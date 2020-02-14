Притоны "демократии" по-латиноамерикански, - С.Кожемякин

16:09 15.02.2020 Притоны "демократии" по-латиноамерикански



Несмотря на политическое и моральное фиаско венесуэльской оппозиции, США не оставляют попыток переворота. В Боливии продолжаются репрессии, с помощью которых правый режим пытается не допустить возвращения к власти социалистов.



Провал самозванцев



Отчаянной попыткой напомнить о себе стало международное турне самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Хуана Гуайдо. В течение трех недель он колесил по Латинской Америке, США и Европе, умоляя своих высокопоставленных покровителей активизировать работу по свержению правительства Николаса Мадуро.



Положение оппозиции и впрямь незавидно, так что впору говорить не об активизации государственного переворота, а о гальванизации его трупа. За год, прошедший с появления на авансцене прежде мало кому известного Гуайдо, он и его подручные растеряли политический капитал. Масштабная зарубежная поддержка не помогла. Как раз наоборот: чем явственнее становилось вмешательство, тем больше падала популярность противников правительства.



Очередным ударом по репутации стали данные, обнародованные Агентством США по международному развитию (ЮСАИД). Организация отчиталась о помощи венесуэльской оппозиции. Только за три последних года ей было выделено 467 млн долл. Причем 180 млн получил непосредственно Гуайдо. Куда же пошли эти немалые средства? В ЮСАИД утверждают, что на гуманитарную помощь, транспортные расходы, услуги связи и т.п. В действительности далеко не все деньги тратятся на "благородно-демократические" цели.



Завесу над отвратительной кухней оппозиционного движения приоткрыл Умберто Кальдерон Берти. Бывший министр энергетики и иностранных дел (в 1970-1990-х годах), он поддержал Гуайдо и был назначен его представителем в Колумбии. Нескольких месяцев хватило, чтобы Умберто Кальдерон Берти полностью разочаровался в соратниках. По его словам, они купаются в роскоши, особую слабость испытывая к элитному алкоголю и притонам. Также экс-чиновник не смог простить оппозиции банкротство нефтехимической компании "Мономерос Коломбо Венесоланос". Принадлежавшая Каракасу, она являлась крупнейшим производителем удобрений на колумбийском рынке, но в прошлом году была отторгнута противниками Мадуро и полностью разорена.



Не добавила Гуайдо очков публикация фотографий, на которых он изображен в обнимку с главарями колумбийского наркокартеля "Лос Растрохос". Сам политик назвал их "представителями гражданского общества", но в Боготе подтвердили его контакты с... бандитами.



Многочисленные скандалы привели к расколу оппозиции. Значительная ее часть осознала губительность торговли интересами страны. Среди них оказалось немало депутатов парламента - Национальной ассамблеи. Напомним, большинство мест здесь принадлежит оппозиции, а главой законодательного органа в январе прошлого года был избран Хуан Гуайдо. Именно это позволило ему, хотя и с нарушениями ряда статей Конституции, провозгласить себя главой государства.



Год спустя в руководстве парламента должна была произойти ротация. Такую норму утвердили сами оппозиционные партии, чтобы избежать концентрации власти в одних руках. Поэтому 5 января большинством голосов при достаточном кворуме депутаты избрали нового спикера. Им стал Луис Парра, критикующий Гуайдо за предательство интересов родины. По его инициативе, в частности, создана парламентская комиссия для расследования зарубежного финансирования оппозиции.



Прогрессивные силы приветствовали избрание Парры. Как заявили в Коммунистической партии Венесуэлы (КПВ), это позволит Национальной ассамблее вернуться в правовое поле и служить народу. "Новое руководство отвергает вмешательство США и империалистическую агрессию", - отметил генеральный секретарь ЦК КПВ Оскар Фигера.



Гуайдо результатов голосования не признал. Он утверждает, что полиция не пустила его и других оппозиционных депутатов в зал заседаний. На самом деле оцепление было выставлено по требованию самого политика "во избежание провокаций", а его проходу никто не препятствовал. Полиция остановила бывших депутатов, лишенных мандатов по решению Верховного суда. Гуайдо же, понимая, что расклад в парламенте сложится не в его пользу, соглашался войти лишь в сопровождении спутников.



После этого его сторонники собрались в редакции одной из оппозиционных газет и переизбрали Гуайдо спикером. Вот только легитимность этого сборища равна нулю: кворум был обеспечен за счет бежавших за рубеж экс-парламентариев, с которыми связались по скайпу. Тем не менее США и Евросоюз поддержали своего ставленника, назвав заседание Национальной ассамблеи "фальшивым" и введя санкции против Парры и других депутатов "за попытки заблокировать демократический процесс".



Желание восстановить пошатнувшийся авторитет подтолкнуло Гуайдо к длительной вылазке за рубеж. На первый взгляд, она оказалась довольно успешной. К примеру, Дональд Трамп не только принял гостя в Белом доме, но и пригласил его на свое выступление перед конгрессом с посланием "О положении страны". "Тирания Мадуро будет сломлена, - заявил президент США. - Социализм разрушает страны, но все американцы едины с народом Венесуэлы в их справедливой борьбе за свободу". Удвоить усилия, чтобы положить конец "диктатуре" и восстановить "демократию", пообещал и госсекретарь США Майк Помпео.



Но если в западных столицах Гуайдо принимают как легитимного партнера, то сами венесуэльцы отвергают навязанного самозванца. Даже либеральные социологические службы признают, что его рейтинг рухнул до 10 процентов и продолжает снижаться. Из-за этого усилия врагов Каракаса сосредоточились на внешнем давлении. 7 февраля США ввели санкции против крупнейшей венесуэльской авиакомпании "Конвиаса". Ранее в "черный список" были включены 16 компаний, занимающихся распределением продовольствия.



Кроме того, в Белом доме не исключают внесения Венесуэлы в список стран - "спонсоров терроризма". Для этого был разыгран целый спектакль, названный его режиссерами "антитеррористической конференцией". Она прошла в Колумбии с участием Помпео и Гуайдо. Главной угрозой региону ожидаемо был провозглашен Каракас. На него повесили не только помощь колумбийскому повстанческому движению "Армия национального освобождения", но и тесные связи с ливанской шиитской организацией "Хезболла", а через нее - с Тегераном. "Иранский режим через свои вооруженные группы присутствует в Венесуэле", - вещал с трибуны госсекретарь США. Гуайдо со товарищи привычно подпевали своим спонсорам, заявив о базах "Хезболлы", но не назвав точного местоположения ни одной из них.



Несмотря на давление, венесуэльская экономика демонстрирует долгожданные признаки выздоровления. Растет экспорт нефти, снижение темпов инфляции признает даже оппозиция. Успешно завершена "Великая жилищная миссия" - стартовавшая в 2011 году программа по строительству 3 млн единиц социального жилья. Новая цель - довести эту цифру до 5 млн к 2025 году. Но полный выход из кризиса, подчеркивают коммунисты, невозможен без построения самодостаточной экономики и защиты трудящихся. Для этого нужны беспощадная борьба со спекуляцией и саботажем, а также введение рабочего контроля над производством и распределением.



"Демократия" в кровавых тонах



Неудачи в Венесуэле заставляют капитал цепляться за Боливию. Переворот, произошедший в ноябре прошлого года при вмешательстве армии, натолкнулся на массовое сопротивление. Разгон демонстраций привел к гибели 35 и ранениям сотен граждан, но это не остановило народный гнев. Например, в провинции Чапаре жители изгнали силовиков, выбрав собственные органы власти и организовав ополчение.



Устойчивость позиций нового правительства подрывало и то, что абсолютное большинство в обеих палатах парламента принадлежит "Движению к социализму" - партии Эво Моралеса. Но в полной мере это преимущество использовано не было. Недавно парламент одобрил заявление об отставке изгнанного президента, а также продлил собственные полномочия и полномочия исполняющей обязанности главы государства Жанин Аньес.



Фактически это означает легитимацию переворота. Напомним, что законность прихода к власти Аньес более чем сомнительна. Будучи вторым вице-спикером сената, она провозгласила себя президентом без одобрения депутатами. Но даже этот шаткий мандат истекал 22 января вместе с полномочиями прежнего парламента. Аньес, не будучи избранной в его новый состав, должна была уйти в отставку.



Однако депутаты, в том числе социалисты, поступили иначе. Объяснив свое решение необходимостью сохранить стабильность, они закрепили статус-кво. Очевидно, лидеры оппозиции надеются на ответное благородство нового кабинета в проведении честных выборов. Они должны пройти 3 мая. "Движение к социализму" выдвинуло кандидатом в президенты Луиса Арсе. При Моралесе он возглавлял министерство экономики и считается одним из авторов "боливийского чуда", при котором страна вышла в лидеры региона по темпам роста ВВП и вдвое сократила уровень бедности. За пост вице-президента поборется бывший глава МИД, экс-руководитель Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА) индеец-аймара Давид Чокеуанка.



Это решение одобрил Моралес, в настоящее время находящийся в Аргентине. Ему доверено возглавить предвыборную кампанию "Движения к социализму". Кроме того, Арсе и Чокеуанка поддержаны Пактом единства - альянсом рабочих и общественных организаций. Кандидаты обещают продолжить строительство социализма XXI века. По словам Арсе, правые возрождают неолиберальную модель, готовя тотальную приватизацию и отдавая крупнейшие госкомпании на откуп олигархическим кланам.



Но рассчитывать на то, что новый режим позволит соперникам победить, очень наивно. "Мы не можем рисковать возвращением к 14 годам авторитаризма и угнетения", - заявила Аньес. Несмотря на неоднократные обещания воздержаться от такого шага, она объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру.



За поддержкой Жанин Аньес обратилась к Вашингтону. "Теперь, когда мы начинаем избирательную кампанию, мы надеемся, что США помогут нам", - заявила она. С ее благословения в Боливию вернулось ЮСАИД, в свое время изгнанное Моралесом. Эмиссары агентства займутся "технической поддержкой избирательного процесса". Оказать содействие кабинету пообещал и Майк Помпео. "Я с крайним оптимизмом смотрю на возможность предоставить Боливии поддержку в проведении свободных, честных и прозрачных выборов", - заявил он на встрече с главой боливийского МИД Карен Лонгарик.



В интерпретации американского истеблишмента эти эпитеты имеют крайне специфическое значение, что следует из указа Трампа. Он снял запрет на оказание Боливии финансовой помощи, заявив, что это "жизненно важно для национальных интересов США".



Ради этих интересов американские власти закрывают глаза на репрессии и наглое нарушение прав человека. Под предлогом "демонтажа пропагандистского аппарата диктаторского режима" в Боливии закрыты свыше полусотни СМИ, прекращено вещание международных телеканалов "Телесур" и "Раша тудей". Десятки журналистов арестованы. Преследуются даже главврачи и обычные сотрудники больниц, оказывающие помощь участникам протестов.



В рамках "охоты на ведьм" открыто расследование против почти шестисот бывших чиновников и членов их семей. Некоторые из них уже арестованы, как, например, бывший министр внутренних дел Карлос Ромеро. Из страны высланы посол Мексики и два испанских дипломата. Их обвинили в помощи сторонникам Моралеса, укрывшимся на территории диппредставительств. Самому экс-президенту тоже грозят тюрьмой, требуя от Аргентины его выдачи. С боливийскими властями солидарны США, недовольные независимой политикой Буэнос-Айреса.



Этими шагами власть хочет запугать левые силы. На следующий день после выдвижения Луиса Арсе генпрокуратура обвинила его в финансовых преступлениях, а Высший избирательный суд (аналог Центризбиркома) "нашел" нарушения в представленных кандидатом документах. Также чиновники обещают не допустить к выборам Моралеса, выдвинутого "Движением к социализму" в Сенат.



В таких условиях конкурентные выборы превращаются в фарс. О сущности пришедших к власти сил говорит тот факт, что военная академия в городе Варнес, прежде называвшаяся Антиимпериалистической, теперь переименована "в честь" убийц Че Гевары. Власти открыто называют индейское население Боливии "дикарями", ими установлены тесные связи с ультраправыми силами вроде бразильского режима Жаира Болсонару и испанской партии "Вокс".



Насколько верную тактику избрало "Движение к социализму", станет ясно в мае. Пока же Боливия познает порядком подзабытые "прелести" неолиберальной диктатуры.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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