Разом сменены 10 ректоров УзбВузов

17:56 15.02.2020

Сменились ректоры 10 вузов

В 10 высших учебных заведениях Узбекистана сменились ректоры. О скором увольнении глав ряда вузов предупреждал Шавкат Мирзиеев.



Правительство Узбекистана 14 февраля издало постановление о назначении ректоров 10 высших учебных заведений, сообщило Министерство юстиции.

Алишер Юсубжанович Умаров назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета;

Шавкат Сафарович Шарипов, бывший ректор ТГПУ, назначен ректором Джизакского государственного педагогического института, в связи с этим Абдугани Жуманазарович Холбеков освобожден от этой должности;

Баходир Бойпулотович Собиров назначен ректором Навоийского государственного педагогического института, предыдущий ректор Бахтиер Худайбердиевич Данияров освобожден от этой должности;

Собитхон Тошпулатович Тургунов назначен ректором Наманганского государственного университета, Музаффар Хошимович Эсанов освобожден от должности и. о. ректора этого вуза;

Ботир Шукуриллаевич Усмонов назначен ректором Ташкентского химико-технологического института, Шухрат Ахмаджанович Муталов освобожден от этой должности;

Азамат Мухитдинович Шамсиев освобожден от должности ректора Самаркандского государственного медицинского института. Новым ректором вуза назначен Жасур Алимджанович Ризаев, ранее возглавлявший Ташкентский государственный стоматологический институт;

Орифжан Шадиевич Базаров стал ректором Каршинского инженерно-экономического института, Назирила Насимханович Махмудов освобожден от этой должности;

Шариббой Туланович Эргашев назначен ректором Наманганского инженерно-строительного института, Шукуржон Шарипович Кенжабоев освобожден от этой должности;

Мамиржон Юсупович Атаджанов назначен ректором Кокандского государственного педагогического института, Азизжон Гуломжонович Эминов освобожден от этой должности;

Абдуллажон Кадирович Хамракулов назначен исполнительным директором - заместителем директора филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области.

О скором увольнении ректоров ряда вузов в начале февраля предупреждал президент Шавкат Мирзиеев.