|Разом сменены 10 ректоров УзбВузов
17:56 15.02.2020
Сменились ректоры 10 вузов
В 10 высших учебных заведениях Узбекистана сменились ректоры. О скором увольнении глав ряда вузов предупреждал Шавкат Мирзиеев.
Правительство Узбекистана 14 февраля издало постановление о назначении ректоров 10 высших учебных заведений, сообщило Министерство юстиции.
Алишер Юсубжанович Умаров назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета;
Шавкат Сафарович Шарипов, бывший ректор ТГПУ, назначен ректором Джизакского государственного педагогического института, в связи с этим Абдугани Жуманазарович Холбеков освобожден от этой должности;
Баходир Бойпулотович Собиров назначен ректором Навоийского государственного педагогического института, предыдущий ректор Бахтиер Худайбердиевич Данияров освобожден от этой должности;
Собитхон Тошпулатович Тургунов назначен ректором Наманганского государственного университета, Музаффар Хошимович Эсанов освобожден от должности и. о. ректора этого вуза;
Ботир Шукуриллаевич Усмонов назначен ректором Ташкентского химико-технологического института, Шухрат Ахмаджанович Муталов освобожден от этой должности;
Азамат Мухитдинович Шамсиев освобожден от должности ректора Самаркандского государственного медицинского института. Новым ректором вуза назначен Жасур Алимджанович Ризаев, ранее возглавлявший Ташкентский государственный стоматологический институт;
Орифжан Шадиевич Базаров стал ректором Каршинского инженерно-экономического института, Назирила Насимханович Махмудов освобожден от этой должности;
Шариббой Туланович Эргашев назначен ректором Наманганского инженерно-строительного института, Шукуржон Шарипович Кенжабоев освобожден от этой должности;
Мамиржон Юсупович Атаджанов назначен ректором Кокандского государственного педагогического института, Азизжон Гуломжонович Эминов освобожден от этой должности;
Абдуллажон Кадирович Хамракулов назначен исполнительным директором - заместителем директора филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области.
О скором увольнении ректоров ряда вузов в начале февраля предупреждал президент Шавкат Мирзиеев.