в Мюнхен
13:36  Хакеры хакнули базу данных правонарушений КазГенпрокуратуры
12:53  Айсултаном Назарбаевым манипулируют некие люди и он "под влиянием психоактивных веществ", - казминистр Абаев
12:34  Зачем казахстанцам перепись? - А.Величко
11:37  Планировка Бишкека: игнорировать интересы граждан уже нельзя, - С.Масаулов
11:20  Главу Госстроя Киргизии Абдиева выгоняют в отставку
11:10  На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов
11:02  Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния, - Д.Ашимбаев
10:44  "Достойное служение Родине…". Вышел том воспоминаний о 1-м спикере КазПарламента М.Оспанове
09:59  Бердымухамедов готовит транзит власти и официальную девальвацию
09:54  Сколько стоит мир в Афганистане, - Вл.Щербаков
09:27  Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19
09:23  Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"
09:05  Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой, - "Взгляд"
08:59  На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
08:54  Госчиновники продают Россию хозяевам тех стран, где живут их дети, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай: искусственный интеллект и роботы в борьбе с коронавирусом
15:19 15.02.2020

технологии против пандемии

Владимир Овчинский

Эпидемия нового коронавируса не застигла китайскую медицину врасплох. Последние годы в КНР активно ведутся работы по внедрению в практику органов здравоохранения, лечебных и диагностических учреждений искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и телемедицины. Поднебесная делает упор на автоматизацию в медицине.

Это вызвано двумя факторами. Во–первых, Китай включен в гонку по внедрению ИИ в основные сферы жизнедеятельности. Во–вторых, в стране не устранена нехватка медицинских работников: на одну тысячу человек населения приходится только 1,5 врача. А в США – 2,5. Поэтому к началу 2020 года в Китае свыше 130 компаний были задействованы во внедрение ИИ. Такие крупнейшие компании как Alibaba и Tencent создали свои научные центры по разработке и применению диагностического оборудования на базе ИИ. По подсчетам международной консалтинговой компании IDC, рынок медицинских услуг КНР на базе ИИ к 2020 году достиг 930 миллионов долларов.

Перед началом эпидемии нового коронавируса свыше 200 больниц Китая использовало в работе системы диагностики на базе ИИ. На базе облачной системы частной медицинской компании WeDoctor, входящей в состав технологического конгломерата Tencent, создается самая большая в мире медицинская база данных. Она пополняется в режиме онлайн, используя сведения о 5 тыс. симптомах и 2-х тыс. заболеваний. Эксперты ВОЗ считают, что точность диагностики системы составляет 90 %.

Сразу после начала эпидемии в Китае активизирована работа по внедрению находящихся в стадии разработки инновационных медицинских решений.

Первое. Разработана система количественного анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Она призвана помочь в диагностике пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Одним из методов тестирования и диагностики данной пневмонии является компьютерная томография. Однако в связи с большим количеством пациентов и быстрым прогрессированием заболевания возникли сложности точной диагностики и количественного анализа. Новая система анализа может автоматически генерировать точные результаты количественного анализа для одного пациента и значительно повысить эффективность диагностики. Основываясь на многочисленных обзорах данных изображений, врачи могут лучше оценить прогрессирование заболевания и влияние лекарств на пациентов, у которых подтвердили заболевание коронавирусом.

Система разработана китайской IT-компанией Huawei и специалистами Хуачжунского научно-технического университета. Профессор этого вуза Бай Сян отметил, что эта система может помочь врачам различать ранний, прогрессирующий и тяжелый период заболевания. По словам ученого, она делает ранний скрининг и профилактику более эффективными.

Второе. В Китае выпустили мобильное приложение для оценки риска заражения коронавирусом. Приложение, разработанное несколькими государственными ведомствами, определяет, находился ли пользователь в течение последних 14 дней, в близком контакте с зараженным смертельно опасным вирусом, и есть ли у него симптомы коронавирусной инфекции. Если программа занесла человека в группу риска, то он получит от приложения рекомендацию не выходить из дома и дистанционно сообщить врачам поликлиники о контактах с зараженным коронавирусом.

Мобильное приложение определяет близким контактом нахождение без средств защиты с инфицированным в одном помещении, несмотря на то, что у заболевшего нет никаких симптомов инфекции. Речь идет о коллегах по работе, соседях по дому, членах семьи, врачах, к которым обращался пользователи, и другими близкими людьми, с которым человек видится ежедневно. Приложение также учитывает нахождение пользователя с заразившимся в одном транспортном средстве, будь то самолет, поезд, метро, автобус или такси. В частности, в самолете в зону риска попадают все, кто находился в трех рядах от инфицированного, и весь экипаж. Что касается поезда, в группу высокого риска войдут все пассажиры, находившиеся с инфицированным в одном вагоне.

Третье. В целях более эффективного мониторинга тех лиц, которые имели тесные контакты с зараженными коронавирусом нового типа, в среду в городе Чанчунь заработала новая система идентификации личности. Граждане должны отсканировать QR-код, чтобы зарегистрироваться под своим именем при пользовании общественным транспортом.

Четвертое. Китайский технологический гигант компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта для распознавания людей с повышенной температурой или без медицинской маски. Система позволяет бесконтактно определять температуру тела проходящего поблизости человека с допустимой погрешностью в пределах 0,3 градуса Цельсия. Выявив у прохожего признаки жара, система автоматически оповещает об этом медиков. Первоначально новинкой предполагается оснастить некоторые магазины сети Hema Fresh - супермаркетов Alibaba. Затем ее планируется внедрить в больницах, на железнодорожных вокзалах и в метро.

Пятое. Компания Alibaba одновременно запустила на некоторых своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового коронавируса.

Шестое. Китайские ученые разработали робот-опрыскиватель, который может помочь снизить передачу коронавируса нового типа в густонаселенных городских районах. Новая воздушно-струйная машина, оснащенная гусеницами, первоначально была спроектирована для опрыскивания сельскохозяйственных культур. С учетом реальной потребности в борьбе с эпидемией исследователи из Сучжоуского университета в провинции Цзянсу (Восточный Китай) обновили систему распыления, сделав машину более подходящей для жидких дезинфицирующих средств.

"Мы уже экспериментировали с распылением жидких дезинфицирующих средств, что доказало, что концентрация хлора в воздухе была увеличена, а вероятность аэрозольной передачи уменьшилась", - сказал член исследовательской группы Гэн Чансин.

Робот-опрыскиватель может управляться дистанционно. Дальность действия его распылительных устройств может достигать 30 метров. По сообщению исследователей, робот может проходить до 7 километров в час, убивая вирус на площади более 40 тысяч квадратных километров. Он достаточно узок, чтобы маневрировать в жилых микрорайонах, на автобусных остановках, строительных площадках и в подземных парковках. Самоходный опрыскиватель уже был введен в эксплуатацию в некоторых городских районах Сучжоу. Исследователи заявили, что он будет использоваться во многих местных школах и микрорайонах.

Седьмое. Учеными из Академии наук КНР ведется разработка робота – механизированной руки, которая будет брать у пациента с помощью ватного тампона из ротовой полости анализ у пациентов, проверяемых на наличие коронавируса.

Восьмое. В больницах провинции Гуандун уже внедряются роботы со встроенным алгоритмом искусственного интеллекта, которые сами могут доставлять больным еду, лекарства, собирать мусор, менять грязное белье. Эти роботы могут открывать двери, подниматься на лифте, обходить препятствия, читать карты пациентов, создавать базу данных по больным, фиксировать процесс лечения.

Экстремальная и, во многом, трагическая ситуация с распространением нового коронавируса показала огромный мобилизационный потенциал китайского общества на всех направлениях деятельности, в том числе и в сфере здравоохранения.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581769140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией ВОЗ
- Дарига Назарбаева: Некачественные законы дискредитируют государственную власть
- Аскар Мамин проинспектировал ход строительства инфраструктуры г. Туркестана
- Крымбек Кушербаев провел заседание государственных комиссий по проведению юбилеев Абая и Абу Насра аль-Фараби
- Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления
- Кадровые перестановки
- За ними не заржавеет
- Мажилисмены обсудили вопросы внедрения современных форматов работы судов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  