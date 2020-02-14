Кто стоит за погромами в Южном Казахстане? - В.Прохватилов

16:01 15.02.2020

За событиями, произошедшими на юге Казахстана в ночь с 7 на 8 февраля, могут стоять местные силовики и персонально глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Такую версию выдвигают российские СМИ. Подписывайтесь на электронную газету "Век" в: По информации ряда источников, в конфликте против дунган под прикрытием полиции принимали участие уйгуры. Это хорошо видно на видео, которые распространили в Сети. "На этапе подготовки, профилактики межнациональных отношений и оперативного реагирования сутки не было никаких действий со стороны силовиков. А на видео показано, что силовики ходят вместе с погромщиками. Это вызывает определенные вопросы", – заявил в интервью российским СМИ директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов. По его словам, любой погром – это страшный удар по имиджу власти. Для Казахстана, называвшего себя "страной межнациональной гармонии", особенно. Для нового президента Токаева, начавшего либерализацию политической системы страны, вдвойне.



Не секрет, что есть влиятельные силы в аппарате государства, которые хотели бы вести жесткий курс даже ценой внешнего управления. Если Ак-Орда (резиденция президента Казахстана - ред.) жестко и быстро не отреагирует на эту провокацию, то за ней последуют другие и более масштабные. О каком внешнем управлении говорит российский эксперт? И кто может стоять за действиями казахстанских силовиков, фактически помогавших погромщикам? Во-первых, нужно отметить, что погромы в местах компактного проживания казахстанских дунган явно приурочены к годовщине президентства Касым-Жомарта Токаева. Его курс на либерализацию и большую открытость откровенно осуждается в силовом сообществе республики.



В силовые структуры Казахстана в последние годы пришла националистически настроенная молодежь, которая ориентирована не на западные либеральные ценности, а на Китай с его, по сути, тоталитарным режимом. Во главе республиканского Комитета национальной безопасности стоит "серый кардинал" Казахстана Карим Масимов, который, как пишут российские СМИ, мог стоять за трагическими событиями в южноказахстанских селах."Масимов ведет свою игру одновременно на нескольких досках. Он работал с Китаем. И если Китай введет свои войска для стабилизации ситуации в Казахстане (а такое возможно, если, например, конфликт затронет многочисленную управляемую уйгурскую группу), то здесь появится удобный способ реабилитировать Китай в международных глазах и ввести войска для охраны экономического проекта "Один пояс – один путь" и транзитных интересов", – отмечает российский эксперт. Еще один интересный момент. В ходе погромов и беспорядков в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях республики отключилась высоковольтная ЛЭП 500 кВ, что привело к прекращению подачи электроэнергии в ряд населенных пунктов этих областей. Не работали также мессенджеры. То есть была создана идеальная ситуация для того, чтобы погромщики в сопровождении полиции безнаказанно сжигали села дунган и убивали их жителей.



Представляется, что организовать столь синхронное прикрытие действий фашиствующих националистов могли только силовики из Комитета национальной безопасности Казахстана, которыми руководит Карим Масимов. Карим Кажимканович долгие годы был "серым кардиналом" Казахстана, да и сейчас его влияние вряд ли уступает политическому весу формального преемника Елбасы президента Токаева. Свое влияние Масимов приобрел, как пишут СМИ, погасив "Казахгейт", - дело об откатах, которые получал Нурсултан Назарбаев от крупнейших концернов, таких, как Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil, за предоставление права вести нефтяной бизнес в Казахстане. Масимов благодаря покровительству Елбасы приобрел в республике практически неограниченную власть и стал премьер-министром Казахстана. Более масштабных амбиций у него не было по той причине, что по национальности Масимов уйгур. Заметим, что среди казахов, чинивших убийства и погромы в селах дунган, были замечены и уйгуры. Масимов является выпускником Пекинского института языка и культуры юридического факультета Уханьского университета, из-за чего его иногда называют "китайцем". Карьера Масимова развивалась именно в Поднебесной, в представительских домах Казахстана в Урумчи, а затем – в Гонконге. И на протяжении последних лет Масимов отстаивает именно интересы Китая в Казахстане.



Президент Казахстана Токаев после нескольких дней нерешительности прямо заявил, что за погромами в Южном Казахстане стоят государственные структуры, то есть практически открыто указал на Карима Масимова. Дело, конечно, не только в личных предпочтениях "серого кардинала" Казахстана, но и в позиции республиканских силовиков, вектор интересов которых не пересекается ни с курсом на либерализацию президента Токаева, ни даже с интересами клана Назарбаевых.



Сможет ли карьерный дипломат Токаев усмирить силовиков или ради собственной безопасности закроет глаза на то, что те ведут республику к жесткому национализму под протекторатом Китая? Скорее всего, ответа на этот вопрос в ближайшее время получить не удастся. Реклама на веке ₽Яндекс ДиректВыставка инвестиций в недвижимостьВся зарубежная, курортная и доходная недвижимость 13-14 марта 2020 на Тишинке.Узнать большеinvestshow.ru0+Перейти на сайтОтмена Как разместить Трамп назвал Блумберга политическим дилетантом ФК "Енисей" живет не по средствам



Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики, старший научный сотрудник Академии военных наук - 14.02.2020