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Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция? - С.Тарасов
15:20 15.02.2020

Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция?

Анкару стали толкать в сторону создания напряженности в отношениях с Москвой с риском подорвать партнерское сотрудничество между двумя странами. Появилась угроза развалить и без того хрупкий баланс сил, который участники астанинского процесса выстраивали в последнее время.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Тому, что происходит в сирийской провинции Идлиб, где Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию, дала свою диагностику официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, причина нынешней деградации ситуации в том, что "Турция хронически не выполняет обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года" и перебросила "подконтрольные отряды так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции "Источник мира" и в Ливию".

К сожалению, главные положения этого меморандума известны только в общих чертах, но складывается впечатление, что Анкара стремится в Идлибе усилить позиции так называемой умеренной вооруженной оппозиции, чтобы в дальнейшем, как считает турецкий военный эксперт Метин Гюрджан, "инициировать с Москвой новые переговоры о перемирии в Идлибе". И это чисто ливийский сценарий, когда территории одной из провинций оказываются под контролем оппозиции, которая начинает формировать параллельные структуры власти. Помимо того, Анкара стремится сохранить над пограничными территориями на севере Сирии контроль, полученный в результате военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Кстати, на это недавно намекал и специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который вдруг решил обеспокоиться ситуацией в Идлибе. Понятно, что Дамаск не намерен допускать реализации турецкого сценария и предпринимает соответствующие контрдействия. К тому же коалиция террористических группировок в Идлибе отказывается выполнять требования Анкары и сдать оружие. Так что в треугольнике Турция - сирийская оппозиция - радикальные группировки в Идлибе складывается непростая ситуация, когда каждая из сторон пытается провести собственную игру, когда наружу выскакивают острые сюжеты, не прописанные в Сочинском меморандуме.

Именно в этом зазоре пытается маневрировать Турция. Но как? Турецкое издание Evrensel пишет, что для Анкары наступает момент истины, когда ей приходится считаться с обвинениями России в сотрудничестве с орудующими в регионе террористическими группами джихадистов. Кстати, недавно об этом заявлял и Париж. Более того, стали обнажаться контуры турецкой политики двойных стандартов, зигзаги между США и Россией такого уровня, чтобы обозначить на идлибском плацдарме их противостояние. Как утверждает Evrensel, "вряд ли это можно считать пустым ожиданием", так как Анкара ожидает от Вашингтона "каких-то новых предложений по Идлибу, которые могут сделать Турцию участницей американских региональных стратегий". Отсюда и громкие заявления Эрдогана о развале астанинского процесса. Однако издание не исключает, что результатом интриги может стать то, что Турции придется "ликвидировать свои наблюдательные посты и покинуть Идлиб".

Что тогда происходит? Турецкая газета Yeni Safak предлагает искать ответ в итогах визита верховного главнокомандующего НАТО в Европе Тода Уолтерса в Турцию, в ходе которого могло быть "желание Пентагона возродить отношения с Анкарой по "безопасной зоне" на севере Сирии" и какие-то договоренности между действующими в Идлибе террористическими группировками, чтобы не допустить создания в будущем так называемой "средиземноморско-иранской линии". Отметим и то, что в Турции раздаются голоса о необходимости подключения к событиям НАТО. Вот только ей необходимо прежде убедить своих союзников в том, что появился фактор угрозы национальной безопасности туркам. Любопытно, что Париж ранее предполагал возможность и такого сценария со стороны Анкары. Но кому и какой силе отводится роль инициатора подобных действий? Говоря иначе, Эрдоган решил, или его стали толкать в сторону создания напряженности в отношениях с Россией с риском подорвать партнерское сотрудничество между двумя странами.

"Правила боя в Сирии изменились. Теперь начинается новая эпоха", - такими словами один из представителей турецкой армии охарактеризовал агентству Reuters ситуацию в провинции Идлиб. С ним трудно не согласиться, ведь начинает рушиться и без того хрупкий баланс сил, который участники астанинского процесса выстраивали в последнее время. И еще. Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений. На первой приведено фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: "Мы рядом с нашим союзником по НАТО, Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных". Рядом приведена инфографика турецкого государственного информагентства Anadolu об американской военной помощи силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Посольство России сопроводило иллюстрации подписью по-турецки "Решать вам". Пусть решают.

Источник - REGNUM
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